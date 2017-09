Petit Gibus

Essayer d’exister dans le bonheur malgré les aléas incertains du bonheur/malheur de la vie, c’est entre autres, décider avec motivation et sagesse de s’adapter positivement/productivement au contexte familial, communautaire et sociétal quel qu’il soit. Et cela, tout en se fixant le choix d’une vie saine psychiquement /corporellement toute tendue, avec une simplicité du goût, vers le dialogue permanent avec la nature et son compagnonnage. Cependant, on ne peut totalement tourner le dos à un usage raisonné des moyens technologiques qu’offre le contexte scientifique et technologique du moment.

A défaut de cette mise en situation permanente de soi-même dans un monde de plus en plus complexe/matérialiste de personnes et individualités égocentriques, on va se trouver vivre dans l’égarement et dans une auto-mutilation vis-à-vis du monde.