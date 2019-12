Les Vieux de la vieille

En avant vers le nouveau monde joyeux et prospère ( youp la boum )

En 2017 le président Macron a confié un boulot à Delevoye, faire un rapport sur les retraites. Comme c'était bien payé et qu'on lui avait fourni la conclusion, il a accepté malgré ses multiples activités. Pendant deux ans il a pris un peu de temps sur ses week-ends pour rédiger ce rapport et se concerter avec on sait pas qui. Et en novembre c'était prêt avec un gros dossier de quelques centaines de pages. Quelques uns ont lu le dossier mais ça servait à rien puisque personne ne comprenait la même chose. Seule la conclusion était importante.

La conclusion est tellement simple qu'on peut la résumer avec aisance et clarté.

La retraite actuelle ça va pas du tout. C'est compliqué, c'est pas juste et on peut plus la payer.

- c'est compliqué, on va donc mettre tout le monde pareil et supprimer les régimes spéciaux.

- c'est pas juste, on va donc mettre tout le monde pareil et supprimer les régimes spéciaux. ( je sais, je l'ai déjà dit mais c'est un point important)

- on peut plus la payer ... là deux choix ... soit il y a trop de vieux soit pas assez de gens qui travaillent ... alors une solution intelligente vient à l'esprit, faire travailler les actifs plus longtemps comme ça y a moins de retraités ... c'est malin et subtil, non ? ... euh, à part pour les chômeurs mais ils n'ont qu'à traverser la rue en faisant attention aux voitures ...

Et ... tout le monde va y gagner ! ... là le doute commence à pointer son nez ... déjà, il va falloir travailler plus longtemps ... pas sûr que ce soit un gain ... mais en même temps on vit plus longtemps et ceux qui vivent pas plus longtemps n'avaient qu'à faire attention ...

en pratique, il va y a avoir un âge dit "pivot" pour partir à la retraite ... on peut partir avant mais on touche moins et on peut partir après et peut être on touche plus ... 63 ans ... 64 ans peut-être ... évidemment, quand on sait qu'on vit en bonne santé, en moyenne, jusqu'à 63 ans, ça tombe bien ... les fatigués, les malades à la maison de retraite !

on va aussi calculer le montant de la retraite sur toute la carrière et non sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ... et tout le monde va y gagner ? ... heu peut être pas tout le monde mais la grande majorité ! ah bon ? et ceux qui ont une carrière hachée avec du chômage ( ce qui devient courant ), donc moins de points, ils vont y gagner ? heu ... on va réfléchir ...

Bon, pas grave, il ne reste plus qu'à régler les détails, faire voter la loi et c'est parti ... c'est pas beau le nouveau monde ?

Tout le monde suit ? c'est quand même fastoche !

Bon c'est pas tout ça mais comment ça va marcher ? Aïe ! les ennuis commencent ...

Le calendrier, d'abord : on vote la loi, on négocie avec les partenaires sociaux et on fait des simulations, dans cet ordre ...

hein ? quoi ?

on négocie pas avant ? ah bé non Delevoye a consulté pendant deux ans (?)

on fait pas des simulations pour tout le monde et toutes les situations, avant ? ah bé non il va y avoir des amendements lors du vote de la loi et des choses vont changer (?)

Si certains ne voient pas comme une embrouille, franchement je ne sais pas quoi dire ...

Ensuite certaines professions ont rapidement commencer à râler comme la police et le gouvernement leur a cédé un régime spécial ... puis d'autres ... bref, le régime pareil pour tous c'est déjà rapé ...

pour le reste c'est tellement flou et incompréhensible que je ne me risquerai pas à une analyse quelconque

on va donc faire voter une loi sans qu'on sache ce qu'il y a exactement dedans et en plus va être bourrée d'amendements puis négociée (?) avec les partenaires sociaux et on fera alors de simulateurs pour savoir comment ça va fonctionner ... en 2040 ...

Je me demande bien pourquoi certains font grève ... pour une fois qu'un projet de loi est clair ...