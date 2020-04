Les SUMÉRIENS : d’où donc ces génies sont-ils sortis ?

Les Sumériens étaient un peuple qui s'est propulsé, de par son génie propre, parmi les tout premiers de son époque, dans nombre de domaines : La roue, l’Écriture,... Et nous leur devons notre système sexagésimal, la semaine de sept jours, etc Lors du long processus de déchiffrement de leur écriture cunéiforme, on s'est aussi aperçu que plusieurs de leurs mythes, croyances et légendes ressemblaient beaucoup à ceux 'révélés' dans la Bible, quelques millénaires plus tard. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on a voulu croire que les Sumériens, ces géniaux prédécesseurs étaient en fait des Sémites. Ou des descendants de quelque peuple Européen venu de l'Oural. Ce n'était pas le cas.

Image = Sculpture de la tête du gouverneur Sumérien Gudea – 2150 BCE – Credit : Velasco Mora, Fernando (photo) - This file was derived from : Museo Arqueológico Nacional - 1978-71-3 - Cabeza de Gudea 01.jpg This file was derived from : Museo Arqueológico Nacional - 1978-71-3 - Cabeza de Gudea 02.jpg - CC BY-SA 4.0

Les Sumériens apparaissent vers le IV ième millénaire av. JC, près de l’embouchure des deux fleuves mésopotamiens. On ne savait pas d'où ils venaient.

Jean BOTTÉRO relève cependant de la vieille tradition locale, dite « Mythe des Sept Sages ». Ce Mythe Sumérien -bref résumé en (1)- explique comment la culture et la civilisation fut acquise avant le Déluge , via l'enseignement dispensé aux Sumériens par des êtres hybrides venus de la mer, envoyés par le grand dieu Sumérien Enki. Les Sumériens croyaient donc avoir autrefois reçu tout leur savoir des dieux , et leur futur se résumait à servir ces dieux (= ce pour quoi les dieux les avaient créés à partir d'argile) . Les Sumériens étaient donc culturellement « entièrement tournés vers le passé ». Ref. : Philippe TALON. (6) -

La langue et la culture de Sumer et du voisin sémite d'Akkad sont très différentes. L'écriture cunéiforme est inventée à Sumer vers 3300 av. JC (4). Bientôt, tous les anciens documents du Sud Mésopotamien seront écrits en cunéiforme Sumérien. Et ils exprimeront alors la Civilisation Sumérienne.

Des populations Sémitiques de différentes origines vont progressivement migrer vers Sumer et s'y intégrer. Jean BOTTÉRO souligne qu'alors « l'élément intellectuellement dominant, c'est le Sumérien. »

Dans un ouvrage commun (3) Jean BOTTERO et Samuel Noah KRAMER confirment : « (…) tout nous convainc que la part du lion de l'ingéniosité, de l'inventivité et de la volonté de progrès revient à la partie sumérienne. (…) aux deux premiers tiers du IIIe millénaire la prépondérance culturelle des Sumériens semble partout éclatante (...) un tempérament, dirions-nous, de comptables, de juristes, de savants méticuleux (…) »

Caractéristiques auxquelles les auteurs associent « (…) une attitude verbale et mentale carrément prosaïque, rigide et froide, mais logique, précise, férue d'analyse et de savoir, et étrangement rationnelle ( ...) » [ j'ai souligné 'étrangement' ! ]

Attitude qui contraste, expliquent-ils, avec les Sémites, plus poètes et vaticinateurs : « Où que nous les rencontrions ''entre eux'', avant et après notre ère , nous les trouvons, à travers leurs écrits, doués d'une imagination brillante et fougueuse, d'une vigueur verbale peu commune, et capables d'un lyrisme puissant : qu'on lise seulement les Prophètes et les poètes de la Bible, les mu'allaqât préislamiques (...) »

Je note que cette envolée lyrique présente les accents ''sémitiques'' qu'elle décrit...

Selon les auteurs, ce contraste serait imputable à la profonde mais archaïque influence des Sumériens.... Profonde, oui. Pour l'archaïsme, je propose de considérer ce que disait Claude LÉVI-STRAUSS : « L'anthropologie révèle que ce que nous considérons comme ''naturel'', fondé sur l'ordre des choses, se réduit à des contraintes et à des habitudes mentales propres à notre culture. » (5) ''L'autre'' semble toujours étrange, selon nos propres critères !

Les Sumériens étaient persuadés que « l'être humain, pétri d'argile , n'avait été créé que pour servir les dieux (…). (…) L'attitude fondamentale qui en découlait (…) était donc bien celle (…) d'un domestique des dieux. » (8)

Avec les siècles, les deux groupes culturels se trouvent progressivement « compénétrés et mutuellement acculturés ». Peu à peu, de plus en plus de scribes Sumériens portent des patronymes Sémitiques. (2) Avec le temps, ne recevant plus de sang frais, les Sumériens sont phagocytés par les diverses populations Sémitiques immigrées. On parle dès lors de Civilisation Mésopotamienne.

