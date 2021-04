Où va Sapiens ? Visions & rêves planétaires

« Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races ce que l'homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit. » (Alexis de Tocqueville) C'était il y a plus d'un siècle, et c'est toujours d'actualité. Ce chemin de violence est-il aussi l'avenir de Sapiens ? N'y a-t-il pas de futur mondial prévisible sans domination ?

image = « La raison du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine).

Ce concept semble-t-il ''éternel'' de domination-exploitation ferme la route à la pacification-coopération. (photo JPCiron)

Cet Article fait suite aux deux précédents :

Sapiens perd sa cervelle !!

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/sapiens-perd-sa-cervelle-231083

L'auto-domestication de Sapiens

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-auto-domestication-de-sapiens-23131

La démocratie qui promet une plus grande égalité entre tous les humains est-elle la voie vers une pacification harmonieuse ? Ou bien est-elle un artifice conceptuel permettant de préparer la transition vers une fixation des dominances plus aboutie ?

Sur ce sujet, la variété des opinions est telle, qu'elle suggère que, collectivement, nous n'en savons finalement rien.

Voici le Plan de l'Article :

> SAPIENS : UN DRÔLE D'ANIMAL !

> DE L'IMPORTANCE DES MYTHES

> OÙ VA SAPIENS ? VISIONS ET RÊVES Planétaires

Fixation coercitive des dominances.

Fixation des dominances intégrées par la Tradition.

L'idée de Valeurs et Principes Universels.

Races supérieures & Races inférieures.

La fusion de l'infotech et de la biotech.

> QUEL GENRE DE SOCIÉTÉS DU FUTUR ?

Sapiens a de très lointaines racines évolutionnistes... (photo JPCiron)

>>> SAPIENS : UN DRÔLE D'ANIMAL !

Parfois, « l'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village (…) ; un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie (…) les ''bons'', les ''excellents'', les ''complets'', impliquant que les autres (…) sont tout au plus composés de ''mauvais'', de ''méchants'', de ''singes de terre'' ou d' ''œufs de pou''. » (1) C. Lévi-Strauss

Ça, c'est pour les populations dites primitives. « Sans doute les grands systèmes philosophiques et religieux de l'humanité, qu'il s'agisse du bouddhisme, du christianisme ou de l'islam, (…) se sont-ils constamment élevés contre cette aberration. » (1)

Mais les saints messages véhiculés par ces systèmes ne seraient-ils finalement que des habillages, des masques, des oripeaux ? Car Sapiens sait fort bien vénérer l'un et servir son contraire .

Par exemple, comment conserver des conviction ''archaïques'' (mais qui nous valorisent) tout en faisant mine de reconnaître l'unité de l'humanité dans sa diversité ? On le fait par à travers une logique de ''faux évolutionnisme'' = « une tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement. Car, si on traite les différents états où se trouvent les sociétés humaines (…) comme des stades ou des étapes d'un développement unique qui, partant du même point, doit les faire converger vers le même but, on voit bien que la diversité n'est plus qu'apparente. » (1)

En pratique, on parlera donc de LA civilisation, et il suffira donc d'affirmer que ''eux'' sont en retard par rapport à ''nous'', et que, pour leur bien, pour les aider à progresser, notre bonté peut nous amener à les aider, en les bousculant un peu. En Occident, c'est une musique que l'on joue depuis bien longtemps aux peuples 'retardés' ou 'en développement'.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/eux-et-nous-217616

En outre, notre approche de la morale et de la justice est centrée sur les croyances culturelles, alors que, « Comme tous nos autres sens, notre sens de la justice a aussi de lointaines racines évolutionnistes . La morale humaine s'est construite au fil des millions d'années d'évolution (…) » (3)

J'observe cependant qu'en pratique Sapiens a tendance à restreindre le domaine d'application de cette justice au 'groupe fondamental' auquel chacun pense appartenir : par exemple le clan, la tribu, la caste, la nation... et plus rarement : l'humanité, le vivant.

C'est ainsi que, même si nous nous accordons entre Sapiens de tous horizons sur la validité de certaines Valeurs et sur les Principes politiques qui leur correspondent, leur application reste en pratique plutôt réservée à nous-mêmes, tandis que ''les autres'' peuvent être traités sur un mode dégradé. En Politique internationale, cela correspond aux ''double standards'' que 'les autres' ne manquent pas de dénoncer régulièrement... si on prête l'oreille.

