Amis de la poésie bonsoir : au nom de la liberté et du courage

@Mellipheme

Cadeau ! Un petit coup de Marc Alyn !

Deux mille et des poussières

je raye un millénaire sur le calendrier.



- Comment trouvez-vous cette vie ? - Palpitante !



- Et ce siècle ? - Passable.

L’éternité ne fait pas son âge, ce matin

Et moi, poète confidentiel d’une langue partout étrangère,

Je vous dis que les rues regorgent d’êtres qui n’ont jamais vécu

Et prennent néanmoins la mort en marche ainsi qu’un autobus

Pour des odyssées sans issue vers d’abstraites Sibéries ou de scabreuses Babylones.

Ceux qui n’existèrent qu’à reculons, nourris d’absence et d’avenir posthume

Savent combien il est dangereux de lancer des prières aux dieux

Ou de glisser son âme entre les grilles à portée de leurs griffes.

Serons-nous remboursés à la fin du spectacle ?

Vagabond de l’entre-deux-mondes, je guette les oiseaux qui saccagent le ciel.

L’automne a mis partout des fruits qui te ressemblent.