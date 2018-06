Proud to be a mermaid ! La parade des sirènes de Coney Island

La Parade des Sirènes, un événement improblble qui fait le lien entre le cosplay et le carnaval.

B.C. Lorio - Mermaid Parade 2017

Tous les ans à pareille époque, c'est une Amérique joyeuse et authentique qui parade à Coney Island sans autre but que de fêter l'instant. A l'inverse de manifestations militantes ou revendicatives, la Parade des Sirènes reste un événement authentique parce qu'apolitique. Elle réunit des milliers de participant-es dans les rues de Brooklyn lors d'un défilé endiablé. Tissus chatoyant, maquillage et strass, tout brille de mille feux.

Tous et toutes font assaut d'inventivité pour attirer les regards des spectateurs. Sans jamais sombrer dans le mauvais goût ou la vulgarité, les participant-e-s rivalisent d'élégance tapageuse, d'inventivité ou d'excentricité pour manifester leur joie de voir arriver l'été dans des tenues d'un kitsch assumé.

La presse, la TV, les photographes amateurs et les réseaux sociaux ne s'y trompent, eux qui assurent une place à cet événement très attendu.

Forme de patriotisme inconnue en Europe, la Parade des Sirènes réunit toutes les communautés et toutes les générations dans un lieu symbolique. Située à quelques kilomètres d'Ellis Island et de la statue de la Liberté, Coney Island est aussi le royaume du hot-dog et du soda.

Quel plus beau symbole que cette manière d'associer le Proud to be American et la fantaisie la plus débridée dans un spectacle de rue accessible à tous.

Blink O'fanaye - Mermaid Parade 2011

Shawn Perez - Mermaid Parade 2013

Eric Parker - Mermaid Parade 2014

Richie S - Mermaid Parade 2017

Richie S - Mermaid Parade 2018

Richie S - Mermaid Parade 2018

Richie S - Mermaid Parade 2018

Steven Pisano - Mermaid Parade

Steven Pisano - Mermaid Parade 2018

Steven Pisano - Mermaid Parade 2018

Ne manquez pas d'aller jeter un coup d'oeil sur leur site Flickr, ce sont d'excellents photographes !