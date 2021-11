Les sorcières ont bon dos

L'ULB et la ville de Bruxelles ont organisé une exposition sur les sorcières "Witches". "Cette exposition vise à établir un dialogue entre les sorcières de hier et d'aujourd'hui. Elle désire questionner cette généalogie, la comprendre, mieux l'appréhender. Grâce à l'art, aux archives, au cinéma, à la danse, à la chanson, à la BD, à la performance et à un brin de magie, l'exposition "Witches" questionne la figure de la sorcière, en dessine la cartographie de son imaginaire, de sa représentation à travers les siècles et éprouve sa résonnance actuelle". Pas moins de 26 planches racontent cette histoire en mêlant des objets de toutes sortes pour le rappeler.

Il était une fois, la sorcellerie

L'histoire de la sorcellerie est basée sur la seule différence de sexe entre l'homme et la femme date déjà de l'Antiquité grecque et romaine. La magicienne Circé ensorcelle Ulysse dans le chant de l'Odyssée. De la Sibylle à Cassandre, de Médée à Mélusine, confondue aux sirènes, la femme considérée comme séductrice et maléfique, est liée au mouvement périodique du Soleil, de la vie et de la mort avec des capacités d'orienter l'avenir dans les Contes et les Fables romantiques. Le cinéma n'est pas en reste avec "Blanche-Neige et les Sept Nains" et avec la sorcière dans "La Belle au bois dormant". "Le Marteau des sorcières" d'Oscar Vavra évoque la Grande Chasse aux sorcières en Moravie avec un réalisme en échos aux purges dans les républiques socialistes.

Malleus Maleficarum, le "Marteau des sorcières" est un roman initialement traité par des dominicains Heinrich Kramer Institoris et Jacques Sprenger et publié à Strasbourg en 1486 ou 1487.

Le 5 décembre 1484 , le pape Innocent VIII fait paraître la bulle Summis desiderantes affectibus, mettant en garde contre la sorcellerie.

Les sorcières auraient vendu leur âme au diable et donc étaient des criminelles de lèse-majesté divine alors que souvent seules, elles voulaient seulement apporter un contrepouvoir aux hommes et à la société moyenâgeuse. La suspicion populaire, les calomnies, les rumeurs des femmes elles-mêmes donnaient libre cours aux tribunaux séculaires de la chrétienté.

Hypocrisie manifeste des hommes et passivité des femmes du peuple.

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la chasse aux sorcières a condamné 80% des femmes dans des procès en sorcellerie par des hommes d'Église et théologiens qui distillent un discours misogyne au 15ème et 17ème siècles poussés par les épidémies de peste et désigne les femmes en boucs émissaires de tous ces maux envoyées par le diable. La démonologie détestent les femmes responsables de méfaits liés à la sexualité et à un savoir non officiel. Le Roman de la Rose et est le parangon de la littérature contre les femmes et "Epistre au Dieu d'amour" son antithèse. L'imaginaire du Sabbat agit les fantasmes sectaires et le pape Alexandre V veut y mettre un terme en incitant l'Inquisition contre les pratiques magiques et les danses considérées comme une folie féminine.

Entre 1560 et 1660, lors des grands procès de sorcellerie en Europe, 50.000 femmes sont brûlées vives en place de grève pour cause de satanisme et d'hérésie sous les yeux d'une population qui y assiste au supplice avec complicité.

La naissance du protestantisme n'arrange pas les choses.

En 1682, la décriminalisation par la sorcellerie trouve une fin à cette ambiance délétère par l'édit du Parlement de Paris.

Cela n'empêche pas de laisser des traces dans l'imagination des générations à venir dans les Arts dans le théâtre, la danse et l'opéra.

Entre février 1692 et mai 1693 dans plusieurs villages du Massachusetts proches de Salem, c'est encore la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord. Elle est racontée dans les séries de procès des sorcières de Salem dans l'histoire coloniale. Elle entraîne l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de quatorze femmes et de six hommes.

