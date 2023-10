Les perles des légendes

Les perles de légendes sont là pour faire rêver et passionner avec de belles histoires. Elles ont souvent un lien avec les croyances et interviennent dans les traditions. Les légendes sont des récits à caractère merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique, en des vies embellies par des exploits de quelqu'un et se conservent ainsi dans la mémoire collective des peuples. Souvent européennes, elles restent insolites. Cet été, quelques-unes revenaient dans les mémoires belges. C'est ainsi que je pensais écrire un billet au sujet des légendes.

...

Légendes Podcasts A Rome, les pierres parlent et vérifient la vérité La légende du chateau de Crèvecœur La légende de Mathilde et du Val d'Or La légende de Napoléon à Waterloo La légende de Tchanchès du 15 août à Liège La légende des loups-garous à Orchimon La légende de l'alchimie sur la Grand-Place de Bruxelles

Il y a exactement 100 ans naissaient les studios des frères Disney. 5 ans après, Walt Disney, l'homme qui voulait sublimer le monde, met en scène toutes les légendes en dessins animés



.

A la fin de ce mois, un show au Domaine de Val Duchesse (avant-goût) présente des légendes du Chat Botté à la Légende d’Auderghem, de la Belle et la Bête au Bal des Sorcières, de la Petite Sirène au Fantôme de Berthe.

Chaque légende est contée, mise en scène en faisant appel au spectacle vivant et à une création lumineuse et sonore différente avec des scénarisations de type vidéo-mapping.

...

Le Rouge-Cloître

... a aussi une légende.

Les débuts du Rouge-Cloître remontent au 14e siècle au moment où des ermites vinrent s’installer dans ce lieu relativement inhospitalier.

Dès 1367, la duchesse de Brabant les autorise à construire des cellules et une chapelle et leur fait don des terres et des étangs environnants.

En 1373, les moines adoptent la règle de Saint Augustin.

Dès 1380, le nom de « Roodclooster » (« Rouge-Cloître ») donné au site, viendrait du mortier rouge qui recouvrait alors les murs des bâtiments communautaires.

Une autre hypothèse serait que le monastère et son église aient été construits sur une partie défrichée de la forêt. En néerlandais, « rooien » signifie « déterrer, arracher », d’où l’utilisation du préfixe « roo » ou « rode ».

Les ducs de Brabant, puis les princes bourguignons vont favoriser le développement du Rouge-Cloître par de nombreux dons.

Les bâtiments monastiques furent entourés d'une large enceinte en briques qui existe encore partiellement.

Les moines drainèrent le terrain marécageux avoisinant. Ils plantèrent des arbres fruitiers, des vignes et des cultures maraîchères. A proximité, une quinzaine d’étangs servaient à la pisciculture.

Le prieuré devint un foyer de vie spirituelle, mais aussi artistique.

L'histoire Prieuré est connue par tous les Bruxellois.

Les manuscrits, enluminures et reliures qui y furent réalisés firent la réputation des lieux au 15e siècle.

Le peintre Hugo Vander Goes y vécut quelques années.

Pillé et partiellement détruit en 1572, le Rouge-Cloître connut plusieurs campagnes de restauration au cours des deux siècles suivants.

En 1784, la suppression des ordres contemplatifs par l'empereur Joseph II chassa les moines du Rouge-Cloître.

En 1790, seize d’entre eux revinrent sur les lieux et commencèrent la restauration du site en grande partie démoli. Ils furent à nouveau contraints de quitter les lieux deux ans plus tard.

Après avoir servi de casernement pour militaires, accueilli une filature de coton, une teinturerie, un atelier de tailleur de pierre et une auberge, le site du Rouge-Cloître fut acquis par l’Etat belge en 1910 et cédé à la Région bruxelloise en 1992. Le site est bien connu par les Bruxellois.

J'y suis allé plusieurs fois à vélo presque comme un pèlerinage dans la nature avec la forêt de Soignes environnante que j'y recherche.

La légende d'un trésor caché l'est un peu moins.

La croix sur le mur du Rouge-Cloître, je l'ai retrouvée, le trésor, par contre, je ne l'ai pas recherché et donc pas retrouvé.

