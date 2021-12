Plus fort que le roquefort

On se souvient des canulars téléphoniques que faisaient entre autres le regretté Francis Blanche, mais là, on frôle le surréalisme, lorsqu’un citoyen lambda interroge l’administration sur la situation sanitaire...ou qu’une autre pousse un coup de gueule salutaire...

1er acte...

Un citoyen lambda appelle le centre info covid pour avoir des éclaircissements sur quelques points cruciaux et tombe d’abord sur un robot qui manifestement ne comprend pas la question, et la fait répéter à plusieurs reprises.

La question est « je voudrais que vous me donniez des éléments sur la transmission du virus »...n’ayant pas de réponse, il insiste : « j’ai une question sur la contagiosité du virus »...mais hélas, le robot répond à côté de la question...alors il réitère la question, et se voit proposer par le robot de le mettre en relation avec « un spécialiste »...et là, il est prudent de sortir son mouchoir...

2ème acte...

Ayant enfin une personne réelle qui parle au nom du ministère de la santé, il redonne sa question : « j’ai une question sur la transmission du virus », précisant, « je me demande si le virus peut se transmettre par la télévision ? » d’autant ajoute-t-il « qu’il constate que lorsqu’il regarde la télévision, il observe qu’il y a le virus sur toutes les chaînes »...silence de la spécialiste, qui manifestement n’a pas la réponse à la question...alors l’intéressé ajoute : « quand j’éteins la télévision, il n’y a plus rien »...silence...puis la spécialiste répond enfin, « excusez-moi, je vous prie de patienter, je vous reprend dans quelques secondes »...une longue minute musicale suit enfin la réponse : « je n’aurais pas de réponse sur ça...et je vous invite à aller voir l’ARF... » Alors l’intéressé poursuit : « je voudrais quand même savoir si je dois garder la télévision éteinte, ou alors il faudra carrément que je me débarrasse de la télévision ? »...réponse, « je suis désolé, monsieur, je ne sais pas du tout ! »...

-mais pourtant, c’est pas ici que l’on peut avoir des informations sur le covid ?...

-je comprends bien, mais ça va être remonté, pour l’instant nous n’avons pas de réponse à cette question....je ne sais pas du tout !

-mais peut-être il faudrait se poser la question sur ce genre d’information...

-c’est très bien, ce sera remonté, monsieur...

Alors il ajoute : « parce que quand je regarde la télévision, il y a le virus partout, et quand je l’éteint, il n’y a plus rien !...alors vous ne pouvez rien me conseiller du tout ?! Si je tombe malade à cause de la télévision...ou alors c’est par rapport aux chaines que je regarde ?... »

-madame nous n’avons pas de réponse à votre question...appelez directement l’ARS ils pourront mieux vous orienter...

-d’accord, j’ai peur quand même, du coup, je sais plus quoi faire...pour m’informer j’ai besoin d’allumer la télévision, mais si le l’allume, je risque peut-être d’être contaminé !

-d’accord monsieur, euh d’accord madame, ne l’allumez pas alors !

-je l’allume pas, mais comment je fais pour être informé, alors ...s’il y a des couvre-feux qui sont mis en place, ou des mesures de confinement ?

-l’ARF pourra mieux vous orienter...

-d’accord, vous, vous pouvez rien me dire au sujet de ça ?

-non, nous n’avons pas de réponse à votre question...on n’a pas ce genre de question, désolé madame...

-moi j’sais plus quoi faire, je suis perdu maintenant...si j’écoute la radio, ça pourrait changer, parce que sur les ondes de radio, il y a le virus partout... ?

-appelez directement l’ARF

-vous pouvez me donner le numéro ?

-on n’a pas à donner de numéros...vous allez directement sur le site de l’ARF...

-oui, mais en allant sur internet j’ai peur d’être contaminé par les théories complotistes...

-désolé, monsieur, madame... bonne journée

-bonne soirée, monsieur, on est le soir... »

Fin de ce dialogue carrément surréaliste. lien

Plus dramatique, et autant hilarant pour autant, cette conversation qu’a enregistré une internaute qui, elle aussi, voulait avoir des éclaircissements sur plusieurs points : quid de la vaccination obligatoire ? Quid sur le pass sanitaire pour les remonte-pentes ?...et est tombée sur un fonctionnaire qui manifestement n’a pas les réponses et cherche désespérément dans ces archives si des décrets ont paru... ou pas...

L’échange dure plus de 10 minutes, et c’est impressionnant de constater la parfaite incompétence de celui qui est interrogé.

Et comment ne pas comprendre le coup de gueule final de celle qui interrogeait, sans résultat, un fonctionnaire manifestement peu efficace : « en fait, les vaccinations pour les enfants à partir de 5 ans ont déjà commencé sans qu’il y ait aucune loi qui soit passée, y a pas de décret, y a pas de loi, ce sont seulement des recommandations de Monsieur le ministre de la santé, et de monsieur le président de la république, et de monsieur le 1er ministre...et ils font vacciner les enfants de façon autoritaire, sans lois qui soient passées, ni de décret d'application (...) en fait on est en France dans une immense fumisterie, et que vous emmenez tout le monde au génocide et au crime contre l’humanité sur la base de recommandations politiques et que ce sont des politiques qui règlent la santé des français, et les politiques qui nous gouvernent sont en train de nous mener par le bout du nez ! ». lien

En effet, la vaccination concernant les enfants de 5 à 11 ans a commencé le 15 décembre sur la seule base de l’avis de l’HAS (Haute Autorité de Santé) et de celui du COSV (Comité d’Orientation de la Stratégie Vaccinale)...sans apparemment la moindre loi, ni le moindre décret d’application. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « une seule goutte de mensonge peut altérer un océan de confiance ».

L’image illustrant l’article vient de FaceBook

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Bèèè, ils vont où les petits moutons ?

Nos destins entre leurs mains

O’micron, maman, j’ai peur !

Les raisons de la colère

Ce qu’il aurait fallu faire

Un virus quasi magique

Parle à mon Q...rcode

Vaccins et pass, l’overdose

Macron face à l’impasse sanitaire

La 4ème vague c’est nous

Un Macron hors la loi ?

Et voici les lanceurs de panique

J’ai la haine du graphène

La pandémie sort du puits

Que veulent-ils faire à nos enfants ?

Faut-il détester les tests ?

Le chantage à Macron

Quand Pasteur perdait ses virus

Un vaccin cheval de Troie

Un vaccin qui tient ses promesses

Le tueur d’étoiles

Le mystère du Dr. Drosten

Vaccin, on nous aurait menti

Ces inventeurs de légende

S’il suffit de changer de nom

Le tueur d’étoiles

Il est navré, Véran

Un vaccin qui tient ses promesses

Des confinés déconfits

Vaccin glin-glin

bas les masques