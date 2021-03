Sapiens perd sa cervelle !!

On se demande bien pourquoi le volume cérébral moyen des sapiens actue ls est plus faible que celui de nos ancêtres d’il y a quelques dizaines de milliers d’années… alors qu’on s’attendrait plutôt à une accélération du « progrès » cérébral, dans un monde devenu ''civilisé'' et féru de Quarks et d’exploration intersidérale. L'Article est divisé en deux parties : > Le Miracle de l’Évolution > La dégringolade cérébrale (Il est prévu un autre Article en suite)

« Ce que la pince est au crabe, la main l'est à l'homme » (Aristote) (photo JPCiron)

La science moderne commence à peine à nous convaincre dans des domaines pour lesquels des pistes ont pourtant déjà été ouvertes et tracées voici plus de deux millénaires par quelque poète ou quelque philosophe... Pistes qui ont dû ensuite être remisées...

« Linné et Cuvier ont été mes deux divinités, chacun à sa manière, mais ce sont de simples écoliers par rapport au vieil Aristote » (2) (Lettre de Darwin à William Ogle – 1882)

>>> LE MIRACLE DE L' ÉVOLUTION

(ce que la pince est au crabe, la main l'est à l'homme)

Je dis ''miracle'', car nous continuons souvent à croire en des balivernes pré-historiques, que même les Anciens d'avant notre ère avaient dénoncé.

Ainsi, Lucrèce explique qu' « Il existe en ces matières un grave vice de pensée , une erreur qu'il faut absolument éviter :

> « Le pouvoir des yeux ne nous a pas été donné, comme nous pourrions croire, pour nous permettre de voir au loin (…). » (820) (Lucrèce, poète et philosophe, Livre IV, Ier siècle avant JC)

« Toute explication de ce genre est à contresens et prend le contre-pied de la vérité. Rien en effet ne s'est formé dans le corps pour notre usage ; mais ce qui s'est formé, on en use . » (…) « tous nos organes existaient (…) avant qu'on en fit usage, ce n'est donc pas en vue de nos besoins qu'ils ont été créés. » (1) (829)

Certaines intuitions géniales de poètes & philosophes antiques sont confirmées par la science moderne. Mais la magie de croyances mythiques & millénaires continue à réclamer la préséance.

Durant l’évolution des espèces, chaque organe (œil, main , langue, cerveau , …) n’avait pas nécessairement au début exactement la fonction qui est aujourd’hui la sienne .

> « Ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des êtres, mais parce qu’il est le plus intelligent des êtres qu’il a des mains. » (Aristote, philosophe Grec, 384 – 322 avant JC – ''La partie des animaux'')

« En effet, l’être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d’outils : or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. »

L’intelligence est ici implicitement définie comme la capacité du cerveau à utiliser des outils physiques (main, …) ou conceptuels.

Sans cerveau adapté, les mains seraient des pattes !

> « La pluie ne tombe pas plus pour faire croître le blé qu'elle ne tombe pour l'avarier... »

C'est ce que nous rappelle Charles Darwin (1809 – 1882), citant Aristote, dans la Note 1 de sa Notice Historique qui précède l' Introduction de « L'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La lutte pour l'existence dans la nature » :

« Aristote, dans ses Physicæ Auscultationes (lib. II, cap. VIII, § 2), après avoir remarqué que la pluie ne tombe pas plus pour faire croître le blé qu’elle ne tombe pour l’avarier lorsque le fermier le bat en plein air, applique le même argument aux organismes et ajoute :

'' Pourquoi les différentes parties (du corps) n’auraient-elles pas dans la nature ces rapports purement accidentels ? Les dents, par exemple, croissent nécessairement tranchantes sur le devant de la bouche, pour diviser les aliments les molaires plates servent à mastiquer ; pourtant elles n’ont pas été faites dans ce but, et cette forme est le résultat d’un accident. Il en est de même pour les autres parties qui paraissent adaptées à un but . Partout donc, toutes choses réunies (c’est-à-dire l’ensemble des parties d’un tout) se sont constituées comme si elles avaient été faites en vue de quelque chose ; celles façonnées d’une manière appropriée par une spontanéité interne se sont conservées, tandis que, dans le cas contraire, elles ont péri et périssent encore.''

