Top 5 des traditions de Noël les plus étranges dans le monde

Les traditions de Noël sont aussi nombreuses qu’il existe de pays dans le monde. Bûche de Noël, chaussons au pied du sapin, parades, chorales… chacun aime perpétuer une tradition bien souvent débutée depuis l’enfance. Parmi les célèbres traditions qui ajoutent de la magie et de la féérie à cette période si particulière de l’année, certaines sont beaucoup plus étonnantes et amusantes. Retrouvez dans cet article les 5 traditions de Noël les plus étranges dans le monde.

Le Caga Tió, la bûche traditionnelle catalane en Espagne

Les enfants espagnols reçoivent traditionnellement leurs cadeaux le jour des Rois, le 6 janvier. Mais ils n’en oublient pas pour autant Noël en perpétuant une tradition bien à eux : Le tió de Navidad ou la bûche de Noël en espagnol. Le tió est un petit tronc que l’on décore avec un nez, des yeux, un joli sourire, un béret rouge et que l’on couvre ensuite d’une couverture bien chaude. Au début de l’avent, vers le 8 décembre, le tió est nourri chaque jour de bonbons, fruits, galettes… jusqu’au soir de Noël. Le 24 décembre, il est coutume de frapper la bûche avec des bâtons tout en chantant une chanson traditionnelle à son effigie afin de l’encourager à délivrer des friandises et des petits cadeaux à se partager en famille.

Tradition de Noël et patins à roulettes à Caracas au Vénézuela

En termes d’originalité pour les traditions de Noël, les habitants de Caracas ne sont pas en reste, car ils ont pour habitude de se rendre à la messe de Noël… en patins à roulettes ! Du 16 au 24 décembre, 9 services de chants sont proposés aux habitants de Caracas. Afin que ceux-ci puissent se rendre à l’église en toute sécurité chaussés de leurs patins, les rues du centre-ville sont fermées le matin par les autorités.

La chaussure des femmes à marier en République Tchèque

La nuit de Noël, les femmes célibataires tchèques pratiquent un rituel pour le moins étrange. En se mettant dos à la porte de leur maison, elles lancent une chaussure. Ce geste leur donne une indication sur l’année à venir concernant leur vie sentimentale. Si l’avant de la chaussure pointe vers la porte, notre célibataire à toutes les chances de rencontrer l’amour dans l’année qui suit. Si c’est le talon qui est tourné vers la porte en retombant, elle risque de rester dans le célibat encore une année. Nous souhaitons des talons tournés vers l’extérieur à toutes les femmes à marier de la République Tchèque !

Les balais au placard en Norvège

Selon une tradition norvégienne qui date de plusieurs siècles, les sorcières sont de sortie la veille de Noël. Leur but ? Chercher un balai, l’enfourcher et s’envoler au loin ! Alors, pour ne pas rester sans balai au lendemain de Noël, les habitants le cachent bien consciencieusement.

Le cornichon dans l’arbre de Noël en Allemagne et aux États-unis

Voilà une tradition dont les origines ne sont pas très claires. Si elle n’est plus très déployée en Allemagne, elle l’est beaucoup plus aux USA. La coutume veut que l’on cache un cornichon vert dans l’arbre de Noël après avoir placé toutes les autres décorations. Le matin de Noël, les enfants sont invités à le chercher. Le premier qui le découvre obtient un présent en plus ou la possibilité d'ouvrir ses cadeaux avant tout le monde.

Et vous, quelle est la tradition de Noël que vous aimez perpétuer chaque année ?