L'imaginaire a bien plus de puissance qu' on ne le croit... (photo JPCiron)

>>> DE L'IMPORTANCE DES MYTHES

Si les emberlificoteurs sont si puissants, sans doute est-ce parce qu’ils proposent des explications pour l'inconnu, et des solutions à ce qui est perçu comme un problème... et aussi parce que nous sommes un terreau fertile. Voyons cela :

> Les mythes sont des biens fondamentaux. Pour le philosophe allemand Peter Sloterdijk (''La domestication de l'Être''), le mythe est compris comme un moyen de penser le monde et de l’explorer. Cette analyse correspond bien aux descriptions de Lévi-Strauss, qui observe que le mythe véhicule une logique, une structure organisée, une vision du monde et pas seulement un récit sur l’origine comme le dit la philosophie classique. Le mythe permet également de donner une cohésion aux groupes humains : « La fonction du mythe est de fonder l’unité du groupe humain où il se développe : les membres de ce groupe croient à une vérité exposée par le mythe et ils ont foi en sa vertu. Le mythe appartient tout à la fois à chaque individu et à une importante communauté à laquelle il sert de ciment , de véhicule de communication ». (Note de lecture de Philippe Coutant) (2)

> Les lois qui découlent des mythes sont donc l'oeuvre de Sapiens imaginatifs, qui vont légitimer les normes sociales et les structures politiques en place. « Ces lois sont très utiles pour instaurer et perpétuer l'ordre social durant plusieurs milliers d'années. » (3)

> Le mythe simple étendard de loyauté ? Il n'est pas toujours nécessaire de croire aux fondations du mythe, ni d'ailleurs non plus à ses oripeaux. L'important est de dire adhérer au mythe : il devient une convention, un étendard pour un groupe de Sapiens. C'est ainsi que je comprend nombre de dits croyants qui adhèrent plus à leur communauté qu'aux mythes et valeurs qu'elle véhicule. Mais ils doivent agir en cohérence avec ces derniers.

Mais cette ''cohérence'' n'est parfois pas même nécessaire. Exemple : A peine libéré, le fameux espion J. Pollard prenait l'avion spécialement affrété pour lui. Il était accueilli à l'arrivée par B. Netanyahu. Interviewé, J. Pollard déclarait en effet « (…) si nous sommes juifs, nous aurons toujours une double loyauté. » ''''Pollard a suggéré que les Juifs se trompaient eux-mêmes s'ils considéraient l'Amérique comme un foyer et a laissé entendre qu'il conseillerait à un jeune Juif américain travaillant dans l'appareil de sécurité américain d'espionner pour Israël''''. Il ajoutait « Vous devez décider si votre intérêt pour Israël, votre loyauté envers Israël et votre loyauté envers vos compatriotes juifs sont plus importants que votre vie. » (Source : https://www.jta.org/quick-reads march 25 2021 5:14 pm) Certains Sionistes peuvent donc tenir des propos clairement antisémites, qui nuisent aux Juifs de la diaspora, s'ils pensent que cela peut servir Israël .

Note : voir aussi la clarification du concept de Sionisme ici : https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/medias-grand-public-et-politiciens-230211

et « Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?! » :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

Les Mystiques quant à eux présentent une approche intéressante qui se place ''au-dessus'' du débat. Dans son livre ''Mystères de la Bible'', le rabbin Marc-Alain Ouaknin dit que « Savoir que Moïse n'a pas écrit la Torah ne me gêne pas. Et l'existence ou la non-existence des patriarches Abraham, Isaac et Jacob me laisse indifférent. Car pour le mystique, même l'existence de Dieu n'a aucune pertinence. Même Dieu est un "peut-être", une hypothèse. Il a inventé le doute, enseigne un maître hassidique, pour que nous puissions douter de lui. »

> Une ère de post-vérité ? Oui, « (...) il semble bien que nous vivions bel et bien dans une ère terrifiante de post-vérité, quand (…) des histoires et des nations entières pourraient bien être faux . (…) Quand un millier de gens croient une histoire inventée un mois durant, ce sont des fake news. Quand un milliard de gens y croient un millénaire, c'est une religion (…). » Mensonge un jour, vérité toujours. (Y. N. Harari) (3)

La plupart des visions & rêves de Sapiens sont dominateurs. (photo JPCiron)

>>> OÙ VA SAPIENS ? VISIONS ET RÊVES Planétaires

Toute société moderne se doit d'être sous-tendue par une architecture idéologique digne de ce nom. Autrefois, chaque dieu fournissait ses ''lois'' structurantes.

Mais « Les Temps modernes ont vu l'essor d'un certain nombre de religions de la loi naturelle , comme le libéralisme, le communisme, le capitalisme, le nationalisme et le nazisme. » (4)

Toutes ces idéologies -de la loi naturelle ou de la loi divine- se réfèrent à un ordre sur-humain réputé universel .

Il semble que les processus envisagés ne puissent être que du type Dominance. Un processus dont la complexité explose avec l’expansion géographique du système. En effet, « Les ordres sociaux et les hiérarchies étant toujours imaginaires, tous sont fragiles, et le sont d'autant plus que la société est vaste. » (4) Et encore davantage si l'ambition est mondiale...

Pour l'instant, Sapiens est parti dans tous les sens :

> Fixation coercitive des dominances.

Ce mode de gestion des dominances limite clairement le domaine de validité de notre Morale et de nos Principes à ceux que nous considérons de notre Groupe/ nation. Hors dudit Groupe, pour les autres nations, ces règles ne s'appliquent plus nécessairement.

