Le Sionisme ? … une histoire d’Enfer !!

A la Fin des Temps, les Juifs auront le choix : l'Enfer ou la conversion au Christianisme. Et ce moment est proche ! C'est la certitude des très influents Chrétiens Sionistes !! Les liens ''incestueux'' entre Politique et Religion aux USA font que le Politique agit en cohérence avec le discours Sioniste. Le Politique explique ensuite que ses décisions sont toujours prises ''dans l'intérêt suprême des USA''. Et l'Occident se met en file...

Le Keffieh : Coiffe Arabe Traditionnelle – source : Blog ''why Palestine ?'' - https://whypalestine.wordpress.com/2009/07/01/a-contradictory-scarf/ - par iladala - https://whypalestine.wordpress.com/author/iladala/ - (Our only ''weapon'' : documenting what we see) - No known copyright restrictions -

Voici le Plan de l'Article :

> Préambule

> 1 – Sionisme Chrétien

> 2 – Sionisme Juif

> 3 – Suprémacisme des 'Nations Civilisées'.

> 4 – Une fois installés, les mythes dogmatiques ont la vie dure.

Préambule

Le Sionisme des Temps Modernes (de ces derniers siècles) est une idéologie politique nationaliste (voire ultra-nationaliste) qui opère dans l'ombre du Christianisme et du Judaïsme, sans toutefois adhérer à leurs Valeurs universelles (Justice, Égalité, Dignité,...)

Cette idéologie repose sur deux mythes dogmatiques : le « Peuple Juif » et la « Terre d' Israël ». Ceci tant pour le Sionisme Chrétien que pour le Sionisme Juif. Nous verrons cela plus loin avec l'historien Israélien Shlomo SAND.

Ces mythes remontent aux Temps Anciens où les Hébreux ont été distingués des autres peuples du Pays de Canaan. C'était vers les VII – VI s. avant JC.

Ainsi, à cette époque-là, le '' Peuple Hébreu '' a été initialement conçu comme une ''création'' Politique utilisant un ''instrument'' Théologique ad hoc visant à homogénéiser les croyances et les modes de vie de certains groupes de populations hétéroclites/ cosmopolites, afin de les amener à participer à la mise en œuvre du Projet Politique fédérateur du Roi Josias (et de ses théologiens), sur certains territoires, qui deviendront la « Terre d'Israël ».

Le mécanisme menant à cette apparition-fabrication des premiers Hébreux a été analysé dans cet Article : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

Rappelons à ce propos que les Hébreux ne sont ni les Habirous ni les Shasous : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-sont-ils-un-225148

.

.

Le ''Sionisme'' des Chrétiens et celui des Juifs sont fort différents, bien qu'ils se rejoignent sur certaines modalités opérationnelles. Les premiers, pensant avoir décrypté certaines prophéties particulières dans la Bible, et pensant être des instruments divins, voulaient ''aider Dieu'' pour leur réalisation. Les seconds, meurtris par un antisémitisme virulent et sans fin, cherchaient un moyen de recouvrer leur dignité.

1 – Sionisme Chrétien

Dans son ouvrage « Du Rappel des Juifs » de 1643, Isaac La PEYRÈRE (théologien Protestant) publie une adresse au roi de France. Son analyse littérale de la Bible l'amène à demander pour les Juifs de ''leur permettre de retrouver leur pays en Palestine''. Car « les Juifs sont promis à se convertir à l'Évangile avant que le Messie ne vienne dans sa gloire établir le Royaume de Dieu , et ils retrouveront alors leur place éminente dans le peuple de Dieu. » (1)

Le thème est ressorti une paire de siècles plus tard sous la forme d'un slogan ''accrocheur'' : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. » (2) Ce slogan malhonnête et mensonger est un slogan initialement Chrétien.

