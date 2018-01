Un dimanche entre parenthèses

Conseil de lecture. Erik LHOMME.Les Brisants. C’est le nom que les habitants du systčme solaire de Drasill donnent ŕ l’espace. Un espace qui les fascine et les effraie autant que les océans avaient pu effrayer et fasciner leurs ancętres, avant que commence la grande aventure interplanétaire. Rares sont ceux qui osent affronter les Brisants et ses dangers, pirates ou tempętes stellaires Lorsqu’ils embarquent comme stagiaires sur Le Rongeur d’Os, le vaisseau de Vrânken de Xaintrailles que ses amis appellent Vrânk et ses ennemis, Chien-de-la-Lune, Xâvier, Mörgane et Mârk ignorent encore la périlleuse mission assignée ŕ leur capitaine : contrer la flotte de guerre du Khan qui déferle sur Plančte Morte et menace de prendre le contrôle de la galaxie. Dans la lutte sans merci qui s’engage, tous les coups sont permis. Xâvier le stratčge, Mörgane la devineresse et leur ami Mârk, le jeune dur du vieux port, sauront-ils aider Chien-de-la-Lune ŕ déjouer les plans de leur diabolique adversaire ? Sur eux repose désormais la survie de l’empire