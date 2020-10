Le virus ne tue que la nuit

Cet article est tendancieux ...

D’abord une momie ne peut pas attraper quelque virus que ce soit (vérifier l’orthographe de virus car on me dit que dans certains cas c’est en deux maux), donc « une certaine catégorie d’enseignants », celle chargée des travaux pratiques et de l’expression corporelle, n’est pas concernée par le port du masque,

Ensuite la presse raconte n’importe quoi ! les avions qui arrivent à Orly et CdG à point d’heure, ils vont faire comment ? et ceux qui décollent ?

En résumé : était-il possible de trouver plus « brindezingue » que Le Poudré ? et bien oui, ses conseillers ... lui, comme l’écrit si élégamment 20 minutes (texto, fôtes dortaugraffe incluses) "Quant au chef de l’Etat, Emmanuel Macron, est lui irresponsable pénalement des actes réalisés dans l’exercice de ses fonctions.