David Hume et le concept de causalité

L'oeuvre : L'Enquête sur l'entendement humain (An Enquiry concerning Human Understanding en anglais), est une œuvre philosophique du philosophe empiriste écossais David Hume, publié en 1748. Ce...

Explication de la première partie du texte, jusqu'à : "Il ne peut y avoir de conclusion plus agréable au scepticisme que celles qui font découvrit la faiblesse et l'étroitesse du champ de la raison et des capacités humaines."

L'idée de "Connexion nécessaire" est le contraire de l'idée de connexion contingente ou de "hasard". Spinoza donne l'exemple d'un homme qui passe dans la rue un jour de grand vent et qui reçoit une tuile sur la tête.

Il y a une connexion nécessaire entre le vent et la chute de la tuile (le vent a provoqué la chute de la tuile qui n'était pas suffisamment bien fixée), Mais il n'y a pas de connexion nécessaire entre la chute de la tuile et le passage de l'homme près de la maison. C'est un (malheureux) hasard.

"Nécessaire" est le contraire de "contingent". "Nécessaire" veut dire qui n'aurait pas pu ne pas se produire, "contingent" veut dire qui aurait pu ou non se produire. Hume emploie le mot "connexion" et non le mot "causalité" parce qu'il entend justement critiquer cette notion.

Hume ne dit pas qu'il y a une connexion nécessaire entre les événements, mais que nous avons l'idée d'une connexion nécessaire, autrement dit que nous avons le "sentiment" que les choses ne se produisent pas n'importe comment et par hasard et que tel événement B succède systématiquement à tel événement A.

L'idée de "connexion nécessaire" entre les événements vient du nombre de cas semblables où l'on constate la conjonction de ces événements. Elle est dans l'esprit et non dans les événements eux-mêmes.

Prenons un exemple : on a observé, en faisant chauffer de l'eau, qu'elle se mettait à bouillir à partir de 100° Celsius. Cette observation a été faite un nombre incalculable de fois, à des altitudes différentes et l'on s'est aperçu que le point d'ébullition (le moment t où l'eau se mettait à bouillir) variait en fonction de l'altitude et donc de la pression atmosphérique, ainsi que de la nature du liquide, mais qu'il se situait toujours, pour l'eau (H2O), autour de cette température.

La connexion entre la température de l'eau et le point d'ébullition ne peut pas, selon Hume être suggéré par aucun cas particulier "qu'on considérerait sous tous les jours et positions possibles".

Je peux très bien observer un lien entre la température de l'eau et l'apparition d'un point d'ébullition dans un cas particulier, sans pour autant en inférer qu'il en sera toujours de même. L'idée d'une connexion entre la température de l'eau (autour de 100° Celsius) et le point d’ébullition ne vient pas de l'observation, aussi attentive soit-elle du phénomène sur des cas particuliers, mais du fait que l'on a observé la répétition de cas semblables et que l'on a généralisé ces observations, que l'on est passé du particulier au général.

C'est la répétition, l'habitude, et non un cas unique qui portent l'esprit à attendre l'apparition d'un événement : l'ébullition de l'eau et à établir un lien nécessaire entre l'événement A, la température de l'eau et l'événement B : le phénomène de l'ébullition.

L'idée de connexion nécessaire n'est "rien de plus" qu'un sentiment issu de l'activité de l'imagination et de l'habitude qui relient deux événements dont la connexion se répète et qui en déduisent qu'il existe une "connexion nécessaire" entre ces deux événements.

"La première fois qu'un homme vit le mouvement se communiquer par impulsion, par exemple par le choc entre deux boules de billard..."

Pour illustrer sa thèse, Hume prend l'exemple du mouvement et du choc tels qu'ils apparaissent de façon quasiment "pure" dans le jeu de billard.

Imaginons avec Hume un homme qui n'aurait jamais assisté à une partie de billard et qui verrait le mouvement se communiquer par impulsion, par exemple par le choc de deux boules de billard.

Cet homme "innocent", au regard naïf (neuf), qui n'aurait jamais vu de billard, qui n'aurait jamais assisté à une partie de billard, qui n'aurait jamais fait de sciences, n'affirmerait pas que le mouvement de la boule B est en connexion avec le mouvement de la boule A ou que le mouvement de la bille B "résulte" du mouvement de la boule A.

Il affirmerait simplement ce qu'il verrait, à savoir l'existence d'une conjonction entre le mouvement de la boule A et le mouvement de la bouleB.