Lord SHAFTESBURY, éminent évangélique Anglican, croyait fermement en la prochaine seconde venue du Christ. Dès 1839, il soutenait l'idée d'un retour des Juifs en Palestine pour des raisons économico-politiques, et parce que c'était la volonté de Dieu. En 1841, Shaftesbury publiait dans le ''Colonial Times'' un ''Memorandum to Protestant Monarchs of Europe for the Restoration of the Jews to Palestine.'' Il était en relation avec l’ecclésiastique Écossais Alexander KEITH, qui publia lui aussi sur ce sujet en 1843. Tous deux utilisaient le fameux slogan « A land without a people for a people without a land . »

Le slogan passe vite en Amérique, où, dès 1898, l'écrivain et conférencier John STODDARD le diffusa largement, principalement dans les milieux Protestants évangéliques.

Et le slogan fit son chemin jusqu'à nos jours.

Un siècle plus tard, différents courants fondamentalistes Chrétiens mettent sans complexe la ''Loi de Dieu'' avant toute chose. Par exemple, le VP des USA Mike Pence se décrit comme « un chrétien, un conservateur et un républicain, dans cet ordre . »

Ces courants fondamentalistes sont devenus très puissants aux USA, et leurs adeptes votent en conséquence. D'où l'infiltration du Religieux dans le Politique en Amérique (voir Article « Le Peuple de Dieu » - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483 )

Robert J. JEFFRESS (principal pasteur de la First Baptist Church) est un Fondamentaliste Chrétien. Il est un des Conseils du Président des USA Donald TRUMP, qui l'a envoyé à Jérusalem pour faire un sermon lors de la cérémonie à l'Ambassade US.

Tous ces courants ''évangélistes'' croient dur comme fer que les textes bibliques/ prophéties affirment que le rassemblement du Peuple Juif sur la Terre d'Israël est la condition préalable à la venue du Christ (parousie). Le Christ assurerait alors le triomphe du Bien sur le Mal à la fin des temps. Dès lors, pour être ''sauvés'', les Juifs n'auraient d'autre possibilité que de se convertir au Christianisme, s'ils ne veulent pas finir en Enfer.

Je propose de consulter aussi l'intéressant Article du Portail Catholique Suisse intitulé « Le christianisme sioniste, entre foi et politique. » (6)

Cet objectif essentiel est le moteur du Sionisme Chrétien. Dès lors, je dirais qu' ils font tout pour aider Dieu à réaliser les prophéties.... au besoin en ignorant/ piétinant les Valeurs affichées du Christianisme.

Voir à ce propos l'Article « Aucune sympathie des Chrétiens Évangéliques Américains, pourtant premiers soutiens politiques du Mouvement de Libération National Juif » - https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/aucune-sympathie-des-chretiens-209744

En illustration, voici une déclaration de Robert JEFFRESS : « Vous ne pouvez pas être sauvés en étant Juif. Savez-vous qui a dit cela ? Les trois plus grands Juifs du Nouveau Testament : Pierre, Paul et Jésus Christ. Tous trois ont dit que le Judaïsme ne permet pas d'être sauvé. Seulement la foi en Jésus le permet. (…) L'Enfer sera plein de personnes bien religieuses qui auront rejeté la vérité du Christ. » (3)

Ces objectifs et ces propos des Chrétiens Sionistes me semblent clairement antisémites. Ils font sourire sous cape les Sionistes Israéliens , qui acceptent sans broncher le soutien politique inconditionnel ainsi que l'aide ''miraculeuse'' que ces Chrétiens-là font voter aux USA, soit environ 4 milliards de Dollars annuels pour que l’État d'Israël puisse ''se défendre''.

2 – Le Sionisme Juif

Le concept ayant été inventé par les Chrétiens, le Sionisme Juif s'est concentré sur le processus de mise en œuvre du concept.

On sait que le Sionisme Juif n'est pas apparu ex-nihilo : c'est « une solution rationnelle et définitive à l’incertitude d’un phénomène persécutif irrationnel. » (4) - « Vaincre l’ANTISÉMITISME par le SIONISME, c’est la Vision de Theodor HERZL. » https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

« Les bases doctrinales du projet tiennent au fait que les Juifs, minoritaires et partout victimes de persécutions antisémites, forment un Peuple dont la situation, anormale et injuste, doit être corrigée par la création, reconnue en droit international, d' un État où ils pourraient se rassembler. » (4)

Avec la publication de son ouvrage « Der Judenstaat » [L’État des Juifs] en 1896, Theodor HERZL est considéré comme Le Théoricien de cette mise en œuvre.