Vous peut-être ?

...

Réflexions du Miroir

L'actualité a bousculé complètement cette envie de paix. Ce billet peut être considéré comme la suite et la fin d'un triptyque.

Le billet "Sous influences convictionnelles" montrait les forces en présence pour que la paix ne pouvait durer.

Dans mon interview "Croire et ne pas être" tout était déjà dit en remontant aux sources du bien et du mal.

L'article "Pas de boogie woogie" bousculait cette idée avec l'attaque du Hamas sur le territoire israélien, il y a déjà une bonne semaine avec l'idée implicite ou simpliste de faire l'amour et pas la guerre.

Les événements de guerre au Moyen-Orient s'exportent aussi chez nous.

Puis il y a eu lundi, cet attentat islamiste de lundi soir, qui remontait le niveau au maximum de menace par l'OCAM à 4 en Région de Bruxelles-Capitale.

Un match de foot entre les la Belgique et la Suède a remis le feu aux poudres. Deux Suédois sont décédés et un blessé.

La Suède est choisie car elle est acusée de tolérer les autodafés du Coran.

On se croyait revenu au terrorisme des années 2015-2016 avec les attentats terroristes (rappel : "Terreur dans l'hexagone" et Résilience du 22 mars 2016 en Belgique).

Cette fois, c'est à Schaerbeek à « la Cage aux Ours ». Mardi matin, une opération de police a permis de neutraliser Abdesalem L., le suspect de l’attentat à Bruxelles. L’opération de police s’est déroulée dans le quartier de « la Cage aux Ours » à Schaerbeek. Il a été abattu par les forces de l’ordre et est décédé.

"Schaerbeek, une des communes sans facilités", écrivais-je innocemment.

La Belgique est un pays d'accueil.

Mais, c'est aussi la plaque tournante du trafic de cocaïne à Anvers.

On accueil tout et n'importe quoi poussé par les institutions européennes. C'est dire qu'il faut une infrastructure de sécurité au secours de la fragilité de la vie.

Les fondamentalismes, radicalismes existent sectaires que ce soit dans toutes les religions monothéistes que ce soit chrétien ou musulman.

Si quelqu'un brûle ostensiblement la Bible, pas d'illusion, il y aura aussi des représailles.

Ces mots avec -isme" s'appliquent sur trois fronts de concert : religion, argent et politique entraînant le sexe au passage.

Au niveau politique, l'extrême-droite progresse au même rythme.

Surprise, la Pologne vire de bord dans plus d'européisme lors des récentes élections.

Les diasporas juives généraient de l'antisémitisme.

Le nationalisme a tout changé en s'installant dans l'Etat d'Israël en repoussant les Palestiniens dans des ghettos en espérant que ceux-ci allaient l'accepter.

La sécurité, c'est comme la santé, ça n'a pas de prix mais un prix coutant qui augmente

Ne faut-il pas privilégier la vie "any where" plutôt que celle de "some where" et dans ce but disposer de plusieurs passeports comme Nicolas Vadot ?

Le 24 octobre, sort son nouveau livre "Restons amis".

Une image de paix en l'homme et le robot.

J'ai commencé la lecture de "Ames animales" de JR. Dos Santos dans lequel l'éthologue belge surnommé Noé est assassiné et il vient bien à propos avec la partie que j'apportais au sujet des animaux.

Si les animaux n'exercent pas leurs dons dans les croyances, ils savent parfaitement jouer de la séduction. Les comportementalistes traitent avec les animaux sur la base du stimulus-réponse et travaillent sur des situations absurdes étroitement contrôlées et mesurer avec exactitude. Les perroquets ne savent pas ce que signifient les sons qu'ils imitent.

C'est exactment le même phénomène qu'avec l'Intelligence Artificielle qui par les communications, finit par mourir de carence affective dans leur milieu social en bégayant dans une évolution convergente en mettant les idées et des mots parfois dans leur contexte. "L'IA aussi", voyons.

Pour revenir aux événements, je suis obligé de reprendre une autre chanson d'Eddy Mitchel.

Allusion