Ce que pensent ou ne pensent pas les groupes/ nations que l'on soumet n'a pas d'importance. Les exemples les plus connus sont :

Les Indiens d'Amérique et les Aborigènes d'Australie

Bien sûr, il y a bien d'autres situations de ce type dans le monde : en Amazonie, en Indonésie, en Palestine, etc « Au début du XX e siècle, un slogan favori des sionistes parlait du retour d' ''un peuple sans terre (les Juifs) sur une terre sans peuple (la Palestine).'' C'était opportunément faire fi de l'existence d'une population arabe locale. » (3) Yuval N. Harari

Plus de détails & références ici pour Australie, Amérique, Palestine :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

Il semblerait puéril d'attendre une pleine coopération de la part de la population soumise en présence de domination non ''digérée'' : car vient alors le temps de la ''résistance''.

« Quand la force occupe le chemin, le faible entre dans la brousse avec son bon droit : la honte porte des fruits, la mort n'en porte pas. » (9) (Proverbe Africain)

Mais on sera toujours étonnés que l'on puisse s'étonner que ce genre de situation génère des violences de part et d'autre.

Selon les endroits dans le monde, les gens dominés sont considérés au pire comme une nuisance, un ennemi, et au mieux comme une main-d’œuvre bon marché ou une attraction touristique..

En tout cas, il faut être attentifs à ne pas pousser le bouchon trop loin, car « Le fascisme est ce qui arrive quand le nationalisme veut se rendre la vie plus facile en niant toutes les autres identités et obligations. » (3) Comme dit le dicton Africain : « Le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes » (9)

Mais y a-t-il seulement quelqu'un qui surveille le ''bouchon'' ?

En tout cas, regardant le futur, ce type de dominance ne peut se stabiliser que par une forme d' '' élimination'' des soumis (par expulsion, par fécondité moindre, par absorption génétique, par imposition de la soumission à chaque génération, par marginalisation). En tout cas, c'est un système potentiellement instable et dangereux pour tous, sur de longues périodes.

> Fixation des dominances intégrées par la Tradition.

> ''Les Castes'' en Inde est un système connu de dominance millénaire, qui perdure en dépit des lois 'récentes'. Ce système de Castes est très complexe, et largement documenté.

Je le mentionne néanmoins ici pour souligner qu'une dominance installée de longue date, s'appuyant sur un mythe inventé et faux, peut néanmoins permettre de se 'fixer' dans une réalité politique sur une longue période. Mais peut présenter des fragilités.

Le peuplement de l'Inde est un sujet 'sensible' pour les Indiens, car lié aux structures sociales & politiques en place, ainsi que par les mythes qui les sous-tendent.

Ce système des castes (qui privilégie les indiens du nord de l'Inde au teint clair) s'appuie sur le dogme de leur origine ''Aryenne'' (blanche) , 'peuple' qui s'est aussi attribué le mérite (usurpé) d'avoir édifié la Civilisation de l'Indus...

Or, outre l'archéologie, l'analyse du DNA des squelettes antiques de l'Indus montre qu'il s'agissait d' Elamo-Dravidiens (Noirs) . Ces populations, apparentées aux antiques Sumériens et Elamites, sont aujourd'hui représentées par les populations au teint sombre du sud de l'Inde, de castes ''inférieures''.

Je passe donc à un autre exemple moins connu :

> Le cas des Pygmées . Voici ci-dessous résumée l'intéressante étude de Benoît Libali (4) sur le passage en ''sous-caste'' des Pygmées, du fait du hasard de l'histoire coloniale.

Les Pygmées se subdivisent en une douzaine de groupes en Afrique Centrale. Leur mode de vie était traditionnellement nomade de type chasseur-cueilleur complété par la production d'un jardin associé à chaque campement.

La sédentarisation a commencé avec l' Administration coloniale, qui appliqua une ''politique d'apprivoisement''. Ils ont donc été progressivement associés à des villages Bantous : les Pygmées y sont installés a proximité. Globalement, les Pygmées sont une minorité (1,5%).

Les Pygmées se retrouvent donc dans un nouvel environnement où les Bantous disposent de la propriété des champs et ont une avance en termes de technologie agricole. Ils sont donc les maîtres de la production et utilisent les Pygmées comme main-d'oeuvre. La commercialisation des produits agricoles est faite par les Bantous.

En outre, les Bantous se considèrent clairement supérieurs aux Pygmées. Cependant, les Pygmées et les Bantous seraient d'origine commune , et se seraient différenciés voici environ 50 millénaires.

Du fait de la politique coloniale d'alors, les Pygmées entretiennent donc aujourd'hui des rapports inégalitaires avec les Bantous. Ne pouvant lutter contre l'ordre en vigueur, ils doivent subir la dominance.

Comme d'autres, les Pygmées considèrent être ''une nation''.

Regardant le futur, ce système ressemble au premier mentionné, avec un nécessaire ''rappel/ rafraîchissement'' constant des règles de soumission.

