En cette période où la finance veut tout transposer en marchandise :

BIEN SUPRÊME

Claire et toute naturelle, dans ma robe transparente, je suis l’objet de leur désir qui frise l’adoration. Maintenant, ils viennent en files interminables m’admirer sans vergogne. Ils me reluquent, me reconnaissent, me sourient, me savourent des yeux, lèvres entrouvertes et mains jointes ou suppliantes. J’en frissonne, un peu effrayée, sachant ce dont ils sont capables, mais je finis toujours par être rassurée par la présence de mes nombreux gardes du corps, athlétiques et surarmés, et par l’épaisse vitre plombée qui me protège, plus résistante que celle d’un cockpit ou d’une caisse de banque.

Je suis la star incontestée, plus idolâtrée que Marilyn je suis divinisée tout en haut de l’Olympe. Douce et plus belle que la rosée, ils me convoitent et en viendraient aux mains, allant jusqu’à s’entretuer pour me posséder, si j’étais accessible.

Il y a peu, des villages entiers se sont battus pour moi. Comme pour Hélène de Troie, fille de Zeus, des nations m’enlevèrent et d’autres leur firent la guerre. Tous me voulaient, tous tentaient de m’accaparer.

Il faut dire que je suis unique, incomparable et qu’ils ne peuvent se passer de moi. Je suis une fille de la montagne, j’en ai le parfum, la fraîcheur mais aussi la force. Je suis née frêle, à même le sol, dans l’orage et les bourrasques, à moins que ce ne soit sur un glacier et sous la neige.

Puis, j’ai surgi vive et délurée et je me suis construite en gambadant dans ma jeunesse folle sur l’herbe grasse des estives. J’aimais danser de vallons en vallées, jouer avec les galets, éclabousser mes admirateurs, chuchoter et clapoter aux oreilles des enfants.

J’étais vierge et pure, j’étais la vie, ils m’ont salie. Sans retenue et toujours plus nombreux, ils se sont servis de moi pour assouvir leur soif de puissance. Ils ont fait de moi une marchandise et m'ont cotée en bourse pour faire du profit sur mon dos. Ils m'ont polluée, usée, asséchée..

J’ai déserté certaines régions, semant la désolation. Je me suis faite rare et ma cotation a grimpé plus haut que celle du métal jaune, plus haut que celle du fluide noir. Alors, par tous les moyens, ils ont voulu me transporter pour que je leur vienne, ils ont tout imaginé pour que je leur revienne, mettant à ma disposition des trains entiers, des avions, des navires.

Je me suis cachée et ils m’ont cherchée partout, sous la terre, dans les mers et même sur la lune.

Par leur agitation en tous sens, ils ont perturbé le premier de mes amants, celui qui depuis la nuit des temps, tel un peintre passionné et jamais satisfait, revenait jour après jour me donner des couleurs. Dans sa colère, il s’est échauffé et a fait fondre en pleurs mes géniteurs.

Je me souviens d’un homme, qui, un verre à la main, leur avait prédit mon devenir lors d’une campagne électorale à la télévision. Le fou a prêché dans le désert mais comme ils sont petits, maintenant, prosternés, implorants !

Je suis leur mère, leur sang, la pulpe de leur peau. Je suis présente dans leur cerveau, leur cœur, leurs os. Je les climatise, je baigne leurs fœtus, je suis, je suis le bien suprême car je suis l’Eau, et encore mieux, je suis l’Eau Potable !

Toubib 41 le 20/12/2019