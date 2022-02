Les Pandémimiques

Qui ne peut entendre dans Pandémie une allusion au Dieu PAN : Dionysos (capricorne-saturne-saturnales). Au début de la PANdémie de nombreuses planètes étaient dans le signe du capricorne (mi chèvre-mi bouc). Dans la mythologie grecque, Dionysos (en grec ancien Διώνυσος / Diṓnusos ou Διόνυσος ... Mais le dieu le plus proche de Dionysos est le Shiva. Pandémie dérive aussi vers panique..... SHIVA retablit l’union du sexe masculin et féminin. Schiva, c’est aussi Saturne ou l’urne de SETH. Saturne qui castra son père homosexuel (le rejet de la différence sexuelle). L’un des trois grands dieux de l’hindouisme avec Brahma et Vishnou. Il symbolise les pouvoirs opposés de la création et de la destruction ; il est le grand maître des ascètes et des magiciens. On le vénère sous la forme du linga, symbole phallique en érection sur un socle représentant la yoni (vagin). ouranos, uranus, uranien. Saturne contre Ouranos.... Saturne est lié au samedi. Le confinement n’estil pas un long SHABBAT... et qui crée la panique : la vue de méduse : LE YONI...