> L'idée de Valeurs et Principes Universels

Depuis toujours, dans chaque Culture/société, les Valeurs religieuses/ philosophiques se trouvent retranscrites dans les pratiques et les Principes politiques de la société considérée.

Et, en visite dans la société voisine, on se devait de respecter les Principes de cette société voisine.

Avec l'émergence du monothéisme, aux Valeurs religieuses continuent de correspondre des Principes politiques, qui deviennent donc universels. Et bien entendu, chaque monothéisme pense que ses propres principes sont les bons.

Les ennuis arrivent quand ledit monothéisme est fondamentaliste, et encore plus s'il est aussi prosélyte ou radical. Car le Politique, en imposant ses Principes , devient le bras armé des Valeurs qui les sous-tendent... Et cela mènerait a l'idée de domination mondiale du 'binôme' politico-religieux.

Henry Kissinger expliquait que c'est ce qui est reproché au monde Musulman : « Inspiré par la conviction que son expansion unirait toute l'humanité et lui apporterait la paix, l'islam incarnait tout à la fois une religion, un super-État, multiethnique et un nouvel ordre du monde. »

Quand on entend condamner tout monothéisme qui ne fait pas de distinction entre la Loi de Dieu et la Loi de l’État, il est nécessaire d'essayer de faire croire que nous autres, en Occident, n'avons pas ce travers. C'est ce que tente de montrer Henry KISSINGER dans son ouvrage. https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

Il y insiste sur le fait qu' « au fil du temps, le christianisme est devenu une notion philosophique, renonçant à s'affirmer comme un principe opérationnel de stratégie d'ordre mondial » et explique que « ce processus a été facilité par la distinction qu'avait établi le monde chrétien entre ''ce qui est à César'' et ''ce qui est à Dieu'', permettant une évolution (…) au sein du système international reposant sur l’État . »

Cette analyse permet à Kissinger de bien ''évacuer'' l'aspect religieux du discours ''officiel'' Américain, et d'affirmer sans démontrer que « La politique étrangère de l'Amérique a reflété la certitude que ses principes intérieurs possédaient une valeur universelle (…). » Concept qu'il exprime de manière 'opérationnelle' : « les principes américains étaient valables pour l'ensemble du monde. »

Il s'agissait là, concluait-il, du produit de « deux éléments parfaitement distincts (…) mais qu'on est parvenu, en Amérique, à incorporer en quelque sorte l'un dans l'autre, et à combiner merveilleusement. Je veux parler de l'esprit de religion et de l'esprit de liberté.'' »

C'est un baratin bien tourné, mais chassez le naturel, et il revient au galop ! :

Même de nos jours, un Vice Président des USA Mike Pence croyait utile de clarifier qu'il met le religieux avant le politique en se décrivant comme « un chrétien, un conservateur et un républicain, dans cet ordre . »

Cette affirmation est légitime aux USA chez les puissants courants fondamentalistes. https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-22773

Il s'agit clairement d'une infiltration du Religieux dans le Politique.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483

Henry Kissinger souligne que de nombreux présidents Américains ont considéré « que la faveur divine avait fait des États-Unis une nation différente des autres » et que c'était « comme si la Providence divine avait tenu en réserve un continent qui attendait qu'un peuple pacifique, chérissant plus que tout la liberté et les droits de l'homme , vint établir une démocratie ignorant l'égoïsme. »

En 2018, à Jérusalem, le VP US Mike Pence en remettait une couche en déclarant « « Les premiers colons dans mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence , pour construire une nouvelle Terre Promise . »

Bien sûr, cette ''démocratie'' chérissant les Droits de l'Homme considérait que les populations indigènes que Dieu avait installé là avant eux ne comptaient pas plus que la faune et la flore !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

La Chine juge sévèrement la position américaine en affirmant que « Tous leurs discours sur les droits de l'homme, la liberté et la démocratie ne sont destinés qu'à sauvegarder les intérêts des pays forts et riches qui profitent de leur force pour tyranniser les pays faibles , et qui recherchent l'hégémonie et pratiquent une politique de force. »

Les anthropologues quant à eux considèrent souvent que « chaque culture (…) est par essence impuissante à porter un jugement vrai sur une autre culture, puisqu'une culture ne peut s'évader d'elle-même et que son appréciation reste donc prisonnière d'un relativisme contre lequel il n'y a pas de recours. » (Claude Lévi-Strauss / L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne)

> Races supérieures & Races inférieures

Il s'agit d'une approche qui se présente comme scientifique et qui se base sur l'intelligence différentielle des ''races''. Cette analyse correspond à un credo qui intègre à mon sens un biais raciste qui ne me correspond guère.

Mais ce genre de distinction entre ''races'' est significativement présente en Occiden t, sous différentes formes, explicites ou insidieuses. Aussi, il est important d'en connaître le contenu, car, d'une manière ou d'une autre, cette croyance peut se retrouver dans la réalité Politique , ce qui nous concerne tous.

