Leurs pierres valent plus que nos vies

Ca serait une belle connerie de refaire à l’identique. Un coût énorme, et un dommage écologique de plus. Une structure en carbone est l’outil des temps modernes. Les travées peuvent être faites en atelier et amenées par voie de Seine. Robustes, imputrescibles forcément, elles pèsent le dixième du chêne. A chaque époque, quand il y a eut un incendie dans une cathédrale, on a privilégié heureusement les matériaux contemporains, plutôt que de faire du fétichisme. Les grandes orgues du bureau des pleureuses m’épuisent. Il n’y a eut aucune victime, et c’est d’abord la chose la plus importante. Pour le reste je veux considérer le positif : Les gens semblent prendre conscience brusquement de la beauté du patrimoine Français. Il y a un vrai élan d’intérêt. Peut être en partie artificiel et conjoncturel, mais une voiture, cela marche parfois en poussant dessus, et de cette catastrophe peut jaillir une étincelle, sans mauvais jeu de mots. Faut pas que l’humour soit tout de même interdit, et les remarques dérangeantes comme celles que l’auteur fait sur Quasimodo et Esmeralda qui font la manche à la sortie du métro. Stephan Bern a fait tout de même des remarques intelligentes sur ce chantier à venir, qui est déjà financé ; il a parlé de ces nombreuses perles, qui n’ont pas le bonheur d’être sur l’¨ïle de la citét. Il faut attendre qu’une équipe de tv tourne Fort Boyard pour que les gens regardent cette forteresse d’une autre façon. Beaucoup de trésors à sauver. Après Notre dame des Landes, Notre Dame….Mais qui s’intéresse aux Landes, un espace sensible e qu’il faut absolument préserver, qui est tout, sauf un désert !