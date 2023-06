Le déplacement d’un concept

Salut et merci, il me semble que sans altérer la base ultime de nos désirs-peurs, bien sur meme pas perçus pour ce qu’ils sont par chacun, base qui est simplement de tous se combattre pour avoir plus, et raison, chaque moi étant unique et supérieur à l’univers entier



le reste restera au mieux misérable, pour le pire, rassurons nous ça vient..

il est toujours possible d’aller de a vers b, c voir y...

Peu importe, j’ai bien aimé cela entre autre : Les faiseurs de miracle en connaissent un rayon, il suffit de pondre une pensée pour qu’elle devienne une évidence, en dépit des contraintes, des absurdités et des obstacles qui se trouvent sur sa route

La pensée analytique, ma mémoire avant tout, vitale pour la survie pratique, devient un danger mortel en dehors de ce qui est pratique, ce qui est devenu notre cas il y a une foultitude de millénaires..or nous vivons comme nous survivons et construisons une maison, en imaginant des techniques, en en gardant certaines et en en éliminant d’autres, nous faisons pareil avec le contenu de la vie qui est alors remplacé par notre imaginaire, désirs d’une quête ultime maximum idéale, où je ne meure pas..et qui contiendrait le sens ultime

et nous faisons pareil avec les gens, nous les voyons comme des moyens à utiliser ou à jeter..

sans avoir conscience que ce « je » créé par la pensée est une machine organique..et qu’il a un bug majeur, car sa seule référence est ..« je » ...

or nous avons cette capacité qui ne marche plus, d’être différent de ce « je » outil apte à ce qui est pratique...des lors l’observation peut devenir factuelle..avec une logique oui-non-je ne sais pas.

etc



Le désastre est là des le début en fait, le contenu a disparu, nous reste le contenant...le sens n’est plus, voila pourquoi aujourd’hui fut prédit il y a si longtemps , et ce désastre et bien il a besoin de temps pour arriver à son maximum..à maturité...c’est fait, puis a faner, en cours,



@+