L'exemple illustratif que je propose ici considère les ''races'' comme des branches de ''l'arbre Homo sapiens'', et se base sur le critère d'intelligence (QI & PGS) pour les ''mesurer''. https://www.intelligence-humaine.com/intelligence-est-genetique/

Voici quelques-unes des conclusions des travaux :

Grande stabilité des chiffres des QI depuis un siècle.

Corrélation entre volume cérébral et QI

En tête les Asiatiques de l'Est, suivis par les Européens. En queue les Africains et les Aborigènes d'Australie.

QI moyens des 10 principales ''races''

En tête les Juifs Ashkénazes (110), suivis par les Asiatiques de l'Est (105) et par les Européens (100).

En queue de peloton, les Nord Africains (86), les Africains (80) et les Aborigènes d'Australie (62)

Détail des QI moyens des ''Chosen People''

Ashkénazes (110), Séfarades (98), Mezrahims (91), Ethiopiens (68)

QI moyen par Religion = Proportion d'individus avec QI>120, pour 19 catégories de religions :

En tête : Juifs (33%), Anglicans (29%), Athées/Agnostiques (25/19%)

Catholiques et Protestants dans le milieu du tableau (15/14%), Musulmans en queue de peloton (4%).

Le QI moyen des femmes : inférieur de 3 à 5 points.

Pour ce qui concerne l'avenir du monde, ces travaux annoncent :

« La fin des États Unis ». Le poids croissant des Hispaniques et des Noirs fera chuter le QI moyen de 98,2 (1950) à 97,0 (2000) à 95 extrapolé (2050). La nature de plus en plus multiraciale des USA amènera d'énormes problèmes de cohésion sociale.

« Le déclin plus lent mais inexorable de l'Europe Occidentale »

« L'émergence d'une suprématie Chinoise globale »

Il s'agit d'une vision du futur dans laquelle le monde se dirigerait mécaniquement vers une domination Chinoise inéluctable.... (?)

> La fusion de l'infotech et de la biotech

Les conséquences prévisibles du développement et de la montée en puissance de ces deux technologies pourrait rebattre bien des cartes.

Ces deux technologies nécessitent des investissements considérables, et des retours sur investissement sont évidemment attendus. Ces technologies sont essentiellement dans les mains d'opérateurs privés.

Il est peu probable que les bénéfices futurs soient offerts, associés à des services/ activités déclarés « biens publics ».

Mais on peut entrevoir deux probables conséquences :

> Emploi

Yuval N. Harari explique : « Les algorithmes n'auront pas à être parfaits pour prendre le relais des conducteurs humains. Il leur suffira d'être meilleurs. » Et « Du jour où les gens ordinaires perdront leur valeur économique, l'inégalité pourrait monter en flèche. » (3)

« La fusion de l'infotech et de la biotech pourrait sous peu chasser des milliards d'êtres humains du marché de l'emploi tout en minant la liberté et l'égalité . (…) les gens souffriraient non de l'exploitation mais de quelque chose de bien pire : d'être devenus inutiles. » (3)

Un moyen -déjà initié- de gérer la problématique est d'instaurer un ''revenu minimum'' qui permet aux désoeuvrés de survivre... tout en les déconnectant complètement des moteurs économiques privés ... et en laissant sur l’État (= les citoyens de l'État en dernier recours) le soin de verser ces sommes, tant qu'il pourra le faire...

> Structure Sociale

Cette fusion va accélérer le phénomène de concentration du capital. Or, la propriété est une condition préalable de l'inégalité à long terme.

Biotech et Intelligence Artificielle pourraient aussi -à un coût souvent élevé- améliorer les capacités intellectuelles, la qualité de vie et la durée de vie d'une toute petite partie de la population... (seule cette minuscule 'élite' pourrait espérer participer à la colonisation d'autres planètes qui fait rêver le bon peuple...)

Cette population ''privilégiée'' serait quasiment une autre ''race'' (pour employer à dessein un terme inadapté).

Et certains pourraient se demander : « si tous les êtres humains jouissent de droits égaux, les surhommes ont-ils des super-droits ? » (3)

En fait, la réponse est connue. Et on sait bien que, si les conditions sont favorables, les super-droits ne se quémandent pas : ils se prennent. J'imagine que c'est pour cette raison que Yuval N. Harari met en garde : « Sous sa forme présente, la démocratie ne saurait survivre à la fusion de l'infotech et de la biotech. »

Nous devrions, dit-il, « craindre un conflit opposant une petite élite de surhommes servis par des algorithmes et un immense sous-prolétariat d' Homo sapiens démunis. » (3)

Sapiens va-t-il vers plus de liberté ou plus d'interdépendance ? (JPCiron)

>>> QUEL GENRE DE SOCIÉTÉS DU FUTUR ?

Là aussi, les idées de Sapiens semblent partir dans tous les sens !

> La République Libérale Démocratique

C'est la promesse pour chacun de la liberté , de l' égalité , de la fraternité , de la dignité ... et de la démocratie .

