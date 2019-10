Un pied devant l’autre

L’auteur a encore cédé à son péché mignon, d’appeler à moquer son prochain. Je désapprouve. Alors je vais parler boussole, temps et terrain.





Sur un terrain que je connais bien, avec prévision de front chaud et de mouscaille, j’ai pu me contenter d’une boussole minimale, de 31 g. Elle a eu sa pleine utilité, en deux occasions.

Avec grand beau, sur des chemins ou routes forestières sans égarement possible (suivre le Buech, par exemple), où j’ai emmené une handicapée, pas eu besoin de boussole du tout.

En forêt de Fontainebleau par grains, oui ça m’est arrivé de me tromper de nonante degrés environ. Plus tard, j’ai acheté une boussole avant de partir randonner en Norvège.

Sur un terrain que je croyais connaître, grand mauvais temps et basse visibilité, il m’est arrivé que ma boussole mente de 180°, et que j’aie à prendre la décision que je me trompais moins qu’elle. De retour à la maison, la boussole était redevenue normale. Depuis, je lui préfère un modèle plus fiable, hélas plus lourd.





On nous a confirmé que la Margeride, c’est paumatoire. En 1973, ma boussole ne permettait pas de relèvements précis, et je n’avais pas d’altimètre, hors de prix à l’époque. Pratiquement perdu, oui, incapable de nommer la prochaine hauteur dans le temps qui se bouchait. Et on a coupé vers la plus proche vallée, et repris le train à Saint Chély d’Apcher.