Hume se demande comment cet homme est passé de l'idée de conjonction à l'idée de connexion. Rien d'autre, répond-il que le fait que l'homme sent dans son imagination que ces événements sont liés et qu'il peut prédire la succession nécessaire de ces deux événements. La pensée, l'imagination se forme l'idée d'une "inférence" nécessaire (et non plus contingente) entre les deux événements dont le premier explique l'existence de l'autre.

A la question : pourquoi la boule B s'est-elle mise en mouvement ? l'homme qui a perdu sa naïveté, qui a désormais l'habitude, a cessé de s'étonner d'un phénomène qui s'est répété devant lui des centaines de fois de la même manière, mais n'affirme pas pour autant qu'il existe une connexion dans les choses.

Nous ne voyons pas vraiment la connexion dans les choses. Pour savoir ce que nous voyons vraiment (et non ce que nous imaginons que nous voyons), il faut revenir à la fraîcheur et à l'immédiateté du premier regard.

La succession de deux événements est exprimée par la conjonction de coordination "et". En disant qu'il y a une "conjonction" entre le mouvement de la boule A et celui de la boule B (et non pas que le mouvement de la boule A est la "cause" du mouvement de la boule B), l'homme au regard neuf affirme simplement deux faits :

1. La boule A a frappé la boule B (le mouvement de la boule A s'est produit)

2. (et) La boule B s'est mis en mouvement (et ensuite le mouvement de la boule B s'est produit)

"Ce que nous livre seulement l'impression sensible, ramenée à elle -même, et non à autre chose, par exemple l'activité spéculative de l'entendement, c'est la juxtaposition des phénomènes dans l'espace : les boules occupent des places différentes dans l'espace et la succession des phénomènes dans le temps : la boule A se met en mouvement et heurte la boule B qui se met en mouvement à son tour.

Nous avons tendance à affirmer toujours plus que ce que nous voyons. La réflexion philosophique dénonce cette prétention, c'est pourquoi elle est sceptique par nature, elle se réjouit de mettre à jour les sources véritables de la science et de pouvoir distinguer entre la science et la croyance. "Il lui est agréable", non de rabaisser l'homme, mais de situer la science à sa vraie place.

Le scepticisme dont il s'agit n'est pas le doute radical sur la capacités de l'entendement, mais sur toute conclusion illégitime. La juxtaposition des phénomènes dans l'espace et leur succession dans le temps, la conjonction des phénomènes fait surgir dans l'imagination, par le biais de la perception renouvelée du même phénomène, l'idée d'une connexion qui fait du phénomène A la preuve du phénomène B. Mais nous ne savons pas exactement en quoi consiste cette connexion et nous n'avons pas le droit d'affirmer qu'elle est "dans les choses". C'est là, dit Hume une "évidence suffisante" qui résiste au doute. Elle satisfait aux exigences de la raison et il ne faut pas aller plus loin en affirmant autre chose.



La recherche des causes est une attitude intellectuelle qui pousse à trouver ce qui génère les faits et les événements. On a pu dire que la révolution intellectuelle, qui eut lieu en Grèce du sixième au quatrième siècle av. J.-C., tient au passage de la description du monde à la recherche des causes.

La recherche des causes est l'un des fondements de notre connaissance du monde, mais les problèmes posés par l'idée de causalité sont nombreux. Nous nous contenterons d'évoquer la conception moderne (à partir du XVIIe siècle), laissant de côté les conceptions anciennes de la causalité (comme celle d'Aristote), car la causalité a changé de sens avec la révolution scientifique.

Pour le philosophe empiriste qu'est Hume, la causalité est une habitude de l'esprit issue de la constatation d'une conjonction entre deux phénomènes successifs. Selon lui, cette manière de voir est trompeuse, car il n'y a pas de nécessité à cette succession qui, un jour, pourrait cesser. En effet, la consécution d'événements, aussi fréquente et répétée soit-elle, n'est pas forcément nécessaire et universelle. Elle peut être relative aux circonstances, dont seule la stabilité permet cet enchaînement constant.

Pour Kant, la causalité n'est pas une simple habitude associative, mais une forme fondamentale de notre entendement. C'est un concept utilisé a priori qui organise l'expérience et permet de connaître le monde. C'est, pour Kant, un des rares concepts synthétiques a priori, avec celui de permanence de la substance, qui soit recevable. Il faut noter que, si elle est une forme de notre entendement, elle n'est pas une composante du réel (il n'y a pas d'ontologie causale chez Kant).