On aime se faire peur. En 1862, "La Sorcière" devient une femme jeune, rebelle, éprise de liberté et émancipée.

Au début du XXème siècle, la Scientia crée une femme nouvelle, objectivée à coup de morale répondant à des normes précisées par l'homme qui dit "montre toi et je te dirai qui tu es" avec une réponse discursive par la médecine et la psychiatrie. C'est le corps des vieilles femmes, faute de ne plus procréer, qui devient la sorcière mythologique des temps jadis.

Le personnage de Mélusine passe de la fée à l'incarnation de nouvelles valeurs et d'une sexualité libérée chez Frans Hellens ou chez les surréalistes représentée comme sympathique dans les littératures du merveilleux.

https://photos.google.com/share/AF1QipNlp-nCwh5_ZjdZF60HmcaG2er2VKXsfmMu-2U1iTT_MSfrTtz-g0sd-MRPpZVzyg?key=MzBXbFZaejBhWVFENTMzdGdEa3p4Y2dWUWdDaFZR

-----

"Sorcières ! Tremblez, elles sont de retour..."

Est le titre du préambule à l'exposition. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlé", clament-elles en 1968.

Si le 20ème siècle a connu deux guerres, il a aussi connu l'émancipation progressive des femmes qui deviennent des citoyennes comme les autres sans changer pour autant la société patriarcale. Mai 68, des féministes cassent les codes. Les femmes réclament le droit de parler, d'écrire, d'inventer et revendiquent le droit au plaisir et refusent les violences des hommes. Les sorcières renaissent de leurs cendres.

Les femmes assument et même revendiquent leur rôle de sorcière parfois dans le folklore et dans la vie de tous les jours en tant que guérisseuses, de Sages-Femmes, de cartomanciennes et d'écoféministes en passant ainsi du bûcher au piédestal de l'activisme dans un dispositif thérapeutique, cosmique comme résistance et contre-culture entre visible et invisible, sauvage et humain, politique et sacré, passé et futur. Les macralles en Wallonie représentent le New Age. Dès que la ménopause est déclanchée avec le fléchissement de la jeunesse et de la fertilité, les femmes sont méprisées et disqualifiées. Esther Ferrer avoue être vieille et moche, avec le droit de se mettre à poil comme une sorcière dans un retour avec la Nature.

Merlin Stone est connue pour son livre "When God Was a Woman" dans lequel, elle crée un univers d'Amazones non dominé par un Dieu et un clergé misogyne mais par le culte de la Déesse. Des mouvances spirituelles dans le Wicca, naissent à sa suite avec Starhawk.

Le mouvement #MeToo en a remis une couche indélébile dans une sexualité libérée de la femme.

Anne Sylvestre chante "Une sorcière comme une autre".



La vague du redéploiement féministe festif et revendicateur des années des années 1970 engendre une remise en cause des normes sexuelles avec la libre contraception et le droit d'avorter. Le corps devient politique. La sorcière devient son emblème dans la sexualité et sa transgression sauvage et indomptée.

Sigmund Freud a mis en lumière la constitution du psychisme humain fondatrice du "sexuel" en transformant les normes morales et religieuses en lois scientifiques. Cela n'empêche pas de garder l'idée qu'il n'existerait que dans un système de pensée hétérosexuel, conjugale, monogame, procréatrice et patriarcal.

Identité de genre, de pratique et d'orientation s'assujettit dans les chaumières bien-pensantes.

---------

Réflexions du Miroir

“On ne brûle plus les sorcières, ni même les livres, mais on brûle toujours les idées.”

C'est fou comme l'être humain est un pantin fragile. Il fait le fier avec son libre arbitre, il nous tanne avec la liberté, mais dès qu'on lui dit que Dieu veut ceci, que sa mère veut cela, dès qu'une vieille sorcière arménienne lui donne un bout de papier, une soupe trop épicée, et lui dit que c'est son destin, y a rien à faire, il fonce".

