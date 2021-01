On a marché sur la tête

Salut, et merci , personnellement voila un moment que je ne compte plus sur un médecin, j’ai vu tant d’erreurs et d’échecs graves, de fautes lourdes etc autours de moi que je tente ma chance avec la vie ..j’ai 66 ans, aurait du mourir au minimum une fois vers 20 ans mais..non !! et ai intégré ma mort à ma vie ,( ce fut une vision profonde et un ordre de ??? CELUI qui sait) donc intégré à la pensée, donc je vis..vivre est le miracle....celui qui en cherche d’autres à perdu des le début..



la durée est une chose mais baser ce qui pour moi est une « non vie » sur la durée est déjà avoir perdu d’avance...car..bien sur..la pensée la veut à ...jamais,.... à jamais, ...à jamais,... à jamais..on dirait les deux filles jumelles dans The Shining face à la porte de l’ascenseur d’où sort du sang en quantités énormes ...



l’humain « moderne »est devenu un parasite du travail des autres dans un combat voulu sans fin visible, mais la fin arrive !

Moderne dans un des sens ancien latin du terme, tout humain a vécu une époque moderne, cet humain dont globalement chacun se met au dessus de l’intégralité de ce qui est, de l’univers dont 99.99%+ l’infini nous sont inconnus, si si, même si cela n’est pas perçu et justement c’est bien l’idée.

On en est là et avec un peu de physique on fait Hiroshima , Nagasaki et Fukushima, avec un peu de chimie on fait de la bouffe qui rends malade, avec un peu de génétique on fait n’importe quoi..etc

Pourquoi ?

Mauvaise question,il s’agit de voir avant tout ce que je fais, nous faisons, donc ce que nous sommes, des gens globalement mauvais par choix délibéré de fuite du réel car naître c’est mourir..Nous avons adopté le combat de tous contre tous comme étant naturel , dans l’ordre des choses , car l’oiseau mange le vers de terre...comment cet être exceptionnel à ses yeux, supérieur à Dieu enfin à L’Origine, à l’Univers etc ne sait pas vivre et va chercher comment le faire chez des animaux, ne retenant que ce qui l’arrange ...et oui le crime arrive avant et l’auto pardon du criminel genre c’est pas ma faute arrive après, à la fois partie coupable et juge donc ..



Ceci, ce que nous voulons, cette guerre entre tous appelé injustement compétition et bien elle élimine , donc est guerres et autres saloperies humaines, vol, tortures, destructions, pauvreté organisée etc..comme on dit en anglais : you name it !



On aurait du parler d’élimination, mais pour faire vendeur on a appelé cela compétition et ça ça parle à un max de personnes si on est perdu dans ce qui est devenu une non vie mais une survie infinie à tout prix !! Personnes qui se disent ; chouette je vais pouvoir m’en mettre un max sur le dos du collectif..

X milliers d’années ont passé et le monopoly commencé il y a des millénaires et qui est un choix pas du tout une fatalité, arrive à une sorte de fin qui demeure inconnue quand à son destin et à sa forme..Cela génère, comme étant prévisible ,logique et inévitable, un maximum de perdants, la masse a joué et perdu et chacun pleure sur son sort, on assiste au bal des perdants....qui refusent absolument de remettre en cause le fait avéré que chacun dans la masse est responsable directement ou pas de ce désastre humain, sauf rares exceptions, pseudo élites inclues bien sur, qui dans leurs actions pour nous éliminer n’agissent que en tant qu’effets de nos choix à tous, ils ne sont pas LA cause sauf comme nous à la base , mais dans leurs actions contre la masse ils ne sont que des effets.



Ceci n’est pas perçu, pas compris ou est rejeté, car je veux encore me refaire et pouvoir rejouer au monopoly et à la compétition qui élimine.

LA MASSE, DONC TOUS, REFUSE DE VOIR SON RÔLE COMME SEULE CAUSE ULTIME DU DÉSASTRE. genre je mets ma main dans le feu, ça fait mal, puis très mal mais je la laisse car je ne peux pas avoir tort ..c’est à cause des autres..



Globalement nous jouons au même jeu que ces gagnants bien sur, ils sont nous et nous sommes eux..

Voila pourquoi il ne se passe rien de bon du coté des 990 pour mille contre 10 pour mille car si il y a bien en gros genre 10 qui dominent le monopoly joué par tous, il n’y a pas de 990 en face mais uniquement 990 fois 1 non reliés, et oui des individus non reliés les uns aux autres sauf pour « niquer les autres », par la magie noire de la compétition..chacun dans notre coin..le maître que nous avons créé issu de nos rangs nous affronte un par un..et EUX ILS COOPÈRENT EUX !!! C’EST LE SEUL TOURNANT et il implique d’abord ou en même temps un changement radical dans notre psyché dégénéré, dans le sens nous avons perdu toutes nos capacité à cause de nos choix, sauf une , la pensée analytique à choix binaire , qui a pris le contrôle total de nos cerveaux comme elle le fait sur la planète..sait elle pourquoi car c’est juste une machine ? Pas du tout..



Le maître lui sait que il faut coopérer, là haut eux ils coopèrent, en plus ils nous montrent le chemin qui est le seul chemin depuis le début...coopération, partage, équité volontaire, paix, échanges, bienveillance etc et le tout volontairement bien sur..tout autre chemin détruit et ne contient pas le sens de vivre.



Si seulement un seul groupe d’atomes genre carbone ou tout autre se met à se comporter comme les humains, de suite l’univers entier tel qu’il est n’existe plus comme tel..

Voila où nous en sommes..et ce que nous faisons..



Plus con tu meurs...et c’est surtout impossible, certes c’est une sorte de sucés mais inversé..



Ceci perçu en profondeur sera le seul événement qui amènera DE LUI MÊME un changement radical avant tout dans notre psyché, le reste suivra..car bien sur notre psyché qui a terriblement dégénéré est sur le chemin de son propre suicide ....

Mais voila , il est visible que nous ne voulons pas un rapport juste, équitable, en paix, partageur entre nous sur les questions de survie physique, trop occupés à essayer de fuir le fait absolu que naître c’est mourir, ce qui est impossible à fuir.On en devient totalement fou..déments, mauvais etc



D’où cette souffrance constante, et de suite cette tentative de la fuir alors que je suis elle et elle est moi, le suicide est alors perçu comme L’ISSUE par la pensée, ou la guerre ..même cheminement.



voila notre chemin...pour le moment...1 seconde avant de tomber le mur de Berlin comme l’URSS, comme etc étaient encore debout..

Je crois que nous ne vivons pas un moment banal, car la survie d’une espèce me semble en jeux et c’est notre choix, si si....et ce qui permet au pire d’être est ce que chacun veut et est devenu ...

Cette raclée, car c’en est une, est auto infligée, elle est donc logique, inévitable et mérité mais nous ne voyons toujours pas qu’elle est la notre, soyons clair c’est un refus : seul le maître est la cause est coupable !! PAS DU TOUT...et le peu d’exceptions ne change rien à la donne globale...

La solution est dans le probleme, elle est au delà de notre analyse, car la pensée humaine n’a pas les solutions étant le probleme elle même ..et ne le voyant pas.

Adam et Eve comme allégorie visionnaire évoque cela..

ETC..sujet d’une vie + 2 jours..

Respect Olivier..

PS :

-De Jacques Bénigne Bossuet :

"Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit."

-Étienne de la Boétie :