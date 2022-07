Plein le cigare

@riemann66

« Je me demande ce que peuvent en penser les esprits aguéris d’Agoravox. Gentiment si possible. »

je ne me reconnais pas la dedans mais le sujet m’intéresse même si le terme noosphère ne me plait pas trop.

ce que l’on sait, c’est qu’on ne sait rien ou pas grand chose et ça laisse beaucoup de liberté à l’imagination.

pourquoi dans l’histoire de l’humanité des inventions ont été pensé à différents endroits et quasi au même moment ??

les exemples sont légions, à notre époque tout est lié et l’information circule de façon instantanée mais par exemple pourquoi des peuples qui ignoraient leur existence réciproque se sont mis à faire des pyramides aux 4 coins du globe ??

un autre exemple, l’invention de la roue :

La roue est inventée au Néolithique, au milieu du IVe millénaire av. J.-C, probablement au Proche-Orient et en Europe, dans les steppes du nord de la mer Noire, en actuelle Ukraine (avec plusieurs foyers d’invention simultanés selon certaines hypothèses), au nord de l’Allemagne et la Pologne actuelles, au sud de l’Allemagne et dans les Carpathes.

sinon, Ernest Renan imagine que l’union structurée de plusieurs organismes ou individus crée des sortes de consciences imbriquées et le mentionne dans ses « dialogues philosophiques » en 1848.

merci pour votre commentaire qui va donner du grain à moudre à nos meuniers d’avox