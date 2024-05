Le monde des GIANTS

Le Musée des Sciences naturelles de Bruxelles apporte un voyage dans le temps à la rencontre de dinosaures, d'animaux du passé et d'aujourd'hui sans oublier l'évolution de l'homme. Une exposition temporaire "GIANT" est une occasion de se sentir minuscule face à ces géants à taille réelle. Les galeries de dinosaures, de l'évolution, de la biologie, de la biodiversité, de l'Homme et de notre planère vivante se poursuivent dans une avancée chronologique à partir de 70 millions d'années pour les plus grands animaux de la Terre et se prolonge par celles des Hommes et de leurs actions parfois très négatives pour notre Terre.

Préambule "Les dinosaures du Paradis"

Une ancienne interview de Mazan et Roman Allain au 28" avait été une entrée en matière à ce billet avec le sous-titre "Tomber sur un os est le rêve pour tous les chasseurs de dinosaures"

Cette interview s'est poursuivie ce 3 mars, lors de ma visite dans ce musée des Sciences naturelles.

Ce billet n'est donc pas tout à fait récent.

Dimanche dernier, la publication de ce billet s'est concrétisée en écoutant cet interview qui expliquait le métier de l'archéologie.

J'aime l'égyptologie, mais je n'avais jamais reculé plus loin dans le temps.

Réflexions du Miroir lors de la visite du musée

Beaucoup d'enfants accompagnés de leurs parents font la promenade d'étage en étages dans le musée des Sciences naturelles. Des plans évitent de se perdre en chemin. De proche en proche, en continuant mon chemin, j'ai atteint sa plus grande salle. Là, sont entreposés protégés par une énorme cage de verre, les plus grands dinosaures. C'est aussi là que les enfants ont de quoi passer leurs premiers tests de "paléontologues en formation".

Au cours de ma visite, arrêté devant des ptérodactyles, les ancêtres de nos oiseaux, Jj n'ai pas pu m'empêcher de dire à un couple de visiteurs à mes côté :

- Nous avons beaucoup perdu beaucoup de possibilités de voler pendant l'évolution.



- Voler et aussi nager en font paries de ses lacunes mais nous avons des artifices moins naturels pour cela" fut leur réponse.

J'ai eu envie de dire que l'évolution est d'ailleurs loin d'être finie. L'homme ne sera plus le même si pas dans dix, ce sera dans cent ans ou mille ans. Les mammifères se sont spécialisés dès leur apparition et ils continuent à se spécialiser.

Il y a 70 millions d'années, les dinosaures (les "dinos" pour les intimes) règnent sur la terre.

Les petits mammifères se cachent dans les terriers pour échapper aux prédateurs omniprésents. Ils avaient en moyenne la même taille que le Kryptobaatar, ressemblant à une souris sauteuse découverte en 1999 lors d'une expédition belgo-chinoise en Mongolie.

Largement répandus au Crétacé inférieur, les iguanodons existaient dans l'hémisphère nord au moment où les continents n'étaient pas encore tout à fait séparés en Laurasie.

A la fin ce Crétacé sont apparus les premiers hadrosaures.

Ils ont triomphé pendant les millions d'années qui suivirent en conquérant le monde entier en géants dépendant de l'environnement.

Selon une théorie, il y a 66 millions d'années, l'impact d'une énorme météorite met fin à trois quart de la vie sur terre.

Petit à petit, les survivants prennent la place des animaux disparus.

Il y a 10 millions d'années plus tard, un nouvel équilibre se forme et les mammifères se spécialisèrent le plus.

Le rhinocéros actuel est à peine plus petit que le Coelodonta Antiquitatis avec une tête aplatie avec la grande corne en avant. Les rhinocéros laineux mangeaient uniquement des plantes herbacées.

En Amérique centrale, serpents, tortues, requins et oiseaux ont survécu à cet impact de la météorite.