On trouve là une ébauche des principes de la sélection naturelle ; mais les observations sur la conformation des dents indiquent combien peu Aristote comprenait ces principes. » (C. Darwin)

La libération de la main a été un passage nécessaire pour que l’être humain puisse devenir ce qu’il est aujourd’hui :

> « Le développement de l'espèce humaine ne commence pas par le cerveau, mais par les pieds. » (ethnologue et préhistorien André Leroi-Gourthan 1911-1986)

C'est une manière élégante de dire que « Le développement du cerveau est corrélatif en effet à la station verticale, qui a permis à la fois la libération de la main et la réduction des contraintes de la voûte crânienne, deux termes de la même équation mécanique. » (3)

Leroi-Gourhan montre dans son livre « Le geste et la parole » que ce n’est pas le cerveau qui a accéléré l’évolution de l’espèce humaine en modifiant sa morphologie, mais le contraire : c’est la modification de la charpente corporelle (par ex. : position debout et modification de l’axe tête-tronc) qui a précédé d’autres évolutions (comme la libération de la main ), ouvrant ainsi la possibilité pour le cerveau d’évoluer pour ‘gérer’ les nouvelles potentielles fonctionnalités (préhension fine, etc)

Ainsi, les premiers outils de l'humanité (choppers, biface, etc) sont un prolongement de la main. Ces outils ne sont que le 'passage à la main', libérée par la position verticale, des opérations animales : dentaires (de broyage), ou des pattes (de grattage), etc

Puis, les actions de la main se prolongent dans des instruments, comme l'arc, le piège, la meule tournante … pour ensuite intégrer l'utilisation de forces extérieures, celles de l'eau, du vent, des animaux, etc.

Il y a donc extériorisation progressive des organes de la technicité.

Chez l’homme, l’évolution de la charpente corporelle a précédé la libération de la main, ce qui a ensuite ouvert la voie pour que le cerveau puisse se structurer pour gérer cet outil complexe : la main.

SI des innovations évolutives se mettent en place au niveau du cerveau d’un groupe humain, ALORS les organes que ‘gère’ le cerveau pourront devenir des outils plus efficaces pour le cerveau (œil >> vue) (langue >> parole) (main >> préhension) (etc…)

A défaut d’innovations évolutive, le groupe pourra être supplanté par un autre (à moins que sa non-évolution soit satisfaisante pour l’environnement du moment).

Ainsi, à chaque moment donné de l’évolution de l’espèce, chaque sous-ensemble du cerveau effectue des tâches spécifiques : celles d’aujourd’hui n’étant pas nécessairement celles d’hier, ni celles de demain.

Leroi-Gourhan va plus loin en avançant que c’est la main (le toucher) avant tout autre organe et sens qui, une fois libéré, a pu permettre l’évolution du cerveau.

> Vérifions quand même les élucubrations de ces poètes, philosophes et rêveurs... car de nos jours, nous disposons d'instruments permettant de vérifier si l'on observe quelque cohérence ''sur le terrain'' avec leurs intuitions :

B - Cortex sensoriel et Cortex moteur : schéma de leur importance relative, par zone du corps.

https://www.lecarnetdemaurine.com/2017/11/danse-et-geometrie.html

( London National History Museum)

C – Représentation d'un corps ajusté aux « proportions du cortex »

Les structures sensorielles et motrices du cerveau semblent bien se trouver en cohérence avec le sentiment de Leroi-Gourhan : une nette disproportion pour les mains.

D – Structure fondamentale du cerveau embryonnaire des chordés.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/EmbryonicBrain.svg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau

Les Chordés sont les animaux bilatéraux dotés d'une sorte de tube dorsal par lequel passe le système nerveux. Ce sont les dinosaures, reptiles, oiseaux, amphibiens, mammifères, poissons, lamproies, tuniciers, amphioxus,...

