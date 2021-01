Préférez le casque au masque !

Selon la NASA, les chances que la terre soit frappée par un astéroïde sont, dans certains cas, de 1 sur 4464 alors que les chances de mourir du coronavirus sont de 0,026%...

Il serait donc plus logique d’obliger le port du casque, aux dépens du port du masque, dixit un internaute.

En effet, un astéroïde, nommé 2006QV89, de 40 mètres de diamètre, pourrait atteindre la terre, mais il n’est pas le seul car on pourrait aussi évoquer le cas du 2006JY26, joli bébé de 9 mètres de diamètre, et dont les probabilités d’une rencontre avec la terre sont de 1 sur 86... lien

D’ailleurs personne n’a oublié celui de 12 000 tonnes qui a frappé la Russie le 15 février 2013 ; et qui renfermait l’énergie de 500 000 tonnes de TNT...le « bébé » avait un diamètre de 9 mètres. lien

Alors quid du port du masque ?...

Ce brave Bayrou, la caution centriste du macronisme, vient d’ouvrir une nouvelle polémique, en se baladant sans masque dans un aéroport, expliquant maladroitement qu’il s’agissait d’un « oubli »...lien

Digne successeur de Véran qui avait assuré, 10 jours avant le 1er confinement : « l’usage du masque en population générale n’est pas utile ». lien

D’autant qu’une nouvelle cacophonie vient de se produire à ce sujet.

Le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) en est à l’origine, assurant que les masques en tissus ne servaient à rien, puis rétropédalant devant la réaction du gouvernement, expliquant que « beaucoup de critères entrent en ligne de compte (le nombre de couches, la matière utilisée, le grammage) et le masque en tissus pourrait incarner le pire...comme le meilleur »... le « en même temps » cher au président de la république, en quelque sorte.

Le HCSP a finalement recommandé d’éviter les masques en tissus de catégorie 2, justifiant qu’ils étaient moins efficaces contre le variant anglais et qu’il valait donc mieux les éviter... assurant que cela ne concernait pas les masques en tissus de catégorie 1. lien

Mais on n’a pas oublié qu’au mois de mars dernier, le Pr. Pascal Astagneau, spécialiste en infectiologie, déclarait « ...le tissus n’est pas efficace, je pense que c’est fausse protection ». lien

Depuis, les sons de cloches diffèrent régulièrement, comme lorsque, par exemple, Véran assure : « la plupart des masques industriels en tissu restent valables ».. suivi par Véronique Merle, médecin hygiéniste, affirme : « vaut mieux porter un masque moins performant que pas de masque du tout ». lien

Mais c’est la même qui disait, en parlant du masque médical (bleu ou blanc- N 14683) : « ce masque agit comme un bouclier, dans les deux sens »... ce qui est faux, comme l’assure le Pr. Yazdan Yazdanpanah, chef de service à l’hôpital Bichat certifiant que ce FFP2 est à sens unique : « le masque chirurgical retient uniquement les particules émises par son porteur (...) ces moyens de protection sont inutiles, le port de ces protections vous donnera un faux semblant de sécurité ».

Rappelons qu’au début de la pandémie, ce Professeur recommandait d’impliquer beaucoup plus les médecins généralistes, ce qui manifestement n’a pas été entendu en haut lieu, malgré les promesses gouvernementales. lien

En effet, s’il faut en croire Jacques Battistoni, président de MG France (Médecins Généralistes France), dénonçant en septembre dernier le manque de stratégie pour la rentrée : « il faut un cadre précis, des recommandations précises ». lien

Dernière péripétie en date, dans le métro, il faudrait se taire, mais alors à quoi bon le masque... puisqu’il est destiné uniquement à éviter « le postillonnage » ... lien

Donc masques peu utiles, voire dangereux, distanciation sociale surréaliste...

Ajoutons pour la bonne bouche que ces masques FFP2 sont fabriqués avec du polypropylène, un dérivé du pétrole, et qu’il faudra 450 ans pour qu’ils se décomposent... en produisant des millions de micro-plastiques qui vont se retrouver dans notre alimentation. lien

Oublions ces masques qui finalement semblent avoir plus d’inconvénients que d’avantage, et intéressons-nous aux vaccins.