Que vaut vraiment cette idée de la primauté affichée de l'individu en démocratie libérale ? « La démocratie se fonde sur l'idée que l'électeur sait à quoi s'en tenir ; le capitalisme du marché croit que le client a toujours raison ; et l'enseignement libéral que les étudiants pensent par eux-mêmes. » Mais « … quand vous commencez à explorer les multiples façons dont le monde vous manipule, vous finissez par vous rendre compte que votre identité fondamentale est une illusion complexe créée par les réseaux de neurones. » (3)

Aujourd'hui déjà, au niveau de l' État, « Les hommes politiques ont l'illusion du choix, mais les décisions qui importent réellement ont été prises beaucoup plus tôt par les économistes, les banquiers et les hommes d'affaires qui ont élaboré les différentes options au menu. » (3) (Harari)

Peut-être y a-t-il une alternative ? :

> La République 'Aristocratique'

J'aime bien ce terme, car il évoque la noblesse intellectuelle. Comme je la comprend, la République ''Aristocratique'' donne la primauté des décisions à une équipe de dirigeants qui auront forgé la ''constitution'' à l'image de l'idéologie du Groupe dominant. Les intérêts dudit groupe priment sur les droits des individus et des minorités.

La république ''aristocratique'' est celle souhaitée par Theodor Herzl. Voici ce qu'il en disait : « Les masses aussi sont encore plus enclines que les parlements à se soumettre à toute hétérodoxie d’opinion, et à être attirées par tous les ardents protestataires. Il est tout simplement impossible de mener des affaires internes ou étrangères en présence du peuple rassemblé. La politique doit prendre forme dans les couches supérieures et travailler vers le bas. (…) Je penche pour une république aristocratique. (…) » (7)

Un siècle plus tard, nous y sommes presque parvenus : La ministre de la Justice Ayelet Shaked disait (2017) : « Le sionisme ne devrait pas continuer, et je dis ici, il ne continuera pas de s’incliner devant le système des droits individuels interprétés de manière universelle qui les sépare de l’histoire de la Knesset et de l’histoire des lois que nous connaissons tous. » (8a)

Le journaliste mondialement connu Gideon Levy explicitait la déclaration de A. Shaked : « Nous pouvons admettre que les droits des Juifs à un État contredit le droit des Palestiniens à leur terre (...). » (8b)

Une forme un peu plus avancée de République Aristocratique me semble avoir été réalisée en Chine : sur le papier, l'égalité des droits y est aussi proclamé pour toutes les ethnies. Cependant de dures discriminations y sont aussi dénoncées. Et le mode de fonctionnement ''des couches supérieures vers le bas'' du gouvernement par le Parti Communiste Chinois correspond parfaitement à la description de Theodor Herzl.

Il y a bien d'autres formes d'organisations sociales sur terre, et sans doute encore d'autres à venir/ imaginer...

> Quelle tendance à long terme pour Homo sapiens ?

L'Article « L'instinct social » (6) de Clémence Royer n'a pas pris une ride. Tout comme la vision de Theodor Herzl, on l'a vu.

Cl. Royer ne se hasarde pas à prévoir les formes sociales à venir dans un avenir plus lointain, ni à évaluer jusqu'à quel point les collectivités sociales pourront absorber la liberté individuelle et organiser la division-répartition des fonctions.

Mais elle réintègre pleinement l' individu humain dans sa demeure biologique. (6a)

L'individu se perçoit lui-même comme un élément spécifique/ distinct/ unique de son Groupe humain, tandis qu'il n'est qu'un sous-élément de différentes unités collectives du vivant.

« Tous le êtres vivants ne sont ainsi constitués que d'éléments hiérarchiques, de sociétés de sociétés, d'unités collectives comprises en d'autres collectivités plus vastes, plus ou moins fondues dans une unité supérieure par la division du travail et la localisation des fonctions, et où les unités collectives composantes perdent peu à peu leur individualité dans une individualité supérieure. (...)

De même, peut-être nos sociétés humaines (…) sont appelés à voir s'absorber de plus en plus dans l'unité collective l'indépendance et la liberté de leurs unités constituantes (…) [et] que de plus en plus, les forces collectives se substitueront aux forces individuelles . » (6)

L'essentiel restant que les forces collectives servent l'ensemble de la collectivité, et non une partie et/ou des forces parasites.

Yuval N. Harari semble parvenir, par une autre voie, à une conclusion similaire à celles de Cl. Royer, et précise que : « dans la société humaine l'égalité n'apportera que le chaos. » (3)

> Quelles implications pratiques ?

Comment Yuval N. Harari peut-il arriver à cette conclusion ? Pourtant notre devise est écrite partout : Liberté, Égalité, Fraternité ! Et les grands Médias & autres GAFAs agitent sans cesse les concepts de ''démocratie'' et de ''liberté'' pour chaque individu du monde !

Et tout cela, qui est gravé dans nos esprits, serait vide de sens ? Nos votes pour ''notre'' Parlement et pour ''notre'' Présidence ne serviraient-ils qu'à maintenir (à nos propres yeux) l'illusion de notre Liberté et de la Démocratie ?