Le travail des paléontologues a permis de reconstituer une partie de leur vie auxquels les paléontologues ont apporter des noms scientifiques qui fait appel à plusieurs origines : Titanoboa, Paracerathérieum, Magalodon, Libyanton, Megatherium, Smilon, Gigantopithecus, Coelondota, Panthera, Megalosecros, Mamouthys...

Histoire de la paléontologie

La paléontologie en tant que science, naît avec Georges Cuvier à la fin du XVIII e siècle. Spécialiste de l'anatomie comparée, il est naturellement amené à se pencher sur les fossiles. Pour les expliquer, il produit la théorie du catastrophisme.

En 1860, en Belgique à Lierre, des terrassiers trouvent des os d'animaux préhistoriques à dix mètres sous la surface du sol. Ce sont trois mammouths qui sont difficiles à transportés parce que trop friables. On ne sait pas quoi en faire. En 1868, Edouard Dupont met un an pour le restaurer dans un musée qui fut le 2ème au monde après Saint-Pétersbourg à exposer ce cousin des éléphants.

L'histoire de la paléontologie belge renait fin mars 1878 dans la Fosse Sainte-Barbe du charbonnage de Bernissart. Des mineurs y creusent une galerie de 322 mètres de profondeur quand il rencontrent une poche d'argile qui ressemble à des troncs d'arbres remplis d'or. Ce sont des os d'iguanodons incrustés de pyrite. En avril, le Musée est averti de la découverte par télégramme. La paléontologie à la mode belge est lancée et ne s'arrête plus.

Richard Owen a donné la vie au mot "dinosaure".

Des Iguanodons, des Hadrosaurus et des Megalosaurus sont les premiers à être reconstitués à partir de la découverte de leurs squelettes.