Herzl est un journaliste et a aussi une solide formation juridique. Il agit avec beaucoup de finesse dans une Vision de long terme. Il manie tant la transparence que l’ambiguïté. Voir Citations en Anglais en (5).

Ainsi :

> (53) Sur le sujet de l'antisémitisme, Herzl fait remarquer que des droits égaux ont été accordés aux Juifs par les 'nations civilisées', mais que l'antisémitisme n'avait pas disparu. Il demande « A qui la faute ? Nous ou les autres ? Peut-être les deux (…). »

> (314) Son objectif était bien un État Juif (Jüdische Staat), mais, après mûre réflexion, le titre de son essai sera ''L’État des Juifs''(Der Judenstaat).

> l'ouvrage ne traite d'ailleurs pas du sort des autochtones du pays ''d'accueil'' .

> (283) Le Programme de Hertz est clair : La Société des Juifs aspire à obtenir un territoire en vertu du droit international, pour ces Juifs qui sont dans l'incapacité de s'assimiler.

> (288) Il explique qu'il veut seulement une colonisation qui puisse être protégée par sa propre armée Juive.

> (350) Herzl pense qu'il est de plus en plus dans l'intérêt des nations civilisées et de la civilisation en général qu'un pôle culturel Juif s'établisse en Palestine, sur la route vers l'Asie.

> (413) Herzl écrira par ailleurs que les 'Arabes' n'ayant rien à perdre ne pouvaient que gagner dans l'opération.

> (38) Herzl affirme : nous ne voulons plus porter le masque d'une quelconque autre nationalité.

> (220) Qu'advient-il du patriotisme ? Une discussion avec le grand rabbin de France permet à Herzl de clarifier ce point : On doit choisir entre Sion et la France. (note JPC : voilà une affirmation à mon sens infamante et antisémite)

> (247) Notre 'peuple' [community of race] est vraiment étrange, particulier, puisque ses membres ne se considèrent associés que par la foi de leurs ancêtres .

> (258) Herzl considère que Dieu n'aurait pas maintenu cette communauté en vie s' Il ne lui avait pas gardé un rôle à jouer dans l'histoire de l’humanité.

> (45) La ''Question Juive'' n'est de nature ni sociale ni religieuse, bien qu'elle puisse aussi prendre ces formes. C'est une question nationale , qui ne peut être traitée qu'au niveau politique par un Conseil des nations civilisées du monde.

> (329) Un des premiers résultats attendus du mouvement Sioniste sera de transformer la 'question Juive' en une 'question de Sion'

> (65) Herzl affirme que les nations dans lesquelles les Juifs vivent parmi les autres sont ouvertement ou secrètement antisémites.

> (13) La définition générique de Nation de Herzl s'applique aussi à la Nation Juive : un groupe historique doté d'une forme particulière de cohésion maintenu ensemble par un ennemi commun. .. et, pour la nation juive, l'ennemi commun, c'est l'anti-Sémite . (note JPC :Ainsi, la présence de l'anti-Sémitisme serait-elle nécessaire pour que cette Nation perdure ?)

> (366) Herzl fait une analyse critique du principe d'infiltration graduelle de Juifs tant en Palestine qu'en Argentine. Il considère que toute infiltration se terminera mal. Toute immigration doit être basée sur le droit .

> (341) Le Projet de Herzl est de stopper les infiltrations et de se concentrer sur une obtention de la Palestine reconnue internationalement. Pour ce faire, il faut des négociations diplomatiques et des actions de propagande à grande échelle.

3 – Un léger ton suprémaciste chez les 'Nations Civilisées', durant la mise en œuvre du processus Sioniste ?!