Mauvaise nouvelle, le Pfizer semble ne pas être efficace contre le variant sud-africain, c’est en tout cas les craintes du monde scientifique, qui est certain d’une chose : « ce variant est largement résistant aux anticorps neutralisants ». lien

Il y avait déjà des doutes sur leur efficacité dans la durée mais on découvre maintenant que le nombre de morts dus à la vaccination augmente régulièrement...

On sait, depuis le 15 janvier 2021, que 33 décès sont associés, en Norvège, à la prise du vaccin. lien

En France, le 21 janvier, il y a au moins 5 personnes décédées après avoir été vaccinées... mais les médias officiels tentent de calmer le jeu, assurant que rien ne permet de faire un lien certain entre la vaccination et ces morts... lien

Le 22 janvier, le nombre de décès était passé à 9...mais bien sûr, « aucun lien n’a été établi avec le vaccin Pfizer ». lien

Alors psychose... ou réalité ?

Toujours est-il qu’au moment où le bruit court d’un possible nouveau confinement, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, interviewé par Éric Delvaux, (France Inter 23 janvier) expliquait pourquoi ces confinements à répétition étaient une immense agression psychique . lien

Le philosophe Michel Weber va plus loin, dénonçant « un mensonge sanitaire, et un fascisme numérique ». lien

Il évoque une communication anxiogène, et déclare sans ambages : « quand on cherche à perdre les gens avec des informations lacunaires, ou trop d’informations contradictoires, des injonctions arbitraires, ça ressemble très fort à un outil de manipulation qui est digne des techniques qui ont été utilisées dans les camps de concentration (...) il s’agit de dépersonnaliser les gens, d’atomiser toute forme de solidarité, de créer des clones... ». (curseur à 25’)

A son tour, le psychiatre Frédéric Badel propose une analyse de la situation qui ne manque pas d’intérêt en décrivant une société française qui s’est scindée en deux : « ceux qui, par lassitude, ou conviction sont favorables au vaccin, prêts à se priver de leurs droits, pourvu que la pandémie s’arrête...et les autres, ayant échappé au matraquage médiatique, se sont forgés une opinion hors des sources classiques, tout en restant sensibles à la réalité de leur environnement. Ceux-là sont convaincus que la vaccination maintiendra les mesures de distanciation sociale, que la convivialité ne sera pas rétablie pour autant, et que le gouvernement gardera de façon arbitraire le contrôle de la population et de ses activités (...)

Le pouvoir en place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal intentionné et persuadé qu’il est au-dessus des soupçons. (...) Surdité et aveuglement règnent en maître chez les personnes qui, conditionnées, sont privées de jugement et incapables d’admettre que des faits objectifs puissent démentir la réalité qu’elles ont construite (...) organiser l’affrontement de ces deux groupes de la population est une possibilité-opportunité ?- désormais envisageable. Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour encourager une organisation sociale qui opposerait bon et mauvais citoyens, gens sains, dociles, responsables et vaccinés, et gens toxiques, rebelles, inconséquents et non vaccinés. Ce système de bons citoyens est présent en Chine. Il repose sur la délation et l’obéissance à la règle »... lien

Pourtant ailleurs en Europe, tout se passe différemment, comme en Suède, par exemple, sans confinement, sans masques, sans couvre-feu, et leur taux de mortalité y est moins élevé que chez nous. lien

...Un peu plus de 100 décès pour 100 000 habitants. lien

En tout cas, le confinement n’est pas le bienvenu partout, comme aux Pays Bas : des émeutes y fleurissent un peu partout. lien

En guise de conclusion provisoire, il n’est pas anodin de s’interroger sur une donnée incontestable, ce sont dans les pays qui vaccinent le plus que l’on trouve le plus de décès ...lien

Comme dit mon vieil ami africain : « en tout cas, pour le carnaval, on a déjà les masques... à défaut de la fête qui va avec ».

Le dessin illustrant l’article est de Fleg

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

