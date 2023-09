Un célèbre inconnu (9)

Pelt était un authentique scientifique et humaniste, un esprit indépendant, ce qui n’est pas simple dans le monde comme il est. Il ne manquait pas non plus d’humour qu’il pratiquait avec bienveillance.

Il m’a toujours fait penser à des personnages comme Jean Rostand, de grands transmetteurs et vulgarisateurs de savoirs et éveilleurs de curiosité, sans pour autant transiger avec la complexité des choses ni la confiance qu’ils avaient dans notre capacité à nous élever.

« On comprendra alors que si l’homme est bien un animal social, il n’a pas pour autant les capacités d’organisation et d’autorégulation de ces insectes sociaux, abeilles ou termites, dont les mœurs font notre admiration....

Là, on vit ensemble dans l’ordre et l’organisation. Ici, on meurt de misère et de faim. L’homme se devait de compenser par son intelligence et son imagination les défaillances de son aptitude à se hisser au niveau de haute sociabilité de ces insectes. Visiblement il a échoué. » (Le tour du monde d’un écologiste, Jean-Marie Pelt)