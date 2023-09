Un célèbre inconnu (8)

Vous avez dit synchronicité ?!

Elle s’est invitée plus d’une fois dans ma vie, et j’en ai tiré la conclusion qu’il ne fallait jamais la prendre à la légère : qu’on l’appelle coincidence, hasard, comme si l’on voulait s’en débarrasser d’un revers de la main, la synchronicité mérite mieux que ça...

je vous raconte :

à l’époque où je gérais l’avenir d’une « boite à chanson » (les vieilles pierres) à Genève, un beau matin, sortant de chez moi, je tombais « par hasard » sur un copain qui voulait justement me rencontrer...première synchronicité...il me dit avoir rencontré un artiste qui venait de quitter Paris, un peu précipitamment, suite à de gros problèmes, et qui cherchait un lieu pour chanter…il ajouta que son répertoire était riche et lui avait permi de décrocher une belle récompense notamment « la célèbre rose d’or ».

je proposais alors à mon ami une rencontre avec cet artiste, lequel s’appelait Gilles Darco, et une date fut prise avec lui pour voir ça en détail.

Le lieu de rendez-vous était un café en plein centre de Genève, le café du commerce en l’occurrence.

Le jour « J », je fis alors sa connaissance autour d’un verre, et après quelques échanges pour lui expliquer comment se déroulaient les soirées « cabaret » je lui demandais ce qui l’avait amené à Genève plutôt qu’ailleurs, et il m’appris qu’en fait, ne sachant pas où aller, il l’avait décidé de venir à Genève...à tout hasard.

Ce qui l’avait décidé, c’est qu’il avait perdu de vue son frère, une quinzaine d’année auparavant, et il savait que celui-ci était parti en Suisse, à l’époque

À ce moment précis, la porte du bistrot s’est ouverte, et son frère est entré dans le café.

Je vous raconte pas la tête qu’on fait les deux frangins réunis !

Cette surprenante synchronicité fut une bénédiction pour tous, car l’arrivée de Gilles dynamisa la soirée cabaret, et comme son frère était ingé/son, il décida d’enregistrer les soirées, proposant de semaine en semaine une cassette de la soirée précédente, cassettes qui eurent beaucoup de succès.

Autre synchronicité j’habitais à l’époque la vieille ville, et je découvris plus tard qu’au dessus de mon appartement, il y avait un certain Zosso, celui là même qui m’avait demandé de le remplacer pour animer le Hootnanny du mardi soir,à la Maison de St Gervais (aujourd’hui un théatre)

La liste des synchronicités qui ont parcouru ma vie est trop longue, et serait fastidieuse à raconter, mais une chose est sure,il ne faut jamais les prendre à la légère, il faut creuser, pour tenter de décrypter ce qu’il y a derrière...surtout ne pas s’en débarrasser en évoquant « le hasard »…

le grand Voltaire l’avait compris, lui qui écrivait : « il n’y a point de hasard »...et il n’est pas le seul : le dramaturge et auteur Jérôme Touzalin, a écrit : « il n’y a pas de hasard...il n’y a que des rendez-vous qu’on ne sait pas lire ».

l’intuition doit nous guider, et ne se trompe jamais, mais comme elle n’est pas rationnelle , on en fait peu de cas.

Combien de fois n’avons-nous pas pensé : « je le savais, j’aurais pas du, j’aurais du écouter mon intuition... »

finalement, l’expérience compte pour peu, car combien de personnes expérimentées ont commis les mêmes erreurs à répétition ?…

et quid de l’intelligence ?

Ce n’est guère mieux, car elle n’évite pas certaines erreurs, nous en avons la preuve tous les jours...

Alors que l’intuition ne se trompe pas...mais on l’écoute rarement.

Or si l’on en croit plusieurs spécialistes sur la question, c’est le fameux 3ème œil, l’ajna, qui serait le siège de l’intuition, notre 6eme chakra...lien

Comme dit mon vieil ami africain : « il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu’elle voit le ciel ».