Mieux connu comme TREX, ces derniers font toujours peur dans les différentes versions des films du "Jurassic Park". Contrairement à ce qui y est dépeint, l'ADN des dinosaures ne peut être prélevé à l'intérieur d'un moustique fossilisé."L'existence des dinosaures a été découverte pour la première fois au 18e siècle, et au fur et à mesure que nos outils ont évolué, nos connaissances de ces espèces disparues a progressé comme un mystère insondable qui rend plus intrigant que tout récit de science-fiction. Les paléontologues doivent se contenter d'examiner minutieusement les restes de fossiles pour déterminer, avec plus ou moins de précision, leur apparence et leur comportement du temps de leur vivant. Leurs découvertes ont parfois, des répercussions fascinantes, quoique légèrement effrayantes pour l'avenir. La mystérieuse extinction des dinosaures a ancré leur espèce dans l'Histoire et leurs gènes pourraient bien revêtir une certaine importance pour notre futur. Les premiers dinosaures seraient originaires de ce qui correspond aujourd'hui à l'Amérique du Sud. Ils se sont répandus à travers le monde lorsque les continents formaient encore la Pangée, une unique croûte terrestre. Les nids fossilisés apprennent davantage sur le processus de ponte et de parentalité des dinosaures. Se référer au nombre d’œufs et à leur disposition. Les empreintes de pas révèlent la taille de l'animal et la façon dont il marchait. Le nombre de pattes utilisées et la longueur de la foulée servent à calculer la vitesse à laquelle le dinosaure se déplaçait. Le "coprolite, le caca de dinosaure fossilisé contient parfois des restes du dernier repas de l’animal dans lequel on a pu retrouver des traces de plantes, indiquant que le dinosaure était probablement herbivore. Des contenus intestinaux préservés, des impressions cutanées, des squelettes effectuer des comparaisons avec les animaux vivants aujourd'hui que nous admirons dans les musées. S'aider des connaissances en anatomie et des autres espèces pour assembler des morceaux éparpillés. Des restes fossilisés et conservés dans la position où le dinosaure est mort. Ces os découverts côte à côte détermine comment ils s'emboîtaient, s'articulaient et comment les dinosaures se déplaçaient avec leurs articulations. Les marques et frottement retrouvés sur ces os peuvent servir à discerner la position des muscles, des cartilages et des ligaments. La forme des dents révèle son régime alimentaire. Des marques d'usure et des griffures apportent des indices sur le type de repas et leur façon de manger. La forme du cerveau et la présence de poches d'air qui composaient de nombreux os permet de produire des modèles virtuels et d'obtenir des informations autrement impossible à récupérer sans endommager les fossiles. La référence à la tomodensitométrie (CT-scan) avec le recours aux rayons X rotatifs permet de construire un modèle 3D de l'anatomie interne et externe. Finalement, des modèles virtuels importés numériquement dans des programmes informatiques, ont permis de recouvrir les squelettes de muscles et les animer. En coupant de fines sections de leurs os, sous un microscope, il est possible de compter les lignes de croissance dans leurs parois osseuses pour déterminer leur âge et leur vitesse de croissance à l'âge adulte. Même les plus grandes espèces atteignent leur taille maximale en moins de 30 ans. Comme les hommes, ils traversaient une période d'adolescence, avec une poussée de croissance à la puberté. Certains fossiles contiennent des restes de tissus mous comme la peau, les muscles et les organes internes, apportent des informations vitales sur la biologie et leur apparence. Certains disposaient d'une sorte d'armure bosselée en plaques, intégrée à leur peau cuirassée. Certains fossiles comme le caudipteryx, étaient recouverts d'épais plumages, et ont fait penser que les oiseaux d'aujourd'hui ne sont rien de plus que de petits dinosaures qui ont appris à voler. Les oiseaux ne représentent qu'une petite branche de l'arbre généalogique des dinosaures en partageant un héritage génétique direct descendant des dinosaures. Il est possible de transformer les becs d'oiseaux en sorte de museaux ressemblant davantage à celui des dinosaures, et, éventuellement, de leur redonner de longues queues. Leurs gènes dormants sont à l'origine de la formation de dents. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, mais ils ont auparavant parcouru la Terre pendant au moins 160 millions d'années. Lorsque le Crétacé a cédé la place au Paléogène, une extinction de masse a emporté les trois quarts de la vie sur Terre. Les paléontologues ont des difficultés à identifier avec certitude l'événement à l'origine de leur disparition. La première théorie est attribuée aux scientifiques Luis et Walter Alvarez, père et fils, qui, en 1980, ont avancé l'hypothèse qu'un météore de la taille d'une montagne ait percuté la Terre, il y a 66 millions d'années. Le choc aurait alors saturé l'atmosphère de gaz, de poussières et de débris, modifiant radicalement le climat. L'argument principal réside dans la quantité étrangement élevée d'iridium métallique, rare sur Terre, mais commun dans les météorites, retrouvée dans les croûtes géologiques qui semblent envelopper toutes les couches rocheuses contenant des fossiles de dinosaure. Cette extinction à un vaste cratère d'impact, le cratère Chicxulub, d'environ 150 km de diamètre. Après avoir examiné les profondeurs du cratère, les scientifiques en ont déduit que l'impact aurait été suffisamment puissant pour envoyer d'énormes quantités de roche vaporisée et de gaz dans l'atmosphère, retombées sous forme de pluie et de minuscules morceaux de verre appelés "tektites" ont été retrouvées parmi des fossiles de dinosaures. La deuxième théorie émet l'hypothèse qu'une éruption volcanique serait plus probable, visible dans les anciennes coulées de lave en Inde, de trapps du Deccan, sont nées à la fin du Crétacé, libérant d'énormes quantités de lave, il y a de cela 60 à 65 millions d'années. Cette roche volcanique recouvre près de 518.000 kilomètres carrés avec une épaisseur de plus de 1.828 mètres. Phénomène éruptif qui aurait libéré d'imposantes quantités de gaz nocifs en ayant changé radicalement le climat de la Terre. La température de la Terre commençait à changer avant le crash de ce potentiel météore cataclysmique. La population de dinosaures aurait lentement décliné avant de disparaître. Les éruptions prolongées étaient beaucoup plus courantes que les chutes de météorites géantes. Dans les deux théories, les dinosaures n'avaient aucune chance de survivre. Les ancêtres de l'Homme remontent à "seulement " six millions d'années et l'homo sapiens moderne n'a évolué qu'il y a environ 200.000 ans.".

