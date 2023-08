Un célèbre inconnu, (7)

Le jour de la terre...cette journée exceptionnelle destinée à faire « la fête à la Terre » est née au Québec, et a fait des petits, un jour en Isère...je vous raconte.

Un beau jour d’été, un ami m’aborda dans la rue, me disant : « Thomy voudrait te voir... »

-Thomy ? Connais pas… qui c’est ?

-Thomy Valdes, un jazzeux… tu connais pas ?!

-Ben non…

Quelques semaines plus tard, une affichette attira mon regard : on pouvait y lire « Thomy Valdes en concert au Banana club, au bord du lac de Paladru »…

je décidais de m’y rendre aussitôt...et quelle ne fut pas ma surprise qu’arrivant sur le lieu dit, apercevant un groupe buvant un pot sur la terrasse du « Banana », je m’entendis apostrophé par l’un d’eux : -« Ah, Olivier, c’est sympa d’être venu ! »

Un peu abasourdi je m’approchais, et m’adressant à celui qui m’avait adressé la parole, je lui demandais :

-« ah, tu es Thomy ?! »…

- « ben oui » me répondit-il... « j’avais téléphoné à René pour qu’il t’invite ce soir »…

- « René ? Quel René ?…. »

à son tour d’être étonné, il me répondit :

-« ben, René de Ceglie... »

Je connaissais évidemment ce René là, directeur alors de la Maison de l’environnement à Grenoble…

- « mais il ne m’a pas téléphoné » lui assurais-je… « je suis venu par hasard ! »

Alors je me suis assis à leur table, afin de tenter de démêler cet imbroglio.

Une fois ceci fait, j’apprenais donc que Thomy, responsable d’une association de musiciens, voulait organiser un jour de la terre en Isère en avril 1998 et il comptait sur moi et sur René, pour y parvenir, car je présidais aussi une association défendant l’environnement, et à ce titre j’avais organisé des conférences avec des personnalités, lors de salons de l’écologie…

voilà comment tout avait commencé…

ce soir là nous avons longuement discuté sur ce projet intéressant, et le temps à passé.

Quelques semaines après, Thomy m’appelais, m’expliquant avoir eu un appel du grand patron d’Alpexpo à Grenoble, et celui ci, ayant appris notre projet, était prêt à nous aider à condition que nous déplacions la date de notre fameux « jour de la Terre »...lequel jour se tient logiquement chaque année le 22 avril. lien

Nous primes donc rendez vous, Thomy, René et moi avec ce personnage important, choisissant la date de la foire d’automne pour le rencontrer.

Pendant que nous dînions dans l’un des restau d’alpexpo, le jour de notre rendez vous avec la direction, je fis à mes collègues la réflexion :

- « mais qu’allons nous proposer au directeur ? »...et j’eus un « flash » : - « il y a 50 000 visiteurs lors des salons qu’ils soient d’hiver ou du printemps…et si nous demandions au directeur qu’il demande que 2 francs sur chaque billet vendu soient destinés à financer le Jour de la Terre ? »…

ce qui fut fait, et accepté...soit 100 000 francs potentiels, qui tombant dans notre escarcelle, allaient nous permettre de réaliser un Jour de la Terre riche en propositions…

de plus, comme sur chaque billet vendu figurait le logo « Jour de la Terre 4 avril 1998 », cela facilita grandement la communication.

mieux, le patron d’Alpexpo nous offrit 200 mètres² de stand d’exposition, pendant toute la période de la foire … et nous proposa aussi un tarif préférentiel pour le Summum, la fameuse salle de spectacle de Grenoble, avec toute sa prestigieuse régie.

La journée fut une grosse réussite, 3000 spectateurs, une belle conférence dans l’après midi avec la présence de Claude Lorius, l’homme des glaces, Pierre Rabhi, l’homme du désert, et Jean François Noblet, le bien connu chantre isérois de l’environnement. lien

Puis le soir, ce fut le « tour du Monde en musique », avec des groupes choisis par Thomy : Doudoumba Toucouleur (danses et percussions), Kaoa Nui (musique et danses tahitiennes), Afro Gospel Choir (100 choristes négro spirituals, et 4 musiciens), Jean Philippe Bruttman (guitare, danse flamenco), Balkis (danse orientales, avec 20 danseuses et 3 musiciens, percussion et chants), et Thomy & Co (salsa, et Jazz Afro-Latin), pour clore le spectacle.

Entre les deux, il y eut un marché paysan bio, une foire bio... bref, ce fut une belle réussite...grâce à la synchronicité d’une jolie rencontre.

J’allais par la suite revoir Thomy très souvent, j’ai même enregistré de nombreuses chansons dans son studio...

Comme dit mon vieil ami africain : « si tu peux parler, tu peux chanter ».

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

la photo illustrant l’article vient de mamanpourlavie

Olivier Cabanel

