Une épopée au fil de l’épée

L’édit de Nantes est un édit de tolérance promulgué le 13 avril 1598 par le roi de France Henri IV1, pour mettre fin aux guerres de Religion qui ravageaient le royaume de France depuis 1562, et particulièrement à la huitième, commencée en 1585.

Cet édit accordait aux protestants des droits religieux, civils et politiques2 dans certaines parties du royaume et, dans des annexes appelées « brevets », leur concédait un certain nombre de lieux de refuge, dont une soixantaine de places de sûreté, et leur garantissait le versement par le trésor royal d’un subside annuel.

Henry IV descendant des Habsboug (Bourbons). Superbe chateau de la famille des HOHENZOLLERN (Souabe). https://www.google.com/search?q=Hohenzollern+chateau&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nwZOTONlWe5qwM%252C07-OjmUQXn9nXM%252C_&vet=1&usg=K_hVzhQoyDRX7uyzmL4eKCCyPij_I%3D&sa=X&ved=2ahUKEwitntKempTwAhWohv0HHQ3ZCRIQuqIBMBt6BAgrEAM&biw=1280&bih=663#imgrc=3S2U-H3th2qyUM. Pas WELF, mais Gibelins. Les guelfes et les gibelins sont deux factions (parti ou, plus souvent, brigate ou sette) médiévales qui s’opposèrent militairement, politiquement et culturellement dans l’Italie des XII e et XIII e siècles.