Les étapes de l'homme dans l'évolution

Tous comme les autres êtres vivants, les humains sont faits pareils avec les mêmes besoins physiologiques de se reproduire pour transmettre leurs qualités (ou leurs défauts) à leur descendance. Qualités qui sont diverses pour mieux se relier avec leur environnement qui change.

En quoi sommes-nous différents des espèces humaines précédentes ?

Nous avons réussi à éviter l'extinction et à prospérer, contrairement à d'autres espèces humaines archaïques. Contrairement à la croyance populaire, notre évolution ne s'est pas déroulée de manière linéaire. En fait, d'autres espèces humaines ont coexisté avec nous au cours de la même période. Nous sommes des Homo sapiens mais, nous sommes même croisés avec certaines d'entre elles et fini par être les seuls survivants avec couleurs de peau différentes. Le genre L'Australopithecus est un ancêtre bien connu de l'homme moderne. Parmi eux, l'espèce Australopithecus afarensis a été rendu célèbre par la découverte de Lucy, un squelette retrouvé en 1974 en Éthiopie et Tanzanie par une équipe de recherche internationale. Il habitait l'Afrique de l'Est il y a environ 3 à 3,7 millions d'années. De petite taille, doté d'un petit cerveau, d'une taille variant entre 96 cm et 165 cm, d'un poids de 25 à 64 kg, ils s'en tenaient principalement à un régime végétarien. L'Homo habilis, issu de l'Australopithèque, est la plus ancienne espèce humaine appartenant au genre "homo". Résidant en Afrique du Sud et de l'Est, il a existé, il y a environ 1,4 à 2,3 millions d'années était d'une apparence plus polie et plus courbée, mais toujours plus petits que les humains actuels et pesant environ 34 kg en moyenne. Contrairement à ses prédécesseurs, il consommait de la viande. Reconnus pour leurs capacités à fabriquer des outils, il signifie littéralement "homme à tout faire". Seul un crâne a été mis au jour dans le bassin au Kenya, puis une mandibule au Malawi.

Ensuite l'Homo rudolfensis témoigne d'un cerveau plus volumineux. Il existait il y a environ 1,7 million d'années, en même temps que l'Homo habilis et l'Homo erectus. Certains scientifiques soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un australopithèque doté d'un plus gros cerveau. L'Homo erectus, datant de 110.000 à 1,89 million d'années.

L'Homo erectus a survécu le plus longtemps avec un corps plus grand et des dents plus petites, ressemblant davantage à l'homme moderne mais avec des jambes plus longues et des bras plus courts que nous. Il pesait environ 68 kg, mesurant entre 150 cm et 180 cm. Il s'est s'aventuré au-delà de l'Afrique.

L'Homo ergaster a habité l'Afrique de l'Est et du Sud, il y a 1,4 à 1,9 million d'années. Il était généralement plus maigre que l'Homo erectus, mais ils avaient des régimes alimentaires et des modes de vie similaires et utilisaient des outils. L'Homo ergaster et l'Homo erectus ont coexisté sur Terre à la même époque. L'Homo floresiensis ou l'Homme de Florès, a été découvert en 2003 dans la grotte de Liang Bua sur l'île de Flores en Indonésie. Il aurait existé il y a environ 50.000 à 100.000 ans. Un nain, habile chasseur, vu leurs outils de chasse utilisés pour capturer les stégodons, une espèce d'éléphant éteinte.

L'Homo heidelbergensis a habité diverses régions du monde entre 200.000 et 600.000 ans d'après les fossiles découverts en Afrique orientale et méridionale, en Europe et peut-être en Chine. Première espèce humaine à avoir la capacité de prospérer dans des environnements plus froids et ont montré une aptitude à faire du feu, à découvrir et à construire des abris, à créer des outils et des lances.

