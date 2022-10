Tous au violon

Bonjour Olivier,

Certes Bolsonaro n’est pas un écolo convaincu, mais ceux qui achètent des produits brésiliens non plus. Depuis la crise du covid et celle de l’Ukraine, les importations venues du Brésil ont explosé en France : pétrole, minerai de fer, soja, liège, bois, cacao, épices, thé, café... Les Brésiliens se frottent les mains, ça roule, alors pourquoi changer quoi que ce soit hein ?

A un moment donné, au lieu de donner des leçons à la terre entière et surtout aux pays pauvres, il faudra qu’on soit un peu moins hypocrites et qu’on fasse attention à ce qu’on achète. Perso, je préfère me passer d’un produit plutôt que d’acheter des trucs qui viennent de loin si je le peux. Voter avec ses pieds est le meilleur moyen de faire bouger les choses. Si moi je peux le faire, pourquoi pas les autres ?