Vers la fin du III ième millénaire av. JC, si la langue écrite est toujours le Sumérien, la langue parlée est progressivement devenue Sémitique. (Similairement à ce qui s'est passé pour le Latin, en Europe, jusqu'à la Renaissance)

Étalées sur des siècles, vinrent plusieurs autres vagues d'immigrants Amurrites venus du Nord Ouest, et de diverses populations de langue Cananéenne/ Ougaritique (dont dérivera plus tard l'Hébreu). Vers le milieu du II ième millénaire av. JC, arrivèrent d'autres Sémites Araméens, porteurs de l'alphabet Ougaritique qui venait juste d'être inventé. Ils ne s'intégrèrent que partiellement et lentement, contrairement aux Amurrites, et s'installèrent en campements de périphérie des cités. (2)

Les Sumériens disparurent ainsi, progressivement, 'phagocytés' par les populations de langues Sémitiques voisines et immigrées de contrées plus lointaines.

Entre-temps, que ce soit pour la Roue (20) ou pour l’Écriture (4), les Sumériens ont figuré parmi les premiers inventeurs. Pour nombre de mythes, croyances et légendes, les Sumériens étaient bien les premiers inventeurs. (21) (22) (23)

Image = "Tête Noire" écrit en Cunéiformes ( à gauche = caractères archaïques)

En haut = "Tête" et en bas = "Noir" ou "Nuit" - Crédit = E. A. Wallis (Ernest Alfred Wallis), Sir, 1857-1934 ; King, L. W. (Leonard William), 1869-1919 - This file has been extracted from another file : SAG.svg This file has been extracted from another file : Table illustrating the simplification of cuneiform signs.jpg , CC BY-SA 3.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87742672

>>> Mais d'où donc venaient les Sumériens ?

Les textes Sumériens nous donnent des indices-clefs.

Un bel indice se trouve dans le long Mythe Sumérien « Enki et l'Ordre du Monde » (7) dans lequel le grand dieu Enki décrète le Destin de Sumer :

« Ô Sumer, grand pays entre les pays de l'univers (…) toi qui, du Levant au Ponant, dispenses les lois divines à tous les peuples ! (…) (...) »

Puis Enki se rend à Ur :

« A Ur, au Sanctuaire, il est venu, Enki, roi de l'Abîme, et il en décrète le Destin : Ô Cité, bien pourvue, arrosée d'eaux abondantes, ô bœuf à la ferme stature, Estrade d'abondance du pays (…) (...) »

Aussitôt près Ur, Enki se rend à Meluhha , adossé à sa ''Montagne Noire'' :

Cette contrée correspond à l'embouchure de l'Indus, au Sud-Est de Sumer par la côte. Samuel Noah KRAMER souligne : « Fait digne d'être noté, Enki est presque aussi favorablement disposé envers ce pays qu'envers Sumer lui-même. Il y bénit ses arbres et ses roseaux, ses bœufs et ses oiseaux, son argent et son or, son bronze et son cuivre, et ses êtres humains. » (8)

Ensuite, Enki revient bénir le Tigre et l'Euphrate , puis la Mer du Golfe Persique.

Enfin, Enki appelle les vents et met à leur tête le dieu Ishkur, « qui chevauche tonnerre et orages. » ( comme le feront plus tard Baal & Yahvé )

Très souvent, dans leurs textes, les Sumériens se nomment eux-mêmes « Les Têtes Noires ». L'expression des Sumériens, on nous l'a dit, étant « carrément prosaïque, rigide et froide, mais logique, précise … et rationnelle », qu'entendaient-ils par ''têtes noires'' ?

Qu'ils avaient un teint sombre parmi des voisins au teint clair ! Pardi !

Cela semble d'ailleurs confirmé par la Bible, qui nous dit que Nimrod, fils de Kouch (Éthiopie) est le fondateur de Sumer. (Genese 10:8-12) Et l'on sait que la pigmentation de la peau est un élément caractéristique de Kouch : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, Et un léopard ses taches ? » (Jérémie 13:23) (Traduction : Louis Segond 1910)

Dans ses écrits, Sargon 1er, roi Sémite, vainqueur des Sumériens, se proclamait « roi d'Akkad et de Sumer » et « Souverain du peuple aux Têtes Noires »

En bref, ces indices nous amènent à penser que les Sumériens étaient effectivement une population à la peau Noire, qui était probablement originaire de la Vallée de l'Indus.

