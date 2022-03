Un petit roi humilié

@Olivier Perriet

Je ne vais pas voter et encore moins Macron, mais j’avoue qu’au soir du second tour, si je pouvais avoir une webcam de Moderatus et autre baltringue de ce type, y a de quoi se bidonner. Enfin, les mecs vont nous faire une jaunisse.

Ils sont tordants quand même. « On nous vole l’élection » crie t’il ici.

Et là, on mesure la longueur de la table pour démontrer que Poutine humile Macron. C’est pointu comme analyse... quand le Kremlin sort la table de 5 mètres, il y a humiliation, mais quand ils sortent la table de 4 mètres, alors, c’est OK.

Et attention, Macron n’a pas été reçu par le protocole et le general Popov n’était pas là à la sortie de l’avion (il était surement massé ailleurs). J’ai du aller une quinzaine de fois en Russie, et pareil, pas de Marseillaise, ni de général Popov pour me serrer la main, me suis senti sali comme jamais.

Au moins, on se marre en venant ici, et ça, c’est important.