Quand Amélie lit !

Bonjour, C’est Nabum

Amélie Nothomb, j’ai beaucoup apprécié certains de ses romans, et notamment Hygiène de l’assassin, Le sabotage amoureux et Stupeurs et tremblements.

Moins les autres dont beaucoup semblent n’avoir comme justification que de tenir le pari — financièrement juteux — d’être au rendez-vous de chaque rentrée littéraire avec un nouvel opus.

Du coup son écriture devient, année après année, plus redondante, plus mécanique dans le réemploi des formules. A cet égard, Soif a été à mes yeux l’un des pires, bien qu’il ait eu le courage de sortir des thèmes habituels de la dame au chapeau, et notamment l’ambigu regard porté par les héroïnes sur les autres femmes.

Sans compter les délires comme , dans l’un de ses bouquins, cette ascension du Fuji Yama suivi de la descente de cette montagne et de la conquête d’un autre sommet voisin dans une seule journée (ce n’est qu’un exemple parmi d’autres).

Sur le fond, je suis comme Abou Antoun, mis à part quelques rares romans, très facilement lus — il faut reconnaître à Nothomb la fluidité de son écriture —, il ne reste pas grand chose.