L'Homo antecessor a été mis au jour à Atapuerca, en Espagne, entre 1994 et 1996 avec leur âge entre 800.000 et 1,2 million d'années. Il partageait des ressemblances physiques avec l'homme moderne, telles que la structure du visage et les habitudes de chasse.

L'Homo naledi a été découvert en 2015, dans les grottes de Rising Star en Afrique du Sud, dont 1550 fossiles. Une estimation d'existence entre 236.000 et 335.000 ans. Des caractéristiques d'australopithèques, avec de petites têtes mais des cerveaux similaires aux nôtres.

L"Homo néandertalien, la plus connue, a existé entre 24.000 et 200.000 ans. Décrit comme l'"homme des cavernes", il est considéré comme notre ancêtre le plus proche. Découvert dans une grotte sibérienne en 2010. On estime qu'il vivait il y a environ 400.000 ans. Plus petit que nous, possédant un physique robuste, il a habité l'Eurasie à l'époque glaciaire et s'est adapté au climat froid. Excellant fabricant d'armes, d'outils, de vêtements sophistiqués et de la construction d'abris. Plus intelligent, il avait un plus grand cerveau. Il présentait des expressions culturelles telles que des enterrements rituels, de l'art et des instruments de musique. Eteint, son matériel génétique existe toujours chez les humains modernes non africains en raison des croisements.

Le Dénisovien s'est séparé du Néandertalien en migrant vers l'Asie plutôt que vers l'Europe. Croisé avec des humains contemporains, il représente peut-être la dernière espèce humaine archaïque à s'éteindre. Un crâne découvert à Harbin, dans le nord-est de la Chine, en 1933, il est connu sous le nom d'"homme dragon". Plus grand que les humains contemporains, il présentait des caractéristiques distinctes telles que des orbites carrées et des arcades sourcilières proéminentes. En 2021, il est reconnu comme une espèce humaine distincte. On estime que le fossile a environ 146.000 ans.

L'Homo longi appartient au groupe des Denisoviens.

L'Homo Sapiensou "être humain", une espèce de Primates originaire d'Afrique qui s'est aujourd'hui répandue et naturalisée sur l'ensemble de la Terre hormis l'Antarctique. De la famille des Hominidés, seul représentant actuel du genre Homo Les plus anciens fossiles connus de cette espèce, découverts au Maroc, sur le site de Djebel Irhoud, sont datés d'environ 300.000 ans.

Etudes récentes en paléontologie (S&V 1278)

Une dent fossilisée dévoile une attaque préhistorique de requin sur un phoque.

Une fouille paléontologique au Liban dévoile l'un des plus anciens écosystèmes terrestres du Crétacé.

L'étude de fragments de coquilles d'œufs de dinosaures découverts dans l'ouest du Canada a fondamentalement changé tout ce que les paléontologues pensaient savoir sur l'évolution des dinosaures vers les oiseaux actuels. Il y a 75 millions d'années, le sud de l'Alberta était un foyer propice aux dinosaures.

Des œufs 'fraîchement' pondus juste avant l'extinction viennent d'être découverts dans le lit d'une rivière canadienne ont déterminé qu'ils avaient été pondus par un "troodon", dinosaure carnivore très similaire à celui des reptiles et des crocodiles actuels. Leur physiologie et leur métabolisme permet de dire qu'ils étaient les ancêtres de tous les oiseaux actuels avec des caractéristiques de dinosaures carnivore. Jusqu'à deux mètres de haut, avec des os creux, des ailes plumeuses et deux pattes comme les autruches modernes qui vu leur taille les empêchaient de voler. La thermométrie a permis de révéler la température corporelle des dinosaures et d'en savoir davantage sur son système de reproduction et son comportement.

La règle de Bergmann, remise en question, révèle que l'évolution des tailles corporelles chez les dinosaures et les mammifères ne peut pas être uniquement attribuée à la latitude ou à la température.

