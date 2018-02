Le père des anglais était noir

@Olivier

Les immigrés noirs et arabes se fichent complètement de la couleur de votre peau. Ce qu’ils cherchent, c’est la couleur de l’argent dans un des pays les plus riches du monde. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de français « blancs » émigrent vers les USA ou la City, à la recherche d’un boulot mieux rémunéré. Une partie de l’humanité, la plus moche à mon avis, est ainsi, cherchant toujours a avoir plus d’argent ailleurs plutôt que de créer de la richesse où elle se trouve et de profiter de sa famille et de la vie.





Savez vous qu’au RSA en France vous faites partie des 19% plus riches du monde





Oui, les blancs ont réussi à créer un modèle économique qui crée plus de richesse et de stabilité politique, et attire donc les convoitises. Tout comme l’Angola, la Namibie, le Rwanda, le Burundi, le Boswana ou le Zimbabwe, qui ont un taux migratoire nettement positif. Les gens cherchent le confort. Indépendamment de leur couleur de peau ou de leur religion.