Un virus quasi magique !

Moi, qu’on me prenne pour un con, ça me déplait, mais les pratiques de la grande distribution, marketing et publicité m’ont mithridatisé, et je survis à ça sans me sentir menacé. Ils n’en veulent pas à ma vie.

Ce qui me dérange beaucoup plus, c’est d’être une cible en danger, susceptible d’être appréhendé pour une infraction que j’ignorais avoir commise come c’est de plus en plus le cas, et là, j’ai le sentiment désabréable que ma propre vie est mise en danger per le gouvernement à cause des mesures qu’il impose.