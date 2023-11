Vendredi : noir sera le cul du chaudron

Bien loin de faire un four.

Il advint qu'une casserole des plus ordinaires, pas de celles qui sont désormais conçues pour aller sur des procédés de chauffage toujours plus sophistiqués, non, un simple récipient offrant son cul au feu d'une flamme, feignait d'ignorer que le temps du gaz allait bientôt être révolu. Cette brave casserole en somme qui se savait culottée au point de briser les codes et d'en finir avec une réputation tout à fait usurpée, connut une destinée qui mérite qu'on narre ici son aventure.

Ce fut donc un soir que le hasard lui joua un drôle de tour. Au lieu de se contenter de faire mijoter une soupe ou tendre sa contenance à une plâtrée de pâtes, elle se décida à prendre la clef des chants, à se faire la malle en quittant subrepticement une cuisine dans laquelle elle partageait son existence avec une batterie d'ustensiles aussi hétéroclites que possible.

Elle en avait cure d'entendre une réflexion qui quoique ne la concernant nullement puisqu'elle s'adressait à son maître queue, un pauvre cuisinier domestique qui aimait à travailler dans sa cuisine en fredonnant des chansons françaises dont certaines étaient de sa plume. Le malheureux n'avait sans doute pas le sens de l'harmonie et s'entendait fréquemment dire : « Arrête un peu de nous casser les oreilles, tu chantes comme une casserole ! » (Ingratitude des convives en ce lieu).

Quoiqu'elle dût admettre la justesse de la critique à propos de ce pauvre marmiton, elle n'admettait pas qu'on puisse l'associer à une pratique vocale dont elle n'était en rien responsable. Elle entendait laver son honneur et celui de toutes ses congénères de manière tonitruante. Ces mal-embouchés allaient tous voir de quelle voix elle se chauffe ! Notre casserole avait quelques approximations avec la langue française.

Voulant démontrer qu'une casserole chantait bien mieux que ce pauvre homme, elle se mit à chantonner tout en vaquant à sa mission culinaire. Ce fut dans la cuisine un concert de protestations, même la cocotte-minute entendit lui couper le sifflet tandis que le fouet menaçait de lui rougir un cul qu'il avait fort culotté. Elle ferma son clapet, bien décidée à faire son chemin de cantatrice loin de tous ces goujats.

La chandeleur fut pour elle une formidable opportunité qu'elle saisit à bras le corps. Seule les poêles étaient de service, elle avait donc toute latitude pour s'en retourner comme bon lui semble. Elle quitta ce lieu dépourvu du moindre mélomane pour aller tenter sa chance dans une chorale qui répétait non loin de là.

Le maître de chœur la reçut à bras ouvert. Il n'était du reste pas très regardant sur la sélection, jugeant que l'essentiel était de désirer chanter, le reste venant avec un peu de pratique et beaucoup de travail. Notre homme avait immédiatement perçu la flamme dans celle qui ne demandait qu'à brûler les planches. Il avait vu juste.

La casserole se mit immédiatement au diapason de choristes qui s'ils ne chantaient pas tous à la perfection le faisaient avec entrain et enthousiasme. Elle se sentit d'autant plus adoptée que le chant travaillé n'était autre que le jazz et la java d'un certain Claude Nougaro. Elle brilla de mille deux, faisant même un numéro de soliste qui accrocha bien des cœurs.

Notre casserole devint bien vite une vedette de la scène française, multipliant les succès sans jamais connaître de fours. Elle se produisit dans les plus grandes salles s'étant fait un répertoire taillé à sa mesure. J'en veux pour preuve ce programme qui avait de quoi vous mettre en appétit :

Les cornichons de Nino Ferrer

Caramels, bonbons et chocolat de Dalida

Les petits pains au chocolat de Joe Dassin

Banana split de Lio

Salade de fruits de Bourvil

Paulette, la reine des paupiettes des Charlots

La confiture des frères Jacques

Champagne de Higelin

La Cancoillote de Hubert Félix Thiéfaine

Le temps des cerises de Jean Baptiste Clément

Aragon et Castille de Boby Lapointe

On est foutu, on mange trop de Souchon

Pour chacun de ses concerts, une interminable queue annonçait la salle où elle se produisait tandis que le public s'échauffait au fil de la soirée au point de finir par exploser en un tonnerre d'applaudissements à la fin de son récital. La casserole ne remit jamais les pieds dans sa cuisine même si de temps à autre, elle recevait des nouvelles de son malheureux cuisinier qui lui écrivait encore des chansons pour se rappeler à son bon souvenir même si on continuait dans son entourage de lui fermer le bec en lui déclarant toujours qu'il chantait comme une casserole.

À contre-voix.