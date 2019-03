Venez donc manger à la bonne franquette !

Tous ceux qui me connaissent savent que je ne me nourris que de surgelés premier prix et de pommes ramassées à l’automne dans les fossés, que je sais tout juste préparer un oeuf dur ou déballer une tranche de jambon, et qu’à cause des emmerdeurs qui me téléphonent vingt fois par semaine pour m’isoler mon grenier pour 1 euro, je ne réponds plus à quiconque.

Les soucis invoqués par Fergus dans cette belle chronique ne m’effleurent donc pas.