Bien sûr, je n'accuse personne de racisme ! Mais je suis attentif à ce que pourraient peut-être ressentir ''les autres''. D'autant plus que ces 'Nations Civilisées' nous ont parfois montré ce travers sans la moindre gène, dans le passé.

Amérique : Je vois une grande constance dans l'approche, depuis les débuts des États Unis jusqu'à nos jours :

« Les premiers colons dans mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence, pour construire une nouvelle Terre Promise. » (VP Mike Pence à Jérusalem, en 2018)

Henry Kissinger nous dit qu' « à l'image de nombreux dirigeants avant lui, Wilson soutenait que la faveur divine avait fait des États Unis une nation différente des autres. » et il cite le Président Woodrow Wilson : ''C'était (...) comme si la Providence divine avait tenu en réserve un continent qui attendait qu'un peuple pacifique, chérissant plus que tout la liberté et les droits de l'homme , vînt établir une démocratie ignorant l'égoïsme.''

Pourtant, le Indian Removal Act (Loi sur le déplacement des Indiens) du 28 mai 1830 se base sur la décision de la Cour Suprême de 1823 et statue que, si les Indiens occupent et contrôlent des terres à l'intérieur des États-Unis, ils ne peuvent pas avoir titre sur ces terres. (note JPC : la faune non plus n'a pas titre sur la terre où elle vit...)

Alexis de Tocqueville confiera à ce propos : « Plus j'y songe et plus je pense que la seule différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice , est celle-ci : l'un conteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer. »

Palestine : Je vois là aussi une grande constance et homogénéité des approches des deux côtés de l'Atlantique :

Ainsi, lors de son audition devant la « Commission Royale Palestine » (1937), Winston Churchill niait les droits des Palestiniens sur leurs terres : « Je ne pense pas que le chien dans la crèche ait un droit à la crèche, même s’il y est depuis longtemps. Je n’admets pas ce droit. Je n’admets pas, par exemple, qu’un grand tort ait été causé aux Indiens d’Amérique ou aux populations noires de l’Australie. Je n’admets pas qu’un tort ait été causé à ces peuples parce qu’une race plus forte, une race de plus haut grade, une race plus consciente des réalités pour ainsi dire, est venue et a pris sa place »

De nos jours, on évite le plus souvent ce langage ''direct''. Le résultat sur le terrain est cependant identique.

4 – Une fois installés, les mythes dogmatiques ont la vie dure.

Si le travail biblique réalisé par les prêtres, à partir du temps du roi Josias, a effectivement servi un projet politique en ''inventant'' les ingrédients biblico-politiques nécessaires à l'émergence progressive d'un sentiment d'appartenance à un ''Peuple Hébreu'' et à l'identification d'une ''Terre Promise'', le contenu de ces termes et les conséquences qui y sont attachées restent hautement discutables, comme le souligne l'historien Israélien Shlomo SAND :

Déconstruction des mythes du ''Peuple Juif'' et de la ''Terre d'Israël'' :

>>> Le mythe du Peuple Juif

Les habitants de Juda ne subirent pas d'exil « au VIe siècle avant notre ère : seules les élites politiques et intellectuelles durent s'installer à Babylone. » Les exilés vont y résider plusieurs siècles, avant que le roi Perse ne les libère.

Le Judaïsme devint alors une religion prosélyte et émigra ''tous azimuts' ' dès avant le début de notre ère.

Même après la destruction du second temple, en 70 de notre ère, jamais les Romains n'ont exilé le peuple . Une partie s'est convertie au Christianisme (IV siècle) et la grande majorité se rallia à l'Islam (VII siècle).

Il en résulte que « les paysans de Palestine sont les descendants des habitants de l’antique Judée .

