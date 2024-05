Les 7 filles d’Eve

Suite et fin de mon commentaire.

9) Sans rien dire à Mamitu-Nammu, An a cloné un mâle Sa’am (Enki-Ea, Pteh-Asar, Osiris, Samaël « Le Serpent », Joseph). Enki/Asar/Osiris/Joseph est composé de 65% des gènes de Mamitu-Nammu et de 35% des gènes d’An.

10) An voulait prendre la place de Tiamata. En cachette, et avec l’aide de Ninmah, il a créé une gigantesque armée d’Anunna (progéniture princière) grâce à une grande quantité de matrices artificielles avec l’aide de Ninmah. Ils ont également fabriqué des Kingu rouges : ce sont de féroces guerriers de couleur rouge et dotés d’ailes (gargouilles des cathédrales). Mais Sa’am, qui est devenu l’allié de Tiamata, a découvert l’existence de cette gigantesque armée. Et Enlil, créé par Sa’am avec une matrice artificielle, s’est mis au service de AN. Puis Sa’am, avec l’aide de Mamitu-Nammu, ont assuré la création et la fabrication de guerriers Nungal qui bien plus tard formeront les Shemsu et Urshu d’Osiris et de Râ, les Anges Veilleurs, Guetteurs qui portaient un masque de loup. An ayant subtilisé presque toutes les matrices artificielles, le nombre de guerriers Nungal créés était très inférieurs aux Anunna et aux monstrueux Kingu rouges ailés. Après le déclenchement, il y a environ trois cent mille ans, de la seconde guerre galactique post époque Musidim (il y a eu plusieurs guerres galactiques au temps des Musidim), le restant des troupes en difficulté de Tiamata s’est enfui en direction de la Terre en empruntant une porte stellaire (Diranna), suivi par An et ses troupes survivantes. Depuis lors, ces deux groupes se sont livrés une guerre sans merci pendant des millénaires, en se partageant férocement la Terre et les autres planètes du système solaire. En arrivant sur la Terre, le groupe de An s’est installé dans une région aride et en manque d’eau : la Mésopotamie actuelle. L’unique raison était la présence de la quasi-totalité des portes stellaires présentes sur Terre en cet endroit. Enlil (le Satan de la Bible) était le Grand Sàtam de cette colonie (Sàtam : administrateur territoriel en sumérien). Il a fallu faire venir de l’eau en creusant le Nil et l’Euphrate. Après la grève des guerriers anunnaki (anunna de la Terre, Ki étant la troisième dimension donc la Terre) qui ne voulaient plus faire ce travail harassant, la décision a été prise de fabriquer des Adam, des esclaves humains hybrides (bêtes, animaux, troupeaux en sumérien). De très nombreux lots d’Adam ont été fabriqués par la suite, avec un mélange de leurs gènes avec ceux de l’Homo erectus, sous deux couleurs principales. Ainsi les peuples nordiques (peau claire, aux yeux bleus, avec des traits fins) et les habitants de l’Inde par exemple (peau foncée, yeux foncés, avec des traits fins identiques aux nordiques), se différencient seulement par la pigmentation. Seuls les peuples d’Australie ont été fabriqués en mélangeant leurs gènes avec ceux de Neandertal, ce qui a donné des êtres aux cerveaux beaucoup plus stables, plus évolué psychiquement, plus facilement en contact avec le monde immatériel. Et ces êtres, plus évolués, plus sages, plus parfaits… sont actuellement majoritairement parqués dans des réserves par les diaboliques anglo-saxons !!!

C’est le groupe d’An qui a fait exploser, en 9792 av. J.-C, l’énorme planète Mulge conquis par l’autre groupe. Vénus, qui était le satellite de Mulge, est devenue ensuite une comète. A partir de la stabilisation de Vénus dans notre système solaire, et qui marque le début du cycle du Compte Long du calendrier des Mayas selon les inscriptions du Temple de la Croix à Palenque qui est le 4 Ahaw 8 Kumku de l’an 13.0.0.0.0, soit le 11 août 3114 av. J.-C, ces groupes ennemis se sont mystérieusement effacés et ont laissé la gestion des nombreux royaumes à des Homo sapiens au fil du temps. Nota : ces anciens sumériens qui venaient des étoiles et qui avaient un temps essayé en vain de modifier le passé avec leur technologie leur permettant de voyager dans le temps, avaient rapidement renoncé car la « Source » ou « La Source de Toute Chose », qui serait, d’après leur découverte, une sorte d’Hyper-Calculateur, rectifiait toute modification apportée.

11) Après l’assassinat d’Osiris (Enki, Asar, Sa’am, Joseph) par Seth (Enlil, Satan), Isis (Aset, Set, Marie) a voulu faire renaître son époux à l’identique, même corps et même âme. Pour la réincarnation de l’âme, une pyramide appelée « Bit-Râ-Hem » (Hathor, lumière du roi Heru, et appelée plus tard Bethléem) a été construite par le scientifique Hudili-Zehuti (Djehuti, Thot, Mikaël le Sage, Enoch) juste au-dessus de la gigantesque cité souterraine secrète à sept niveaux où vivent les dirigeants égyptiens, séparés du peuple. Il s’agit de la pyramide de Gizeh. Et Isis/Marie a été inséminée avec les gènes d’Osiris/Joseph pour créer Horus (Mesi-Asar : fait à la ressemblance d’Osiris ou engendré à la ressemblance d’Osiris). Donc Horus, Marduk, Heru, Jésus, Lucifer fait à l’image d’Osiris/Joseph. Puis Horus/Jésus/Lucifer est né, vers la fin du mois de décembre, dans la chambre d’enfantement à l’intérieur de la pyramide Bethléem. Horus/Jésus/Lucifer a vécu, ses premières années, caché dans la cité souterraine pour ne pas être éliminé par Seth (Satan). Le peuple ne connaissait pas l’existence d’Horus/Jésus/Lucifer et les prêtres assuraient la gérance de l’Egypte en attentant qu’Horus grandisse. Mais une fois Horus/Jésus/Lucifer en âge d’assurer son rôle, les prêtres ne voulaient plus rendre leur pouvoir, d’où début des conflits entre Horus/Jésus/Lucifer et les prêtres égyptiens.