L'historien Indien K. A. N. SASTRI décrit les traditions communes et les échanges mutuels entre Indus et Sumer ainsi que leur héritage commun du proto-élamite . (16)

>>> Les Sumériens n'étaient de langue ni Sémitique, ni Indo-Européene.

Dans les années 1850, « Edward Hincks, Henry Rawlinson et Jules Oppert étaient arrivés, indépendamment les uns des autres, au même résultat, a savoir que l'écriture cunéiforme n'avait pas été inventée par un peuple sémite. » (24) p. 587

Le caractère agglutinant de la langue Sumérienne la classe structurellement en-dehors des catégories Sémitiques et Indo-Européennes.

Il semble que l'Akkadien n'était alors pas une langue 'autochtone' depuis bien longtemps, par rapport au Sumérien. En effet, l' Akkadien est une très ancienne langue, issue du Proto-Sémitique venu d'Afrique.

Vers le VI ième siècle avant JC, l'aridification du Sahara avait contraint les populations à migrer. Durant le V ième millénaires, les linguistes évoquent une 'sortie' par la Corne de l'Afrique et/ou par l’Égypte. (25). L'Akkadien est d'ailleurs apparenté à l’Égyptien Ancien et au Berbère.

Jean-Claude MARGUERON martèle la position actuelle de la plupart des experts en linguistique : le Sumérien « n'appartient pas au groupe sémitique, ni, non plus, au groupe indo-européen. » (9) Magueron évoque des pistes : la vallée de l'Indus et/ou les ancêtres des Dravidiens actuels : le Proto-Dravidien, aussi nommé Elamo-Dravidien.

« La famille des langues élamo-dravidiennes, dont seul le groupe dravidien est encore parlé, n'est plus aujourd'hui représentée que par des langues du Sud de l'Inde (Dekkan) et de Sri Lanka (avec quelques îlots survivant au Beloutchistan [Brahui], au Népal, etc.). » (19)

Les Sumériens n'ont pas été affectés par la migration Aryenne [voir shéma en (18)], qui a fortement investi le nord de l'Inde, vers le milieu du II ième millénaire avant JC. Cette migration eut lieu bien loin du sud de la Mésopotamie, à une époque où la langue parlée en Pays de Sumer était devenue Sémitique.

Lors de la migration des Aryens, la civilisation de l'Indus avait déjà décliné depuis plusieurs siècles, pour des raisons qui font toujours l'objet de recherches.

Et des ossements trouvés sur place en Indus, datés d'avant le déclin , confirment que les gens de l'Indus n'étaient alors pas de ''type Aryen'', mais bien ce qu'il est convenu d'appeler des « méditerranéens noirs ». (17) Je note que les traits des Très Anciens Éthiopiens étaient eux aussi bien « méditerranéens » : voir (11d).

Le peuplement de l'Inde est aussi un sujet 'sensible' pour les Indiens, car lié aux structures sociales & politiques en place, … et aux croyances qui les sous-tendent. En effet, le système des castes (qui privilégie les indiens 'blancs' du nord de l'Inde) s'appuie sur le dogme de leur origine ''Aryenne'', peuple auquel est aussi attribué le mérite (usurpé) d'avoir édifié la Civilisation de l'Indus...

image = Moule d'argile cuite – Déesse Inanna/ Ishtar – Elle est représentée nue, tenant sa poitrine avec ses mains. Elle porte une coiffe à cornes indiquant sa nature divine. Vers 2000-1750 avant JC – Crédit = Amin, O. S. M. (2018, February 22). Ishtar Clay Mould. Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/image/8095/ - Licence : CC BY-NC-SA.

>>> Les Sumériens sont des Dravidiens, apparentés aux Elamites, aux Brahuis, aux Tamouls.

Les premiers Homo sapiens habitants de l'Inde ont été principalement issus de la migration venue d'Afrique, intervenue voici environ 60.000 ans. Certaines populations sont restées relativement isolées et ont conservé davantage de traits ancestraux : ce sont les populations aborigènes d'Andaman, d'Australie, de Malaisie et des Philippines.

En ANNEXE est proposé une petite synthèse sur le thème « Tous les premiers Homo sapiens étaient Noirs. »

Aujourd'hui, une partie importante de la population indienne (surtout au Sud) est ''Dravidienne'' : ce sont les « méditerranéens noirs » dont on a parlé plus haut. Certains auteurs pensent qu'ils sont issus d'une immigration africaine, assez ancienne, mais distincte et postérieure à celle intervenue il y a 60.000 ans. (14)

L'essentiel des langues agglutinantes du Monde est concentré en Afrique. L'hypothèse de l'origine Touranienne (Asie Centrale) des Sumériens fut un temps évoquée (leur langue est aussi agglutinante). Hypothèse depuis abandonnée.

