Le trésor caché

Changement de paradigme.

Nombreuses sont les légendes qui évoquent la présence d'un trésor, bien caché non pas dans les entrailles de la terre, à la manière plus tard des pirates et de leurs fameuses cartes pour indiquer l'emplacement où ils ont dissimulé leur butin, mais sous la pierre, éternelle matière qui permet d'investir à long terme.

Les pierres sauteuses, tournantes, dressées sont ainsi la cachette idoine pour pièces d'or, bijoux, émeraudes et autres biens de grandes valeurs. Elles sont alors le réceptacle inviolable de la chose, ne laissant l'opportunité de la richesse qu'aux initiés, ceux qui en connaissent le secret intime, la petite porte qui s'ouvre pour accéder à la fortune.

La pierre qu’elle fut dolmen ou bien menhir et que l'on désigne du terme de mégalithe peut disposer d'un pouvoir magique qui rend meilleurs ceux qui font appel à ses services. Mais la bonne fortune réside surtout dans ce trésor qui sera mis à jour à intervalle régulier et suivant un protocole précis. Les unes sautent, tournent ou bien bougent une fois l'an, d'autres préfèrent un cycle de quatre années. Toutes aiment se synchroniser avec la Lune qu'elle fut pleine ou bien nouvelle pour créer un peu d'incertitude. C'est le plus souvent à la minuit que se joue alors ce miracle.

Hélas, le chercheur de trésor, confronté à l'immensité de la fortune, ne parvient jamais à sortir de sa stupéfaction ou de sa griserie et se retrouve pris au piège quand la pierre retourne à sa position initiale. Ainsi, personne n'a jamais pu profiter de l'aubaine tandis que longtemps, les légendes attiraient bien des convoitises.

En cette époque lointaine, on vit cependant le dragon pointer le bout de son vilain museau avec deux divinités celtes : Taramis « le maître du tonnerre » et son Anguipède et Séculos dont le nom signifie « celui qui frappe fort », le célèbre dieu au maillet. Représenté avec un long maillet à double tête qui possédait la vertu de tuer ou de ressusciter, il porte également une hache, arme avec laquelle il alla tuer la Coulouvre, monstre effrayant qui terrorisait la Loire du Forez. On le trouve représenté dans l'église de Rozier-Côtes-d'Aurec derrière l'autel, sur un chapiteau. Un serpent passe par sa bouche pour célébrer son exploit.

Puis le culte des pierres s'estompant pour laisser place à une bête qui prit bien des formes et des noms. Dragon, coulouvre, grande goule, Gergolium, Péluda, Anguipède ou encore Basilic pour ne citer que ces avatars les plus connus. La bête immonde vit en bord de rivière, cachée dans une grotte et donc sous terre, sortant de temps à autre à l'air libre et pour compléter sa relation intime avec les quatre éléments, elle crache le feu.

Pour l'affronter, le courage ou la ruse ne sont bien souvent que de peu d'utilité. La foi seule peut vous assurer la victoire tandis que rares sont les récits qui expliquent la manière dont le héros, preux chevalier, moine, ermite, évêque, abbesse, fée ou plus rarement simple cordonnier, en vient à bout. L'animal est terrassé, il retourne à la terre tandis que son vainqueur hérite du plus fabuleux trésor qui soit : l'immortalité.

Bien sûr les auteurs se sont emparés de la légende et le cycle Arthurien a mis en place cette quête de bien des manières différentes autour d'un certain Arthur Pendragon, le tueur de dragon à la quête du Graal. Notons au passage que son presque double, la Mandragore joua le rôle maléfique du côté des plantes d'autant plus qu'elle contient des substances hallucinogènes et que la forme de sa racine évoque un corps humain.

Les récits autour du dragon surviennent alors au cœur de la christianisation d'un territoire. On peut à ce titre noter la véritable hécatombe dans les rangs des dragons et autres créatures diaboliques à partir du concile de 511 en Orléans à l’initiative de Clovis qui entendait fonder son pouvoir sous la double tutelle du glaive et du goupillon. Les moines cénobites de l'abbaye de Micy se firent ainsi, pour nombre d'entre eux, évangélisateurs en terrassant leur dragon.