La structure générale du cerveau des chordés est caractéristique dans le stade larvaire/ embryonnaire. Aussi donc, bien sûr, chez les humains :

E - Structure du cerveau humain, de l'embryon à la naissance : schéma de développement du cerveau pour l’humain actuel :

(Image Credit : Brocku.ca ) Source : https://www.quora.com/How-did-internal-development-in-mammals-evolve-Is-anything-known-about-that-with-no-fossils-from-soft-tissue

>>> LA DÉGRINGOLADE CÉRÉBRALE...

Brain Homer Simpson –

Source :https://www.killersites.com/community/index.php?/gallery/image/18-brain-homer-simpsonjpg/

> D'où venons-nous ? De loin !!

Homo habilis est le premier du genre HOMO à utiliser des outils lithiques basiques (galets aménagés) (environ – 3 millions d’années à – 1,5 ma).

Avant Habilis, certains Australopithèques fabriquaient déjà des galets aménagés.

Puis différentes familles d’ Homo erectus sont venues améliorer les techniques lithiques, sur une période d’un ou deux millions d’années : hachereaux et bifaces.

Erectus est sûrement sorti d’Afrique à plusieurs occasions : sa branche asiatique est particulièrement riche.

Erectus a aussi maîtrisé le feu, voici environ un demi-million d’années.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus

La famille s’agrandit avec Homo neanderthalensis voici environ 300.000 ans. Ils se sont éteints voici 28.000 ans, dans la péninsule ibérique.

Neandertal n’est pas apparu d’un coup : différentes formes de « pré-néandertaliens » étaient présents ici et là en Europe, voici 6 ou 700.000 ans.

Neandertal a amélioré les outils lithiques, utilisait des pigments corporels et rituels, enterrait ses morts, fabriquait parfois des parures et des outils en os,… et ils utilisaient bien sûr le feu. https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal

Les premières formes d’Homo sapiens étaient Africaines.

Les premiers Sapiens ‘archaïques’ sont datés d’environ 300.000 ans. Les formes ‘modernes’ de Sapiens se rencontrent plus souvent entre 100 à 150.000 ans. Ex. : Homo sapiens idaltu - Ethiopie (160.000 ans) : https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/06/11_idaltu.shtml

Il semble que Sapiens ne soit sorti d’Afrique en nombre important que voici 80.000 ans environ.

D’après les peintures des grottes de Lascaux, vers 18 000 av. JC, art magdalénien, Dordogne, France, paléolithique supérieur. (Marsailly/Blogostelle)

https://blogostelle.blog/2012/09/13/lunivers-spirituel-des-chasseurs-cueilleurs/

> Intelligence générale et Volume Cérébral

En conclusion de ce bref historique ''familial'', l'évolution des capacités cognitives (outils lithiques, feu, ...) et du volume moyen des cerveaux de nos probables ancêtres suggère une certaine corrélation entre ces deux éléments. (A)

Volume cérébral de la lignée humaine, sur 3 millions d'années.

(source : « La Recherche » Dossiers Août 2008)

http://svtedu.free.fr/acad/act_ped/svt_lyc/eva_bac/l-bac2011/bac2011-am.htm

Plus de détails :

Encyclopaedia Britannica - https://www.britannica.com/science/human-evolution/Increasing-brain-size

Hominidés.com : https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres.php

Notons néanmoins que corrélation ne signifie pas correspondance. Ainsi, l'homme de Florès, avec un cerveau voisin de celui des Australopithèques, fabriquait néanmoins des outils. Voir schéma : https://www.hominides.com/html/dossiers/cerveau.php

S’il y a donc une RELATION STATISTIQUE bien réelle entre les volumes moyens des cerveaux des familles humaines, on ne peut pas pour autant dire que gros cerveau signifie NECESSAIREMENT une grosse intelligence, pour un individu ou pour un groupe.