Erreur sur le fossile

Découvrir un fossile demande de connaitre son époque, son identité pour être classer dans une branche de l'arbre. Les paléontologues peuvent se tromper.

2020, sur le site d'art rupestre de Bhimbetka, un fossile de Dickinsonia découvert ? Non. une ruche en décomposition.

En 1861, une plume de Archaeopteryx lithographica découverte ? Pas possible

En 1966, des méduses Essexella asherae découverts ? En 2023, ce sont des anémones de mer.

Actuellement plus de 8.000 races animales, dont 20 % sont en danger d'extinction et menacées d'extinction comme d'autres qui ont déjà été déclarées éteintes.

Le tigre de Tasmanie est disparu à cause de la chasse pendant les années 1960. Le dodo a disparu vers la fin des années 1700 de l'île de Maurice. Disparition motivée pour sa viande et à cause d'autres types de prédateurs arrivés sur l'île. Le rhinocéros laineux, doté d'un bon pelage a survécu à la dernière période glaciaire mais a disparu à cause de la chasse de l'homme, de "super-maladies" dues à la fonte des glaces et au changement climatique. Le quagga, moitié cheval, moitié zèbre, a été victime de la bêtise humaine. L'élan irlandais est disparu, il y a 7.700 ans en raison du changement climatique et de la chasse. La vache de mer de Steller dont la chasse incontrôlée pendant de nombreuses années a provoqué leur extinction définitive constatée en 1768. La dernière tortue géante de Pinta est morte le 24 juin 2012. Le Tigre de Java est disparu en 1994 suite à l'augmentation des terres agricoles qui ont détruit son habitat. Le crapaud doré a été victime du changement climatique depuis 1989. Son écosystème s'est asséché. Le dernier grizzly mexicain s'est éteint en 1964, chassé par les éleveurs parce qu'il attaquait leurs animaux. La moule d'Alabama a disparu vers 2006 pour cause de produits dangereux déversés. La grenouille à incubation gastrique a disparu en 1981. L'ara bleu a péri en raison de la déforestation et de la chasse pour la vente comme oiseau exotique. Le dernier Phoque moine des Caraïbes apparu en 1952 suite à la chasse pour son huile et la pêche massive de leurs sources de nourriture. L'émeu noir a été éliminé par au 19e siècle lors de la colonisation. Le colobe rouge de Miss Waldron s'est éteinte au début des années 2000 en raison de la déforestation de leur habitat, son exposition aux prédateurs et à sa consanguinité.

L'homme dans le futur

La science-fiction offre une multitude de visions sur la façon dont les animaux, l'homme et ses successeurs pourraient évoluer dans les années à venir, offrant ainsi un terrain fertile pour la réflexion sur les possibilités et les défis qui nous attendent dans le futur.

"Quel aspect prendra un Homme augmenté du futur ?" ai-je demandé à ChatGPT

L'homme augmenté ou transhumain : Les humains auront-ils transcendé leurs limites biologiques grâce à la technologie avec améliorations physiques, cognitives ou sensorielles, par des implants cybernétiques, des prothèses avancées ou des modifications génétiques. L'intelligence artificielle et les robots : Des intelligences artificielles avancées et des robots dotés de conscience comme les successeurs de l'humanité, parfois collaborant avec les humains, parfois les supplantant ou même les menaçant. L'exploration de l'espace et la colonisation d'autres mondes : L'expansion au-delà de la Terre vers d'autres planètes, systèmes solaires ou même galaxies pourrait impliquer des colonies spatiales dans la terraformation de mondes inhospitaliers ou la découverte de nouvelles formes de vie extraterrestre. La fusion homme-machine : La frontière entre l'homme et la machine devient alors de plus en plus floue, avec des interfaces cerveau-ordinateur de plus en plus sophistiquées. Les post-humains et les super-intelligences : Le post-humanisme caractérisé par une conscience et une intelligence radicalement différentes de celles des humains actuels pourrait être beaucoup plus avancées sur le plan intellectuel et technologique en transcendant complètement les contraintes matérielles. Les dystopies et les utopies : Des utopies idéales aux dystopies sombres, cela reflète souvent les préoccupations contemporaines de la société en mettant en lumière les conséquences positives ou négatives de diverses avancées technologiques et sociétales.

