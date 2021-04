Momies : la nouvelle malédiction des pharaons ?

Article toujours con comme un balai :



« ...un très étrange convoi funéraire : vingt-deux pharaons, dont quatre reines (les autres étaient des hommes),... »

D’abord la notion de pharaon n’existe que dans la Bible, les Egyptiens font ce qu’ils veulent chez eux, comme les Malgaches fêtent chaque année le Famadihana ou retournement des morts : Des grands festins de trois jours, voire plus, sont organisés en leur faveur.

Comme au Mexique, la Fête des Morts ou Día de Muertos est une fête nationale qui existe et subsiste depuis plus de 3000 ans.

Ca va être dur pour Rakoto de faire une nécro pour 22 Egyptiens célèbres, lui qui aime faire du Photoshop sur les célébrités sauf pour Jésus sur la croix, honore les héros qui sont rapatriés et enterrés aux Invalides, le transfert au Panthéon des grands personnages ayant marqué l’Histoire de France.