Volume Cérébral moyen et Stature de la lignée humaine, sur 3 millions d'années. D'après documents du Musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata. https://l-express.ca/pas-si-primitif-lhomme-de-neandertal/

Comparaison d'un crâne d'homme moderne à gauche et d'un crâne néandertalien, à droite.

Source : https://www.wikiwand.com/en/Early_modern_human

On voit que le volume des cerveaux de sapiens actuels étudiés se situe vers la moyenne de 1350 cm3. Il y a un fort consensus pour ce chiffre pour les chercheurs du monde.

La plupart des cerveaux se concentrent autour de la moyenne (distribution de type gaussienne). Mais une petite partie dépasse à peine 1000 cm3, tandis qu’une autre petite partie va jusqu'à 1800 cm3.

Comme Einstein, on peut être un grand savant avec un cerveau de 1230 g.

En fait, il y a plusieurs facteurs qui influent sur les chiffres correspondant à la « taille » du cerveau sur les individus d'une population indigène : stature/ masse/ régime alimentaire/ adulte ou juvénile/ climat (en climat chaud, le volume cérébral est plus faible).

La méthode utilisée pour mesurer la '‘taille’' compte aussi (volume endocrânien, volume du cerveau, poids du cerveau, extrapolation de mesures externes, …)

En outre, il y plein d’autres variables : circonvolutions, éducation, culture, mode de vie, etc … qui influent par ailleurs sur la manière de penser et sur certaines formes d'intelligence.

« L'homme préhistorique est aussi une femme » Marylène Patou-Mathis / Article de Christianne Peyronnard. https://www.clionautes.org/homme-prehistorique-est-femme.html

> Le Rapetissement du Cerveau des sapiens

Le plus ancien Homo sapiens ‘moderne’ connu est nommé ‘Homo sapiens idaltu’. Il s’agit d’un individu, qui a été découvert en Éthiopie et daté de 160.000 ans. Son cerveau faisait 1450 cm3.

Voici une reconstruction type ''police scientifique'' de ce à quoi il ressemblait : https://themulticore.files.wordpress.com/2014/06/homo-sapiens-idaltu-pic.jpg

Il y a environ 30.000 ans , en France, vivaient les ‘Cro-Magnon’.

Ils mesuraient environ 1,70m, avec un cerveau ‘moyen’ de 1650-1700 cm3 environ. (Les exemplaires retrouvés, d'âges différents, faisaient entre 1100cm3 et 2000cm3).

Seule une petite centaine de crânes ont pu être trouvés et étudiés.

Le volume cérébral des populations de Sapiens de différents lieux du monde (Chine, Europe et Afrique), il y a 20.000 ans, tournaient autour de 1500 cm3. Le nombre de crânes étudiés est considérable, et beaucoup de chercheurs y ont consacré leurs travaux.

Le Sapiens ‘moderne’ actuel, quant à lui, a un cerveau moyen de 1350 cm3.

Cette réduction moyenne de 150 cm3 sur 20.000 ans est considérable ! C’est le volume d’une balle de tennis !

( Par rapport à Cro-Magnon, c’est DEUX balles de tennis ! ) (B )

https://montillafranc.wordpress.com/

> Un rapetissement « normal » ?

Bien sûr, les chercheurs de tous horizons ont cherché à expliquer cette réduction ‘drastique’ de la moyenne de la taille du cerveau humain.

Globalement, la stature des humains s’est un peu réduite, et l’on pouvait espérer que le ‘coefficient d’encéphalisation’ resterait le même pour nos ancêtres « à gros cerveau » et pour nous.

Mais non !

Les Sapiens ‘modernes’, avec leur cerveau moyen de 1350 cm3, devraient être bien plus petits (genre pygmée) pour maintenir le même Coefficient d’encéphalisation (CE) que Cro-Magnon.

La période Cro-Magnon correspondait à un réchauffement climatique post-glaciaire, qui pourrait avoir eu l’effet de réduire le volume cérébral. Mais là, l'impact de cette réduction n'était pas perceptible.