Cependant, c'est une histoire mythique bien différente qui nous a été ''vendue'' à la place : Ainsi, « le peuple juif existe depuis qu’il a reçu la Torah » au Sinaï (vers le XIII siècle avant JC), et il a connu deux exils aux VIe siècle avant JC (après la destruction du premier temple) et au I siècle de notre ère (après la destruction du second) « S’ensuivit pour lui une errance de près de deux mille an s » tandis que « la Palestine attendait que son peuple originel vienne la faire refleurir . Car elle lui appartenait, et non à cette minorité arabe, dépourvue d’histoire , arrivée là par hasard. » Shlomo SAND (7)

> Bible et archéologie confirment la version de Sand.

Différentes équipes d'archéologues de différent pays ont mis en évidence que le polythéisme de type majoritairement cananéen a été largement répandu géographiquement et a été présent durant de nombreux siècles. Ainsi, l'archéologie a mis en évidence qu'au VIII siècle avant JC, à Kuntillet Ajrud (Est du Sinaï) et à Khirbet elQôm (région Hébron) étaient vénérés Yahvé, El, Baal, Asherah , et bien d'autres divinités mineures, dont Bes /Bisu l'égyptien, protecteur de la famille.

La Bible nous dit que la population de Juda a été polythéiste : « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal.. » (Jérémie 11:13) (*)

Bref, sur plusieurs siècles, le résultat de tous les mouvements commerciaux, militaires et culturels ont fait que le Pays de Canaan était devenu très cosmopolite : « (…) Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne. » (Ezéchiel 16:3) (*)

« (...) en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. (...). » (Esdras 10:2) (*)

Bien loin donc de cette ''unicité'' ethnique néanmoins encore revendiquée aujourd'hui en Israël.

> La génétique est du même avis que Sand.

« L'étude, publiée dans ''Cell'' montre que les migrants des lointaines montagnes du Caucase se sont mêlés aux populations natives pour forger la singulière culture cananéenne qui a dominé la région entre l'Égypte et la Mésopotamie pendant l'âge du bronze (environ 3000 avant J.-C. à 1200 avant J.-C.). » (11)

« Les chercheurs ont également comparé l'ADN ancien à celui des populations modernes et ont constaté que la plupart des groupes arabes et juifs de la région devaient plus de la moitié de leur ADN aux Cananéens et à d'autres peuples qui habitaient l'ancien Proche-Orient - une zone englobant une grande partie du Levant moderne, le Caucase et l'Iran. »

Le solde ADN provenant très probablement de l' ancienne migration des proto-sémites en provenance d'Afrique (désertification du Sahara) et de transferts récents d'Europe.

La réalité génétique serait donc bien que tous les indigènes autochtones de Palestine ne forment qu'un Groupe, comme il ressort de l'Article d' ''Alliance'' (11) :

>>> Le mythe de la Terre D'Israël

Shlomo SAND déconstruit également le « mythe de la ''Terre d'Israël'' , le second pilier de l'entreprise sioniste » :

« l’idée de ''Terre promise'' au ''peuple élu'' (...) n’a rien à voir avec l’idée d’une patrie nationale, qui serait le lieu naturel d’origine et de résidence des juifs, et ce pour de multiples raisons : ni l’un ni l’autre des fondateurs du monothéisme hébraïque n’est né en ce lieu (…) il leur faut le conquérir par la force brutale sur les populations locales [Deut. 19:1] (…), l’Éternel restant le véritable propriétaire [Lévit. 25 :23] » etc (8)

Shlomo SAND ajoute que « Les juifs n’ont tout simplement jamais eu de terre des ancêtres. » (…) « Dans la foi Juive il n'y a pas de notion de patrie. » (…) « La Terre promise à laquelle il est fait référence n'est pas une terre patrie. » (…) « Il y a eu des liens profonds avec cette Terre. » (…) « Mais c'est un rapport métaphysique , pas un rapport national, politique, patriotique. » (9)

C'est aussi ce que souligne le rabbin Américain Yisroel Dovid WEISS : « Depuis la destruction du temple de Salomon il y a des milliers d'années, le peuple juif a été placé sous serment de ne pas essayer de retourner à la terre sainte, d'être des citoyens loyaux dans tous les pays où nous résidons , comme c’est le cas des Juifs aux États-Unis, des Juifs au Liban, des Juifs dans la République islamique d'Iran, etc. … » (10)

Shlomo SAND conclut que l'État d’Israël, pas plus qu’aucun autre, n’a de légitimité transhistorique.

