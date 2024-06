Monique, la covoitureuse bavarde

@C’est Nabum

Ah, d’accord, ça n’apparaît pas comme ça dans votre article, juste une forme de naïveté curieuse envers ceux qui ne sont pas pareils. Je n’y ai pas vu d’hostilité, ou j’ai peut-être mal lu.

Et, encore une fois, je préfère cette attitude à celle de gens qui évitent tout contact avec tous les noirs et les arabes de la terre, car ils nourrissent au fond d’eux-mêmes un racisme d’autant plus féroce qu’il est bien caché, un racisme au sens original du terme, fait de sentiment de supériorité et de mépris.

On voit ce genre de racisme particulièrement chez les bobos, qui veulent bien ouvrir leurs portes aux migrants exotiques, pourvu que ceux-ci se retrouvent à torcher les fesses desdits bobos, seniors ou bébés, et à récurer les petites cuillères parce que, n’est-ce pas, ils ne sont bons qu’à ça. J’espère que vous n’êtes pas un bobo. Peut-être que Monique l’était elle, je ne sais pas, je ne l’ai pas côtoyée, comme vous.