Bien d’autres hypothèses ou combinaisons d’hypothèses ont été étudiées, qui n’arrivent pas à expliquer cette réduction du cerveau humain.

Crâne de Cro-Magnon âgé d'environ 40 ans – Source : CNRS/ Sciences et Avenir - https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-cro-magnon.php

Au final, sur les derniers 10.000 ans (période sur laquelle on a beaucoup de crânes disponibles à l’étude en Europe, Chine, Afrique du Sud, Australie), les différentes raison possibles de réduction mises bout à bout ne pourraient expliquer environ 30 cm3, sur les 150 cm3 qui « manquent ».

Sur la sous-période couvrant les derniers 5.000 ans en Europe, certains chercheurs ont identifié une réduction de 100 cm3 alors que la stature est restée quasi inchangée : le phénomène s’accélérerait donc.

Ce rapetissement est dérangeant.

Aussi, certains avancent qu’il ne s’agit que de très naturelles succession de mutations qui ont progressivement sélectionné un cerveau plus compact, mieux connecté, plus rapide, qui produit plus d’intelligence en consommant moins d’énergie .

Cette hypothèse, pour flatteuse qu’elle est, ne tient pas. Car pour produire cette succession de mutations bénéfiques, 20 ou 30.000 ans sont très largement insuffisants. Et même si cela suffisait, il faudrait que cette même combinaison apparaisse de manière indépendante, pratiquement en même temps, en différents points du globe…

On pourrait argumenter que cette série est apparue en peu de lieux, et s’est rapidement disséminée partout avec les migrations croisées de population sur le globe. Si c’était vrai, ces multiples échanges de gènes croisés et recroisés feraient que nous nous ressemblerions tous physiquement beaucoup plus.

> Concrètement, qu'est-ce qui change ?

Comment procède-t-on pour évaluer ce qui a changé dans le cerveau ?

D’abord, on prend un crâne, et on va modéliser en 3D l’extérieur et la face interne du crâne. Cet endocrâne contient les traces laissées par les circonvolutions cérébrales, qui constituent une sorte de moulage du cerveau. (Ref. travaux d’Antoine Balzeau du CRNS et du MNHN)

Il apparaît ainsi que notre cerveau actuel est plus court, plus bas, comprimé au niveau des lobes frontaux et occipitaux alors que les lobes temporaux et le cervelet se sont élargis, par rapport à nos prédécesseurs. (Ref. :A. Balzeau du CRNS et du MNHN)

Antoine Balzeau résume (C) : Notre lobe frontal est plus court. C’est le siège du raisonnement, de la planification, de la régulation des émotions)

Notre lobe pariétal est plus long. C’est le siège des perceptions sensorielles, de l’intégration des signaux auditifs et visuels, de la mise en relation des souvenirs.

Notre lobe occipital diminue (décodage de l’information visuelle)

Le cervelet par contre s’agrandit (régulation de la fonction motrice).

On ne sait pas si l’on est en moyenne plus malins (ou moins) que nos très lointains ancêtres. (D)

Il est par contre très probable est que nous pensions autrement.

En tout cas, comme le suggère Yuval N. Harari, nos actuels dieux abrahamiques sont hors de cause pour ce qui arrive à l'humanité... (E)

JPCiron

(Il est prévu deux autres Articles complémentaires intitulés « LA DOMESTICATION DE L'HOMME » et « OÙ VA SAPIENS ? », pour essayer d'avancer quelque peu sur ce terrain finalement en friche...

:: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :

….. (1) - « De rerum natura » (De la nature des choses) par Lucrèce – poète et philosophe latin – Livre IV

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucrece/livre4.htm

….. (2) - Article « Le jugement de Darwin sur Aristote. » Par Byl Simon. In : L'antiquité classique, Tome 42, fasc. 2, 1973. pp. 519-521 ; doi : https://doi.org/10.3406/antiq.1973.1716 https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1973_num_42_2_1716

….. (3) - Article « Le Geste et la Parole, T. I : Technique et Langage ; T. II : La Mémoire et les Rythmes. » par André Leroi-Gourhan - Bastide Roger. In : Annales. Économies, sociétés, civilisations. 22ᵉ année, N. 3, 1967. pp. 664-667 ; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1967_num_22_3_421561_t1_0664_0000_2

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

(A)

Pour l'anthropologue Antoine Balzeau « Les premiers indices de ces mouvements humains sont les outils lithiques . Les plus anciens outils connus à ce jour ont 2,6 millions d'années et proviennent d'Afrique de l'Est. Quelques centaines de milliers d'années après, ils étaient utilisés en Afrique du Nord et du Sud. Un peu plus tard, il y a environ 1,5 million d'années, des outils étaient façonnés au Proche-Orient et en Asie. Toutefois, leur présence n'est pas avérée en Europe avant 1,2 million d'années, les industries plus anciennes demeurant controversées. » (« La Préhistoire » - Antoine Balzeau et Sophie Archambault de Beaune – CNRS Editions).

(B)

Voyons ce qui s'est passé entre les Cro-Magnon d'il y a 30.000 ans et sapiens d'aujourd'hui. Le cerveau de l'homme moderne est 15 à 20% plus petit que celui de Cro-Magnon.

https://www.hominides.com/html/actualites/taille-cerveau-cro-magnon-homo-sapiens-0391.php

(C)

Globalement, le cerveau des Homo sapiens aurait tendance à se comprimer. Une étude a été menée sur des crânes ''représentatifs'' vieux respectivement de 40.000 ans (Cro-Magnon) et de 200 ans :

Il a été observé que le lobe frontal raccourcit, diminuant de 6% (raisonnement, planification, régulation des émotions ), le lobe pariétal s'allonge (perceptions sensorielles, intégration des signaux auditifs et visuels, mise en relation avec nos souvenirs ) tandis que le lobe temporal s'élargit (distinction des tonalités et des sons, formation et remémoration des souvenirs), le lobe occipital diminue de 8% (décodage de l’information visuelle), et le cervelet gagne 5%en surface (régulation de la fonction motrice). Crédit : Antoine Balzeau, CNRS-MNHN)

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/le-cerveau-de-l-homme-moderne-se-recroqueville_7407

(D)

Le cerveau des sapiens est plutôt globulaire (il est plus allongé chez Neandertal). La structure du cerveau des sapiens d'il y a 10.000 ans (par rapport à ceux d'il y a 300.000 ans) montre un gonflement des zones pariétales (impliquées dans plusieurs domaines comme l'orientation, l'attention, la perception des stimuli, l'intégration visio-spatiale, la conscience de soi, la mémoire de travail et à long terme, le traitement numérique et l'utilisation des outils) et du cervelet ( fonctions motrices comme la coordination des mouvements et de l'équilibre, mais aussi au traitement spatial, à la mémoire de travail, au langage, à la cognition sociale et au processus affectif).

Ces changements sont intervenus principalement sur les derniers 100.000 ans, sans changement de 'taille' du cerveau.

https://www.hominides.com/html/actualites/cerveau-homo-sapiens-en-evolution-1199.php

(E)

« La morale, l'art, la spiritualité et la créativité sont des facultés humaines universelles inscrites dans notre ADN , dont la genèse remonte à l'âge de pierre en Afrique. » (…) « De nombreuses lois bibliques copient les règles qui étaient acceptées en Mésopotamie, en Égypte ou à Canaan des siècles, voire des millénaires, avant l'instauration des royaumes de Juda et d'Israël. » (…) « Pour autant que les chercheurs le sachent, tous ces textes sacrés ont été écrits par un Homo sapiens imaginatif. Ce ne sont que des histoires inventées par nos ancêtres pour légitimer les normes sociales et les structures politiques. » (…) « Ces lois ont très utiles pour instaurer et perpétuer l'ordre social durant plusieurs milliers d'années. » (Yuval N. Harari : « 21 leçons pour le XXI e siècle » – Albin Michel - 2018)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :