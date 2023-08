Un célèbre inconnu

C’est un peu ce que je suis, car au cours de ma vie, déjà bien remplie, j’ai été à l’origine de nombreux évènements, sans que cela ait été très médiatisé…

Je vous raconte…

J’étais l’un des instigateurs de la grande manif contre « super » phénix, à Creys Malville, étant l’un des membres des comités malville, particulièrement celui de La Tour du Pin...bilan, 60 000 manifestants, et un mort, Vital Michalon.

Inutile de dire que le moral des militants anti-nucléaires baissa d’un cran, et il n’y avait plus grand monde pour continuer la lutte, du moins sur le terrain.

Alors, nous nous réunîmes à 3, chez moi : un militant grenoblois, Vincent F. et un autre de Lyon, Thiérry G, ordinateurs sous le bras, pour une journée brainstorming, afin de voir comment nous pourrions relancer le mouvement.

En fin de journée, nous avions 2 projets, et n’en gardâmes qu’un, lequel semblait plus simple à réaliser.

Nous allions faire réaliser une centrale photovoltaïque de 9 m² qui, produisant du 220 V, grâce à un onduleur, allait pouvoir envoyer sur le réseau l’électricité qui n’était pas consommé sur place.

La centrale avait été baptisée Phébus, mais des raisons commerciales la firent renommée Hespul. lien

Il fallait aussi trouver un compteur capable de « tourner » dans les deux sens, afin de comptabiliser l’énergie non consommée, ce qui fut assez simple.

Puis trouver un onduleur…

L’un de nous connaissait un ingénieur genevois qui en fabriquait, un certain Max Schneider, afin d’estimer le cout de l’installation.

Contacté, celui-ci nous invita dans son entreprise genevoise, afin de peaufiner le projet.

Une quinzaine d’entre nous, le petit groupe de départ s’étant étoffé, partirent donc à Genève, et nous constatèrent qu’il nous fallait quelques milliers de francs pour aboutir à l’installation de cette centrale. lien

Il fut décidé de l’implanter au bord du Rhône, à Lhuis, sur le hangard d’un militant antinucléaire, Georges David, fàce à la future centrales de Malville. lien

Pour la financer, un appel fut lancé, consistant en 200 parts de 500 fr indivisibles, faisant des militants les propriétaires collectifs de cette centrale.

En moins d’un mois, nous avions dépassé la somme nécessaire, au point qu’il resta un reliquat qui permit l’impression d’une plaquette qui expliquait le projet.

Je mis le préfet au courant de notre action, et celui-ci affirma que c’était « tout à fait illégal », et que si nous persistions, il enverrait ses CRS et autres gardes-mobiles, enfin de contrecarrer notre projet.

J’alertais aussitôt les médias, lesquels se rendirent nombreux à notre invitation pour le jour J.

Ils vinrent très nombreux, en juin 1991, tv, radios, journaux, tous étaient présents au rendez vous, ainsi évidemment que « les forces de l’ordre »...qui se tenaient prudemment à proximité...et qui finalement n’intervinrent pas au moment ou nous effectuâmes la connexion de notre petite centrales, et tous purent constater que le courant non consommé sur place partait bel et bien dans le réseau.

C’est donc bien la première centrale photovoltaïque reliée au réseau, et elle a bien vieilli, puisqu’avec son nouvel onduleur, elle produit autant de watts qu’à ses débuts...avant cette amélioration elle n’avait perdu que 8,3 % de sa puissance initiale. lien

C’était le 15 juin 1992. lien

La date n’avait pas été prise au hasard, parce que c’est à la même date que la centrale de Malville, en panne suite à une désastreuse fuite de sodium, devait du coup refaire son enquête d’utilité publique. lien

Je suis donc, avec mes deux comparses, à l’origine de la première centrale photovoltaïque reliée au réseau, et depuis, ce sont des centaines de milliers d’installations de ce type qui fonctionnent en France, et pourtant mon nom est rarement cité, voire carrément ignoré. lien

Bien sur, l’administration tenta de mettre juridiquement un terme à notre projet, mais finalement, notre petite centrale est toujours opérationnelle.

À tel point qu’il y a quelques années, je fus invité par les autorités régionales pour fêter les 20 ans de notre installation.

Avec mes collègues, nous fumes sur un podium, mis en présence d’ingénieurs, d’élèves d’école d’ingénieur, d’élus divers et variés, afin de répondre aux nombreuses questions qu’ils ne manquèrent pas de poser…

Max Schneider était aussi présent, et la journée fut clôturée par un buffet généreusement garni.

Çà se passait dans la salle des fêtes de Breignier-Cordon, non loin de Lhuis…

Autour d’un verre plein de bulles, je me trouvais aux cotés de Max et d’élus, pour fêter cette belle journée, ce qui me permit d’envisager une suite, en imaginant la création dans le secteur du premier centre national de promotion des énergies propres...mais ceci est une autre histoire, que je vous conterait probablement bientôt : en effet, ce jour là, en présence de Max, et d’élus du secteur, je leur fis la proposition de ce centre, projet qui serait une première en France.

En effet, tout près de Bregnier-Cordon, il y a une énorme cascade, qui déplace bon an, mal an, 60 000 personnes, et une partie de l’eau est déjà canalisée dans une conduite forcée, produisant pas mal de KW.

Or à coté de cette chute d’eau, se trouvait une vieille usine de marbrerie désaffectée, avec une imposante toiture (lien)...dans cette petite vallée, le vent circule quasi constamment...le photovoltaïque sur le toit de l’ancienne marbrerie, de petites éoliennes à axe vertical, un peu de géothermie possible aussi, en bref tout ce qu’il fallait pour créer ce lieu de promotion des énergies propres…

Le maire de Bregnier-Cordon faisait partie du groupe qui m’entourait, et ni une, ni deux, il nous invita a grimper dans sa voiture pour aller sur site...ce que nous fîmes.

Depuis, de nombreux contacts ont été pris, j’ai été reçu par le président de la communauté de commune, à Belley, et nous en sommes aux discussions.

Histoire à suivre donc...

À noter qu’une réalisatrice, Camille Bondon produit un DVD (il n’y a pas de vie sans engagement/2016) qui raconte cette belle histoire : et je suis l’un des militants rhône-alpins à avoir été invité à évoquer notre étonnante aventure.

Et tant pis pour ma modestie, mais j’ai vécu tant d’histoires étonnantes, et rencontré tant de célébrités, que j’ai l’intention de publier d’autres articles...et d’évoquer d’autres rencontres, comme par exemple celles avec Charlie Mingus, Pharoa Sanders, Coluche, Michelle Rivasi, Jean-Marie Pelt, Mouna Aguigui, José Arthur, Claude Villers, Nougaro, Mouloudji, Haroun Tazzief, Higelin, René Zosso, Antoine Waechter, Guy Pédersen, Fernand Ledoux, Dalbann Henri Augier, Bernard Mermod, Maya Simon, Robert Hainard, Frédéric Dard...je le raconterais bientôt.

Comme dit mon vieil ami africain : « il n’y a pas qu’un jour, demain aussi le soleil brillera ».