Car Yuval N. Harari se projette dans le futur, mais toujours à l'intérieur du Système libéral ''mondial'' actuel, tendant vers l'universalité unipolaire.

Et, comme le suggérait Harari, les grandes orientations financières, économiques et juridiques du libéralisme mondial sont/seront activées par des structures supranationales non élues , qui s'imposent -directement ou indirectement- à nos États. De ce fait, les structures nationales élues par le citoyen (parlement, Président) n'influeraient (à la marge) que sur les modalités d'applications des orientations décidées ailleurs.

La République, L’État ne seraient donc là que "pour la forme". Ne resterait que la réalité dévoilée de la fourmilière mondiale, dans laquelle, au final, chaque fourmi sert le ''Système'' supranational anonyme . Lequel est sans contre-pouvoirs , et sans Valeurs morales .

Dans ce ''Système'' unipolaire mondial, je comprends bien que l'égalité et la démocratie ne pourraient être que des vœux pieux, et/ou de la poudre aux yeux.

........................

Terminons sur un trait d'humour de Jacques Attali : « Même si on peut imaginer-rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète , qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial ; c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. »

https://www.youtube.com/watch?v=YREF_W5Mpxc

Un Trait d'humour ? ou bien est-ce une prophétie ? Car Jacques Attali avait déjà été 'promu' « vrai président de la France » : https://www.liberation.fr/france/2014/12/09/attali-l-homme-qui-murmure-a-l-oreille-des-presidents_1160437/

Étrangement, le sujet qui apparaît en filigrane du trait d'humour 'inattendu' de Attali rappelle à l'esprit deux considérations plus profondes :

>>> I Ce qui se passe là-bas sur le terrain (et aux alentours...) est plutôt diabolique, depuis des décades. Mais peut nous éclairer. Je l'avais évoqué dans cet Article : « Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre » https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

Article dont voici un court extrait (paragraphe 'Frontières') :

Dès février 1982, parait un article dans le journal israélien ’Kivunim’ (Directions), signé par un obscur journaliste (plus probablement un pseudonyme), qui mettait en avant deux idées puissantes :

A > La survie d’Israël exige qu’Israël devienne une puissance régionale incontournable.

B > Pour ce faire, les États Arabes de la région doivent être ’’fragmentés’’ en États plus petits/ plus nombreux. Chacun ayant une certaine homogénéité ethnique ou religieuse.

Suivront bientôt, venant essentiellement des États Unis, un certain nombre de « Plans » pour redessiner les frontières au Moyen-Orient.

Citons :

>2004 – « Greater Middle East Initiative » de George W. Bush, pour exporter le modèle démocratique vers le monde Arabe et Islamique.

>2006 – « New Middle East » Plan Américain pour revoir les frontières en fonction des ethnies/ cultures.

>2009 – « A Clean Break » expose la stratégie israélienne pour un État Juif fort.

>2013 – « Plan Wright » prévoit des modifications et éclatements en Syrie et Irak, Arabie Saudite, Yemen, ...

>2016 –« Plan « B » John Kerry évoque la fragmentation de la Syrie comme un des éléments d’un plan « B ».

> 2019 – « Plan du Siècle » pour les Palestiniens, préparé par le team USA-Israel, présenté par Trump. Plan qui vise ’’en même temps’’ à déstabiliser la Jordanie.

L'Iran et les Territoires Occupés/ sous Blocus étant par ailleurs l'objet d'attentions spécifiques...

Dès lors que les 'opérations' sont mises en oeuvre, il devient très difficile pour les représentants de bien des États Occidentaux, alliés tant des USA que d’Israël, de ne pas émettre des condamnations à l’ONU (par des ’’effets de manches’’ qu’ils savent resteront sans effet, et qu’ils ne veulent pas non plus traduire en sanctions) ou par des prises de position publiques pour rassurer et tranquilliser leur propre population qui ne comprend plus... et les faire ainsi patienter jusqu’à la constatation ’’impuissante’’ de l’état de fait final.

https://thepalestineproject.medium.com/israels-theft-of-palestinian-properties-in-jerusalem-ff4c67736a7

En tout cas, on y constate les effets de « l’enracinement d’une extrême droite juive antidémocratique, raciste et décomplexée. »

https://orientxxi.info/magazine/israel-l-idee-rance-d-un-homme-fort-pour-la-nation-juive,4641

>>> II La position visionnaire de Albert Einstein qui, par une courte lettre de décembre 1948 (rédigée conjointement avec une vingtaine de personnalités) était particulièrement critique : Albert Einstein y dévoilait aux Sionistes Américains les principaux traits des leaders Israéliens. Les termes employés sont clairs sur les activités de ces leaders : sur les massacres par eux perpétrés et leur terrorisme (8 fois), sur leur penchant fasciste (7 fois), outre aux jugements portés à leur encontre (État Fasciste / supériorité raciale).