Les films "Jurassic Park

Pas question de terminer ce billet sans parler d'eux. Ils ont créé un intérêt grandissant envers dinosaures.

Le premier est sorti en 1993.

Les effets spéciaux, le jeu d'acteur et la réalisation de Spielberg ont été loués, cependant des reproches ont été faits par rapport à la caractérisation des personnages, au scénario et aux dérives scénaristiques vis-à-vis du livre.

Il a été pourtant un triomphe commercial puisque pour un budget de 63 millions de dollars, il a rapporté 357 millions aux États-Unis et 555 millions dans le reste du monde, soit un total de 912 millions de dollars, faisant de lui le plus grand succès cinématographique de 1993 et le plus grand succès de la carrière de Spielberg.

Il y a près d'un an, c'était le trentième anniversaire de Jurassic Park.

Je l'avais associé au cratère de Chicxulub dans "Du cratère de Chicxulub au trentenaire de Jurassic Park".

Autre trentième anniversaire, personnel cette fois, en mai 1994, j'étais en République Dominicaine à Puerto Plata en République dominicaine.

Le musée "Amber Museum" avait repris le flambeau de Juraassic Park dans une résidence de style néoclassique. Sur plusieurs étages, étaient représentées certaines des plus belles pierres d'ambre des échantillons contenant des fossiles d'animaux. Il est présenté dans une pièce conçue comme une grotte, des gros plans de pierres contenant un lézard de près de 43 centimètres, un scorpion, un mille-pattes, des nids de guêpes, deux coléoptères en train de s'accoupler, des pierres d'ambre avec des papillons et des fleurs, remontent à 15 à 20 millions d'années. Une pierre précieuse d’ambre enveloppée d’un moustique a même été utilisée dans le film Jurassic Park de Steven Spielberg.

Dans ce 6ème et dernier) opus, quatre ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidiens de l'humanité. La question de la domination de l'espace humaine qui doit partager l'espace avec les dinosaures crée un équilibre fragile.

Amusant de constater que des scènes du film ont été tournées en pleine ville de La Valette qui ne s'y prête pas vraiment avec rues étroites..

"Corso maltese" était-il favorable à la présence de dinosaures ? Peu après le début du tournage, Colin Trevorrow a posté une image dévoilant le titre du film, une deuxième, montrant une chaise de tournage et une troisième, montrant deux des productrices associées une montagne rocheuse en arrière plan, évoquant la possibilité que des scènes présentant des dinosaures dans un environnement enneigé soient réalisées.

Puisque la musique adoucit les mœurs des humains et peut-être les dinosaures, pourquoi pas en écoutant la musique de John Williams qui a accompagné toue la saga des films de Jurassic Park.

Jurassic expo à la Gare Des Guillemins à LiègeLes amateurs de monstres préhistoriques auront l'occasion de se retrouver nez à nez avec de nombreux dinosaures du monde entier. Cette exposition fait pour la première fois le tour de la Belgique et peut être admirée exclusivement. Il s'agit d'un parcours didactique où les visiteurs remontent 65 millions d'années en arrièreDes répliques 3D réalistes sont méticuleusement conçues par les sociétés américaines qui garantissent également l'apparence effrayante des animaux terrifiants qui peuvent être admirés dans les nombreux films d'horreur.

Dans ce musée éphémère unique, pas moins de 50 dinosaures sont exposés sur un vaste terrain de plus de 2000 m².

Les dinosaures inspirent les artistes

Aux photos d'une expo "Creatuuur", j'ai ajouté celles du Musée des Science Naturelles et de la vidéo du Musée de l'Ambre après ce clic.

Allusion