A la base, il y a les religions qui ont créé cette croyance que la femme est inférieure à l'homme.

Toujours ce pécher originel créé par saint Augustin, probablement en 397, pour désigner l'état de péché dans lequel se trouve tout homme du fait de son origine à partir d'une race pécheresse ; et, ultérieurement, étendu au péché d'Adam, premier père de l'humanité et Eve, la fautive qui lui fait avaler la pomme du diable.

La semaine dernière, je lançais une invective à l'attention de "Mélusine ou la Robe de Saphir".

Elle s'est bien défendue sur Agoravox.fr.

Il faut dire que les présences féminines sur cette antenne sont assez rares.

En Europe, le sexisme existe toujours et l'égalité des sexes est loin de transparaître aujourd'hui dans les actes :

Le billet "Paroles d'hommes" va à l'encontre de cette situation de cette ségrégation en mélangeant les sexes de l'androgyne.

En 2019, j'écrivais "Halloween se manifeste" en rappelant ce que cette fête païenne est censée apporter dans le folklore. La coutume continue et s'intensifie en grimant les fillettes en sorcières et les garçonnets en diables.

En 2014, le billet "Hallo Ween" avouait vouloir faire peur. Cette fête précède la fête des Saints et celle des morts pour faire un pied de nez à la mort.

Peur sur l'écran - Toutes les vidéos en streaming | France tv

Nous sommes dans un monde d'émotions dans lequel la raison n'a plus cours.

Vendredi, Francis Huster était invité ce matin pour parler de Molière qui, avangardiste, faisait un éloge sexiste de la femme (podcast)



Aujourd'hui en Europe et ailleurs

L'Inde compte parmi les pays les plus dangereux pour les femmes. La dot pèse très lourd. Les mariages précoces et forcés réduisent la dot payée pour fêter les futurs époux.

La Chine a une tradition toujours patriarcale mêlée de confusionnisme qui donne à la femme un rôle de maternité.

Les boulots précaires et moins payés, le chômage se trouvent à majorité dans le monde féminin et minoritaire dans les instances de pouvoir avec la femme cloîtrée au foyer.

La France conquiert difficilement les plaisirs sans tabous dans le couple.

C'est en Scandinavie que les mœurs égalitaires sont les plus exercées. La femme exerce des postes de direction dans la société et au sommet des Etats dans une véritable parité.

Le matriarcat est surtout présent en Afrique subsaharienne et sous l'Équateur.

Les différences physiologiques entre les hommes et les femmes existent bel et bien. Les féminicides sont désormais reconnus comme crimes non passionnels.

Mais les femmes ne sont pas aussi faibles qu'on peut le penser. Dans les chasses préhistoriques, la femme présentée comme femme attendant le retour de l'homme devant des fourneaux est fausse.

Une femme qui dispose de la bourse, prennent la culotte et la direction du ménage bien plus souvent qu'on le croit.

Sur les réseaux sociaux, elle a appris à chasser le mâle, tandis qu'elle refuse d'être harcelée par lui dans la rue. Pas étonnant qu'elles reprennent du poil de la bête.

Il est vrai que si lui travaille et pense en mono, elle pense en multi sur sa station de travail, en même temps, en ajoutant l'idée d'aller chercher les gosses et de faire à manger le soir comme plat préparé à mettre dans le four micro-ondes.

Les sorcières, une idée sexiste dans cette constatation même si les sorcières ont bon dos ?

Absolument pas, Endora, la sorcière bien aimée qui n'a qu'à bouger le nez pour lancer un sortilège, je l'ai oubliée.

Si on aime vraiment se faire peur, pour un Halloween climatique dans lequel on verrait nos pays à 50°C en 2050.

Photos et vidéo de l'exposition(lien)

Allusion