La lettre souligne aussi qu' « un État Leader est l’objectif » (et non pas donc seulement l'objectif officiel d'État-refuge qui avait été annoncé). Ce qui est inquiétant pour les pays de la région, et pas seulement . Le déroulement des 'opérations' jusqu'à nos jours montre la clairvoyance et la vision du grand savant.

https://archive.org/details/AlbertEinsteinLetterToTheNewYorkTimes.December41948

….............................

Au final, que ce soit un trait d'humour, une prophétie ou un plan diabolique, il s'agit toujours et encore du monde unipolaire dominateur dont on parlait plus haut ! Un monde unipolaire dont les biais médiatico-politiques sont aussi résolument monochromatiques :

https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/medias-grand-public-et-politiciens-230211

Un monde multipolaire présente de gros avantages : ceux que l'on nous présente aujourd'hui comme des ennemis pourraient devenir demain des voisins fréquentables. Certains pôles pourraient préférer la recherche d' Harmonie plutôt que la Croissance et le profit...

En tout cas, peut-être faudrait-il se bouger, car nous avons déjà tous l'étiquette ''fourmi'' attachée à la patte ! Alternativement, nous pouvons choisir de troquer le futur de nos enfants contre notre petite tranquillité quotidienne...

JPCiron

« On peut duper tout le monde un certain temps, et certaines personnes tout le temps, mais on ne peut pas duper tout le monde tout le temps. » (Abraham Lincoln) ….. (ou bien si ?)

:: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: ::

….. (1) – Ouvrage « Race et Histoire » par Claude LÉVI-STRAUSS – Médiations/ Gonthier - 1961

….. (2) – Note de lecture sur « Peter Sloterdijk ''la domestication de l'Être'' – Mille et une nuits – 2000 - http://1libertaire.free.fr/sloterdijk.html

….. (3) – Ouvrage « 21 leçons pour le XXI e siècle » par Yuval N. Harari – Albin Michel – 2018

..... (4) – Rapport « La sédentarisation des Pygmées » par Benoît Libali – UERPOD Brazzaville – Congo. https://iussp.org/sites/default/files/Brazil2001/s50/S50_P05_Libali.pdf

….. (5) - « Sapiens. Une brève histoire de l'humanité » Yuval N. Harari – Albin Michel - 2015

….. (6) – Article « L'instinct social » par Clémence Royer - In : Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, III° Série. Tome 5, 1882. pp. 707-737.

DOI : https://doi.org/10.3406/bmsap.1882.6333

www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1882_num_5_1_6333

….. (6a) - « Qu'est-ce au fond qu'un organisme vivant, sinon une association de vies élémentaires, d'individualités distinctes plus ou moins complètement, mais successivement absorbées dans l'unité collective dont, par une division de plus en plus parfaite du travail physiologique, elles sont devenues les organes ? S'il est difficile en zoologie, comme en botanique, de définir l'espèce, d'en déterminer les limites ; il semble au moins aussi difficile de limiter, de déterminer, de définir l'individu, l'unité essentielle. »

….. (7) - World Zionist Organization ( Connecting Israel and the Jewish People // Herzl Speaks His Mind on Issues, Events and Men. )

109. The masses too are even more prone than Parliaments to submit to every heterodoxy of opinion, and to be attracted to every vigorous ranter. It is simply impossible to conduct internal or foreign affairs in the presence of the assembled people. Politics must take shape in the upper strata and work downwards ...

375. I incline to an aristocratic republic. This would satisfy the ambitious spirit among our people. We shall learn from the historic mistakes of others in the same way as we learn from our own ; for we are a modern nation and wish to be the most modern in the world.

344. Given to Jews their rightful position as a people, I am convinced they would develop a distinct Jewish cult national characteristics and national aspirations - which would make for the progress of mankind .

….. (8a) – Article de Revital Hovel du 29 août 2017 / HAARETZ

« Zionism should not continue, and I say here, it will not continue to bow down to the system of individual rights interpreted in a universal way that divorces them from the history of the Knesset and the history of legislation that we all know »

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-top-court-disregards-zionism-justice-minister-says-1.5446684

….. (8b) - Article de Gideon LEVY du 01 sept. 2017 / rubrique ''Opinion'' du magazine israélien HAARETZ :

"Israel Justice Minister Shaked said the truth loud and clear : Zionism contradicts human rights, and thus is indeed an ultranationalist, colonialist and perhaps racist movement" (...) "Zionism is Israel’s fundamentalist religion, and as in any religion, its denial is prohibited." (...) " we can finally think about Zionism more freely. We can admit that the Jews’ right to a state contradicted the Palestinians’ right to their land "(...).

Gideon Levy conclut : "Now, then, is the time for a new division ( ...) Between supporters of Zionism and supporters of justice."

https://www.haaretz.com/opinion/israel-s-minister-of-truth-1.5447118

https://thepalestineproject.medium.com/israels-theft-of-palestinian-properties-in-jerusalem-ff4c67736a7

….. (9) – Ouvrage « En attendant le vote des bêtes sauvages » par Ahmadou Kourouma – Seuil - 1998

(photo JPCiron)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :