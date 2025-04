Les trois triangulaires

À quatre c'est encore mieux.

Ils étaient trois, le triangle à la main à faire cercle autour d'un quidam qui entendait leur damer le pion. Leur querelle avait atteint des sommets tandis qu'il convenait de la régler avant qu'elle ne déclenche une crise aiguë. Contingente, le plus obtus des trois désirait passer au fil de son épée ce fameux Sinus qu'il avait pris en grippe. Cosinus et Tangente se montraient solidaires sans pour autant partager son courroux.

Tout était parti d'une réflexion d'un certain Pythagore, un homme pourtant carré qui avait émis une hypothèse nulle à propos de nos trois amis. Ils avaient souhaité mettre carte sur table de trigonométrie pour régler au mieux ce différent sans avoir à faire de plan sur la comète ou des calculs par trop alambiqués. Ils durent avoir recours du reste à un médiateur, un certain Euclide qui sut aplanir la querelle. Cependant entre Contingente et Sinus, les griefs s'accumulaient de manière insidieuse.

Inutile de vous faire un dessin, l'affaire prit rapidement des proportions inquiétantes. Les humeurs des uns et des autres empruntant toujours plus des courbes qui ne cessaient de sinuer, de monter et de descendre à une fréquence régulière. La racine du mal se trouvait dans cette impossibilité à trouver un terrain d'entente.

Cotangente dans un accès de jalousie ; le pauvre trouvant que de tous, il était le moins considéré, le plus rarement appelé au secours des gens en quête de mesures salutaires, voulut régler son compte à son homologue omnipotent. Il vouait même une haine farouche vis à vis de Sinus qui d'après lui, tirait toujours la couverture à lui. Un duel s'imposait.

Tout naturellement, il songea que l'arc pouvait être la plus sûre manière de faire flèche de tout bois pour clouer le bec à ce narquois de Sinus. C'était sans doute une idée qui se tenait mais ses deux compagnons lui dirent qu'il tirait trop sur la corde et en faisait une affaire personnelle alors qu'eux aussi avaient à souffrir de l'hégémonie de Sinus.

C'est ainsi que nous nous trouvions dans le cas de figure exposé en préambule : les trois triangulaires encerclant un Sinus aux abois. L'affaire était fort mal engagée pour celui qui désormais était au centre de ce trio vindicatif. C'est alors qu'un certain Hipparque de Nicée, prévenu par un rapporteur de la rixe, vint s'interposer entre les belligérants pour les appeler à plus de calme.

L'homme qui avait la tête dans les étoiles entendait mesurer la distance de la Terre à la Lune et pour se faire avait besoin des services des quatre amis enfin réconciliés. Un tel projet les rassembla tout en repoussant aux calandres grecques le petit différend entre eux. De ce jour béni les trois triangulaires se donnèrent la main pour être quatre avec leur fameuse devise : « Un pour tous et tous pour un ! »

La suite de l'histoire se perdit dans les mémoires tout en parvenant aux oreilles d'un certain Alexandre qui la transforma pour se l'approprier. On ne peut pas dire qu'il fit là un mauvais calcul, bien au contraire, tandis que la postérité vint récompenser son emprunt. Quel que soit l'angle et le point de vue avec lesquels on examine cette histoire, il est permis d'affirmer qu'il sut simplifier grandement la chose.

Que le roman de cape et d'épée de notre plagiaire dérive de ce lointain épisode géométrique peut vous sembler surprenant. N'ayez aucun dépit cependant, l'histoire a été soigneusement dissimulée pour cacher que le Cardinal en question n'était autre que la longueur d'une suite finie de mousquetaires au service du Roi. Je devine que beaucoup d'entre vous ont décroché depuis fort longtemps à propos d'un récit aussi nébuleux que les calculs de nos quatre amis.

