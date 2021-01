Le virus les rend fous

@Yann Esteveny

Salut, oui assez en phase globalement sur ces propos.

La question des fous véritables n’est pas prête d’être solutionnée, elle est relative.

Âgé de 20 ans j’ai passé 3 mois en psy à l’armée pour être viré pour inaptitude à la vie militaire, ce qui était juste.

Cet hôpital était un mélange de « fous » militaires appelés et de civils ; en sortant , au bout de 3 mois, j’ai eu ce flash puissant en ville : les fous sont dehors !!! hélas.....c’était encore plus juste que me montrait ce qui fut une vision, si si, j’insiste.La vision ne vient pas de la pensée analytique ni même de nous..en tant que « je ».

Pour moi genre peut être 95% des humains ( chiffres faux bien sur mais pour donner une sorte de tendance de mon ressenti ) fuient le réel ( = schizophrénie) de la mort qui est un absolu..fuient la souffrance, enfin fuient tout court, hum, essayent de fuir en fait ! tout en étant persuadés que le mouvement originel qui me fait faire des choses est d’atteindre des buts alors que la plupart du temps ce sont des fuites de ceci et de cela..juste ce que je vois. Je ne mets pas dans ces buts qui seraient des fuites le fait de faire un abris, organiser la survie etc en tant que tel. Bien que trés vite cela peut aussi le devenir

Oui pour le Pr Fourtillan bien sur, c’est logique. Ses propos sont éminemment intéressant je trouve.

Pour moi la compétition qui élimine d’ailleurs on devrait parler d’élimination, élimination ENTRE NOUS ce qui est le cas, et ceci pour la survie physique et son organisation ne doit pas être, point, il n’y aura pas de milieu..

ce serait si long a développer de manière nécessairement surtout, mais pas seulement, dans un genre plutôt allégorique que je ne vais pas le faire ici..cela a à voir avec le programme de la pensée et son usage dans des domaines où elle ne doit jamais aller..etc

En conclusion je reprends la votre qui me sied absolument et pour tout dire me semble factuelle : L’absence de connaissance de soi-même d’une part qui va souvent avec une absence d’une perception de la totalité et un refus de la transcendance expliquent beaucoup de malheurs en cours.

respects...