JPCiron

En (12) : liens vers quelques autres Articles touchant au Sionisme.

:: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :

….. (*) - Traductions de la Bible par Louis SEGOND 1910

….. (1) – Compte-rendu de Gilbert Charbonnier, pour LibreSens, sur l'ouvrage « MYTHOLOGIES ET RÉALITÉS JUIVES AU COMMENCEMENT DE L'EUROPE MODERNE Huguenots et Juifs ou L'illusion rétrospective » de Jacques ARON – l'Harmattan (Questions Contemporaines) - 2018

….. (2) – Article « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » - https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/une-terre-sans-peuple-pour-un-207662

….. (3) – Article « Robert Jeffress, Pastor Who Said Jews Are Going to Hell, Led Prayer at Jerusalem Embassy » par Matthew HAAG – The New York Times - 14 mai 2018 -

https://www.nytimes.com/2018/05/14/world/middleeast/robert-jeffress-embassy-jerusalem-us.html

Robert J. Jeffress « Judaism — you can’t be saved being a Jew. You know who said that, by the way ? The three greatest Jews in the New Testament : Peter, Paul and Jesus Christ. They all said Judaism won’t do it. It’s faith in Jesus Christ. »

« Not only do religions like Mormonism, Islam, Judaism, Hinduism — not only do they lead people away from the true God, they lead people to an eternity of separation from God in hell » Mr. Jeffress said. « Hell is going to be filled with good religious people who have rejected the truth of Christ. »

John Hagee (fondateur de la Mégachurch de San Antonio)

In a sermon in the late 1990s, Mr. Hagee said the Bible made clear that Hitler and the Holocaust — when about six million Jews were killed — were part of God’s plan to return Jews to Israel. « How did it happen ? Because God allowed it to happen » he said, referring to the Holocaust. « Why did it happen ? Because God said my top priority for the Jewish people is to get them to come back to the land of Israel. »

….. (4) - Ouvrage « De l'idée à l'organisation » - Yvon PESQUEUX & Lévi-Avishaï LEGER-TANGER – Conservatoire National des Arts et Métiers – 2010

….. (5) – Source des Citations : WORLD ZIONIST ORGANIZATION ( Connecting Israel and the Jewish People // Herzl Speaks His Mind on Issues, Events and Men. )

13. I will give you my definition of a nation, and you can add the adjective "Jewish." A nation is ...a historical group of men of a recognizable cohesion held together by a common enemy. That is in my view a nation. Then if you add to that the word "Jewish" you have what I understand to be the Jewish nation. ..And the common enemy is the anti-Semite.

38. It is our opinion that the Jewish question can only be solved by the Jews themselves. …That is why we have abandoned previous methods. ..We no longer want to wear the mask of any other nationality. ...We are not working for the overthrow of all things...We believe that the means of solving the Jewish question are to be found in the existing order of law and society.

45. I think the Jewish Question is neither a social nor a religious one, although it may likewise take these and other forms. It is a national question, which can be solved only by making it a political world-question to be dealt with by the civilized nations of the world in council.

53. Even though our times are clouded by anti-Semitism we must not forget that they were preceded by more magnanimous days where all civilized nations granted us equal rights. Their intentions were good, but the results were inadequate. Who is to blame - we or others ? Perhaps both , or rather conditions of long standing, which were not to be eradicated by laws and ordinances.

65. The nations in whose midst Jews live are either overt or covert anti-Semites.

220. Zadoc Kahn professed himself to be a Zionist. But French "patriotism" also has its claims. A man has to choose between Zion and France. Zadoc Kahn belongs to the breed of little Jews. Yes, I shall be surprised if I get any serious help from him.

247. Our community of race is indeed peculiar, unique for we actually regard ourselves as still associated only by the faith of our fathers.

