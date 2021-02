Le jour de boire est arrivé

@sirocco

La prise de la bastille est anecdotique en fait. C’est juste un symbole qui a resurgi bien après la révolution pour condenser les faits, et exploiter le mythe de la révolution en marche, faite pas le peuple ; Quoique le peuple n’en a pas été absent non plus. A un certain moment, la révolution est comme un attelage que personne ne commande plus. Il n’est pas prévu de faire tomber la royauté, encore moins de guillotiner le roi et la reine ; ce sont leur tentative de fuite à l’étranger qui potentialise les forces extrêmes, et qui en broiera d’ailleurs beaucoup lors de « la terreur ».

Pour ce livre, que j’appellerai révisionniste, que je ne lirai pas, ce qui me met en fureur, c’est de vouloir substituer à des forces révolutionnaires, une explication chimique liée à l’abus de boissons alcoolisées. Car Ces années là sont en germes depuis un peu plus longtemps qu’il ne faut pour un bouilleur de cru à vendre sa production. Elles datent en fait de l’époque de louis quatorze, qui a déjà épuisé la France avec ses guerres, louis quinze qui n’a tout autant fait aucune réforme, et à qui ont doit ce mot « après moi la fin du monde ». Louis seize, qui n’était pas mauvais homme, mais bien trop faible n’a pas eu l’audace de faire des réformes essentielles à la survie du régime. Bref, de l’histoire pour les nuls !