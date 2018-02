Le Pont de chemin de fer

Les trains (Freud les craignait), certainement mon plus beau fantasme. Enfant, je le préférais de loin aux poupées et m’arrangeait pour me faire inviter par tous les voisins ou surtout leur père. Une vrai passion. Certainement : mon fantasme érotique. La modification de Michel Butor. Agatha christie : La crime de l’Orient express,...Quel gamin ne s’est amusé à déposer des capsules ou des pièces de monnaie pour voir le résultat. Mon fameux voyage entre Bruxelles et Paris au compartiement restaurant :, Michel Piccoli qui « picolait » au comptoir (il jouait un rôle à Anvers). Nos regards échangés. J’ai su bien plus tard que mon deuxième compagnon avait connu sa femme. La vie ressemble beaucoup à ses croisement de rails, avec sces accélérs, ses ralentis, ses voies de garage, ses évasions, ses aiguillages, ses paysages qui vous dépassent, ses compagnons de routes bigarrés. Ceux à qui nous raconterions notre vie parce que jamais nous ne les reverrons (ou qui sait,...). Me vient l’andocte d’un proche qui part à Venise, s’assied à une table de bistrot et son ami qu’il avait quitté deux jours aupravant vient sasseoir à côté de lui. Ni l’un ni l’autre ne connaissaient leur destination,..AUTHENTIQUE.