258. God would not have kept us alive so long if there were not left us a role to play in the history of mankind.

283. ..."The Society of Jews aims to acquire, under international law, a territory for those Jews who are unable to assimilate themselves"

288. I wanted only a colonization [I said] which we could protect with our own Jewish army. I must oppose a policy of infiltration...

314. If I were to sum up the Congress in a word -which I shall take care not to publish - it would be this : At Basel I founded the Jewish State. If I said this out loud today I would be greeted by universal laughter. In five years perhaps, and certainly in fifty years, everyone will perceive it. The essence of a State lies in the will of the people for a State, yes, even in the will of one powerful enough individual - L'Etat, c'est moi : Louis XIV

329. One of the first results of our movement ...will be the transformation of the Jewish Question into a question of Zion.

341. What the Zionist have hitherto achieved evokes my grateful admiration, but I am a confirmed opponent of infiltration ...My program, far more preferable, is to stop infiltration and concentrate all our strength upon an internationally-sanctioned acquisition of Palestine, To achieve this, we require diplomatic negotiations, which I have already begun, and propaganda on the largest scale.

350. It is more and more to the interest of the civilized nations and of civilization in general that a cultural station be established on the shortest road to Asia. Palestine is this station, and we Jews are the bearers of culture who are ready to give our property and our lives to bring about its creation.

366. Here two countries come under consideration. Palestine and Argentina. In both countries noteworthy experiments in colonization have been made, though on the mistaken principle of a gradual infiltration of Jews. Any infiltration is bound to end badly. Immigration is consequently futile unless we have the sovereign right to continue such immigration.

413. Those [Arabs] who had nothing stood to lose nothing and could only gain.

….. (6) - Article « Le christianisme sioniste, entre foi et politique » - Portail Catholique Suisse - https://www.cath.ch/newsf/le-christianisme-sioniste-entre-foi-et-politique/

….. (7) - Article « Déconstruction d'une histoire mythique. Comment fut inventé le peuple juif » par Shlomo SAND, historien – Le Monde Diplomatique – Août 2008 - https://www.monde-diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205

….. (8) - Article « Shlomo Sand, Comment la terre d’Israël fut inventée » par le Pr Jean-Marc LÉVY-LEBLOND - http://frbalta.fr/pdf/lect-88.pdf Le titre de cet Article fait référence à l'Ouvrage de Shlomo SAND « Comment la terre d'Israel fut inventée : de la Terre sainte à la mère patrie » - Flammarion – 2012

….. (9) – Article de L' Humanité = Entretien avec Shlomo SAND (Université de Tel-Aviv) « La Terre Promise n'est pas une Terre Patrie Israélienne » par Pierre Barbancey – Octobre 2012 https://www.humanite.fr/monde/shlomo-sand-la-terre-promise-n-est-pas-une-terre-patrie-israelienne-506356

….. (10) – Interview du Rabbin Américain Yisroel Dovid WEISS par Sara Taha (traduction Nada Raad) – novembre 2011 - https://www.alterinfo.net/Le-rabbin-Weis-Israel-est-une-mutinerie-contre-Dieu_a67242.html

….. (11) - Article Alliance « Le patrimoine génétique des Cananéens survit chez les Arabes et Juifs » par Claudine DOUILLET – mai 2020 - http://www1.alliancefr.com/actualites/le-patrimoine-genetique-des-cananeens-survit-chez-les-arabes-et-juifs-6086844

Basé sur étude génétique ''Cell'' : https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30487-6

..... (12) – Quelques Articles touchant au Sionisme :

>>> Article « Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste, sans qu’il convienne de critiquer ce dernier. » https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

>>> Article « Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre » https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

>>> Article « LOBBYISME pro-Israël et DÉMOCRATIE : jusqu’où sont-ils compatibles ? » https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

>>> Article « Quelle Paix pour les 'indiens' de Palestine ? »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

>>> Article « L'ordre du monde de Henry Kissinger » https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

>>> Article « Israël : la Loi État-Nation » https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167

>>> Article « Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?! » https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

>>> Article « Israël en danger ?! » https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::