Outre l'apparence physique de « méditerranéens noirs » des dravidiens, leurs différentes langues, sont voisines, quoique souvent bien distinctes, et sont bien sûr de type ''agglutinant''.

Cette particularité linguistique ''agglutinante'' concerne le Sumérien , l'Elamite (plateau à l'Est de Sumer), le Brahui (Baluchistan/ contreforts ouest de la vallée de l'Indus), et une vingtaine de langues de l'Inde du sud (Telugu, Tamil,...), principalement.

Notons que la langue de la Civilisation de l'Indus n'est pas encore déchiffrée. Mais on sait que les Elamites ont longtemps commercé avec les Indusiens. Et des sceaux-cylindres de l'Indus ont été retrouvés en Sumer.

Sumérien, Elamite et Brahui ont longtemps été considérées comme ''langues isolées'', sans liens avec personne. Mais en fait, « Au Néolithique, le domaine de ces langues [Elamo-Dravidiennes] s'étendait, sur tout le Sud de l'Asie, entre de la Mésopotamie et l'actuelle Birmanie. Les idiomes de l'Elam et de la civilisation de la vallée de l'Indus (Harappa, Mohendjo-Daro) appartenaient à cet ensemble linguistique, qui s'est progressivement disloqué et finalement réduit à ce qu'il est maintenant, avec la progression des langues indo-européennes. » (19)

McALPIN met en évidence la parenté de ces langues dravidiennes, en même temps qu'il insiste sur le point spécifique des innovations linguistiques, qui suggèrent des époques différentes de divergence de ces langues. Différences qui s'accentuent d'Ouest en Est, depuis l'Elamo-Proto-Dravidien vers les autres langues dravidiennes de l'Inde du Sud.

David W. McAlpin rappelle qu'il n'y a jamais eu de doute sérieux :le Brahui est lié à la famille des langues Dravidiennes. Cependant, le lien avec celles du Nord de l'Inde est très mince. Par contre, il explique la proximité du Brahui avec l'Elamite, et montre leurs cohérences avec le Proto-Dravidien (aussi appelé Elamo-Dravidien). (15)

Image = Carte des langues Dravidiennes encore parlées aujourd'hui.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples - Crédit = BishkekRocks - Base map template : demis.nl. Sorce for map data : Language families and branches, languages and dialects in A Historical Atlas of South Asia, Oxford University Press. New York 1992. - CC BY-SA 3.0 -

Détail des 24 langues : https://www.britannica.com/topic/Dravidian-languages

Enfin, l'ethnologie comparée confirme et renforce les liens entre les Dravidiens et l'Afrique. Les aspects culturels les plus remarquables des dravidiens actuels de l'Inde du Sud trouvent leurs correspondants en Afrique, dans différents domaines : danses religieuses de possession ; nombre important d'instruments de musique inhabituels (arcs musicaux, cithares). (14)

Tous les premiers Homo sapiens étaient Noirs.

Prenons un peu de recul.

Marylène PATOU-MATHIS explique pourquoi les néandertaliens étaient généralement déjà blancs de peau quand les sapiens les ont rencontrés en Europe après leur sortie d'Afrique. Plus en (12)

La diversité humaine en Afrique est grande, à laquelle correspond une grande diversité entre les ethnies : elles présentent chacune des spécificités. Une ethnie ne ressemble pas nécessairement à une autre.

L'homme moderne est sorti plusieurs fois d'Afrique. (10) Sans toujours laisser de traces identifiées. Par ailleurs, les premières formes ''modernes'' de sapiens se trouvent clairement en Afrique : au Maroc il y a 300.000 ans (11a). Et plus près de nous, il y a 160.000 ans en Éthiopie (11b).

On sait aussi (analyse ADN) que des populations de sapiens modernes du Danemark d'il y a seulement 6.000 ans avaient « la peau noire, les cheveux sombres et les yeux clairs ». (11c)

Il n'y aurait donc rien d'anormal à ce que des populations issues d'Afrique, qui, dans leur longue migration, sont restées dans des zones tropicales ou équatoriales, conservent leur peau d'origine durant des dizaines de milliers d'années. C'est en fait ce qui est arrivé pour nombre de populations, de l'Arabie du sud à l'Australie, en passant par l'Inde. Bien sûr, les métissages avec des populations ayant habité sur de très longues périodes au-delà des 35° de latitude Nord, tendront à faire que leur peau s'éclaircisse.

Quand on voit le visage reconstitué via les méthodes de la police scientifique (11d) de ce sapiens Éthiopien d' il y a 160.000 ans, sa proximité avec les ethnies européennes d'aujourd'hui saute aux yeux. Les auteurs occidentaux ont pris l'habitude, quand ils font référence aux noirs ''asiatiques'' de type occidental, d'utiliser le terme de ''méditerranéens noirs''. (13) Sans référence à l'Afrique.

