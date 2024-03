Roulement de tambour.

Il advint qu'un saltimbanque en quête de succès se mit en tête de proposer un numéro hors du commun. Il se creusa les méninges à la recherche de l'idée qui ferait de lui une étoile du monde du spectacle. Comme l'époque était à la performance, à la mise en danger de son propre corps, il songea qu'il lui faudrait se jeter à l'eau, se mouiller pour parvenir à attirer les regards.

Depuis quelque temps, il n'était plus en odeur de sainteté dans ce microcosme qui est vite capable de jeter le bébé avec l'eau du bain, de vouer aux gémonies qui avait été adulé la veille. Même s'il n'avait jamais été au pinacle, sa lente chute le désolait. Il lui faudrait frapper un grand coup !

C'est alors qu'à force de se triturer les méninges, il se rendit compte que sa matière grise n'était pas en mesure de le mettre sur la piste pour un numéro d'exception à son programme. Il était au bord de la dépression quand il tenta une dernière fois de récapituler l'état de ses réflexions. Il y avait dans ces circonlocutions une unité lexicale qui tout d'abord l'interpela.

Puis à y regarder de plus près, il se dit qu'il tenait la formule magique, qu'il devait cesser de se faire des nœuds à la tête pour enfin se mettre au goût du jour. Le spectaculaire associé au périlleux, la technologie au service de la culture de masse ; voilà ce qui devrait faire l'affaire !

Il monta un exercice des plus périlleux. Dans une machine à laver à hublot, il se glisserait dans un numéro de contorsionniste dont il avait le secret. Sa partenaire viendrait alors démarrer un programme qui mettrait en branle l'appareil qui aurait au préalable subit quelques adroites transformations. Puis, par le truchement d'une amplification de bon aloi, le public assisterait médusé, non plus à ses tours de piste comme jadis sur un monocycle, mais à ses rotations interminables dans un cycle de lavage sans bouillir.

Bien sûr, les trucages apportés lui épargneraient la noyade tandis qu'un adroit système de projection sur le hublot rendrait illusion d'un lavage à grandes eaux. Après cinq minutes d'angoisse dans la foule, la ménagère en bas résilles, accessoires indispensables à la crédibilité de la fonction, viendrait interrompre le programme pour libérer le hublot.

Un flot d'eau jaillirait de l'ouverture avant que l'artiste en sorte trempé et merveilleusement blanchi. C'est alors qu'il prendrait la parole pour déclarer à son public qu'il sortait totalement essoré de l'aventure et qu'il avait besoin de s'étendre. Dans l'instant, toujours prompte à satisfaire ses demandes, sa partenaire l'accrocherait à un fil à linge tombé des coulisses tandis qu'une soufflerie simulerait un grand vent.

Une fois sec, les deux artistes salueraient le public tandis qu'un comparse dans la salle inciterait le public à réclamer un bis. Occasion rêvée pour faire venir sur la piste une grande table à repasser, forme élaborée du rappel. Le numéro serait naturellement patronné par une grande marque de lessive avec distribution d'échantillons et de cadeaux.

La presse s'empresserait de faire mousser ce programme pour que se presse un public toujours avide de sensations fortes. C'est du moins ainsi que notre homme envisageait sa merveilleuse idée. Il se mit à l'ouvrage pour réaliser ce numéro qui fera date dans l'univers circassien. Il lui fallut s'équiper d'une machine industrielle car en dépit de ses contorsions, il ne parvenait pas à faire son trou dans un appareil familial.

Hélas, mille fois hélas, rien ne se passa comme prévu lors de la première représentation publique. Un accessoiriste qui passa par-là, brancha la machine à l'électricité. Le malheureux saltimbanque avait totalement négligé cette éventualité, laissant stupidement la prise. Il fit des étincelles pour son unique succès au moment où il déclencha la sortie d'eau. Sous un tonnerre d'applaudissements, il mourut électrifié tandis que son ex-partenaire se trouvait dans l'instant dans de beaux draps.

Photographies de

RICHARD-HAUGHTON

​