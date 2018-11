De l’Etat-Nation à l’Etat Ethnique ?

En d'autres termes, passerons-nous de notre actuel Concept d'Etat "appartenant à tous les citoyens", à un concept où l'Etat "appartiendrait à seulement une partie des citoyens" ? En fait, il semblerait que l'on y va tout droit ! Le livre "La fin de l'Etat-Nation" de Jean-François DAGUZAN (CNRS Editions) – 2015 mérite d'être lu. Tout y est synthétique, clair, sans circonvolutions. Je propose ici d'explorer quelques-uns des axes d'analyse et de perspectives exposées dans le livre.

Quand on dit "Etat-Nation", on pense tout de suite à la fameuse définition de la Nation proposée par Ernest RENAN en 1882, à la Sorbonne. Il voyait dans l' Etat-Nation la rencontre de populations d'origines différentes, d'une terre, et d'une adhésion à un ensemble de valeurs commune. (1)

Cette définition du XIX s. a été largement adoptée en France. L'Etat étant un instrument qui permet à la Nation de s'exprimer et d'agir.

Cette "Nation choisie" (Max Weber), ce "Chef d'oeuvre de l'histoire" (Raymond Aron), se situe aux antipodes de la nationalité par "le sang", par "le peuple", ou par "la race". Ces genres de définition de la Nation avaient prédominé jusqu'alors, et regroupaient des personnes de même origine, ethnie, religion, tribu, langue,...

DE QUOI NOTRE FUTUR SERA-T-IL FAIT ?

Voici un quart de siècle, le sociologue Américain Benjamin BARBER avait déjà envisagé deux scenarios pour le futur de l'humanité. Le premier serait une " re-tribalisation de grands pans de l'humanité ", avec son inévitable cortège de violences. Le second exigerait " l'intégration et l'uniformisation" progressive sous la pression des forces économiques et technologiques.

En fait, les deux scenarios contradictoires se mettraient en ordre de marche simultanément : une diversité croissante soumise à une pression d'uniformisation croissante. D'où l'image "Babel et Disneyland" pour tous...

L'activité croissante d'Internet et des Réseaux Sociaux ajouterait une forte touche de différenciation et d'incertitude, de par la possibilité d'adhésion "à la carte" à des idées et idéaux proposés, qui vont jouer avec et sur la personnalité, l'identité et les aspirations de chacun. Le résultat menant à une fragmentation fine et une distanciation accélérée de la population par rapport à l'Etat dans lequel elle vit.

L'ETAT-NATION DE RENAN EST EN CRISE selon Daguzan :

Il cite Jean-Marc Siroën qui place la mondialisation comme contributeur majeur de cette crise, car elle remet en cause les fonctions générales de l'Etat ainsi que les dimensions de la Nation.

Il mentionne nombre de populations que la communauté internationale "laissa massacrer." Et il se demande sur quelles bases pourrait-on désormais interdire à une Province ou à un Etat Fédéré de déclarer son indépendance. Il souligne aussi l'impact au Levant de "l'empilement des frustrations", de l'aspiration à la dignité, du sentiment de "deux poids deux mesures", de l'abandon du peuple palestinien, qui minent la confiance dans les gouvernement ou dans les Etats.

Il considère qu'il existe une menace importante pour Israël : celle de l'évolution interne de sa société qui voit la montée inéluctable de sa minorité radicale, ainsi que la marginalisation croissante de l'autre minorité arabe.(3) Il cite Alain Dickhoff expliquant qu'Israel "est une ethno-démocratie où le souveraineté politique appartient à l'ensemble des citoyens mais où l'Etat est celui de la seule Nation Juive". Avec une tendance à la "bunkerisation".(2)

VERS UN DELITEMENT DE L'ETAT un peu partout dans le monde.

Ce délitement est très net dans plusieurs pays d'Afrique où l'Etat est moins/ peu présent aux côtés de la population, laquelle se tourne vers d'autres structures tribales ou ethniques pour leur prodiguer sécurité, solidarité, et en fin de compte identité.

Ce phénomène n'est pas réservé aux pays en voie de développement. Ainsi, aux Etats Unis, dans les années 60/70, le mouvement "Black Panthers" créait un "espace de reconnaissance" en rejet du modèle dominant blanc : adoption de l'Islam, et même demande d'une sorte d'apartheid au profit de la communauté Afro-Américaine.

Toujours aux Etats-Unis, il est prévisible que la "latinisation" de la population risque fort de créer un sentiment de perte d'identité pour beaucoup d'Américains. D'où des tensions...

Internet aura aussi certainement un rôle important quoique grandement imprévisible (pour la population). D'où le développement probable de "rhizomes" (4) sans structures hiérarchiques, mouvants, qui vont augmenter en nombre et en variété dans les finalités.

A QUOI POURRAIT RESSEMBLER UN MONDE FUTUR ?

Des solutions genre Confédération (par exemple de type "Grande Europe") peut être un substitut satisfaisant pour nombre d'indépendantistes du monde, par rapport à leur Etat National actuel : plus d'indépendance pour les décisions locales, tout en abandonnant la Défense, la Monnaie,... mais en acceptant la discipline budgétaire qui va avec.

Partout dans le monde, la Démocratie est une valeur largement demandée. Cependant, elle est de plus en plus souvent réservée pour son "environnement paroissial". C'est-à-dire que le jeu démocratique ne s'exprimerait que dans les limites de l'appartenance ethno-linguistique ou ethno-culturelle. Ce serait donc plutôt du "Chacun pour soi et Chacun chez soi".

Dans un tel contexte, les minorités sont "enrôlées et fondues" dans un modèle national coercitif. En outre, certaines minorités se retrouvent sans Etat, ou éparpillées sur plusieurs Etats. Dans tous les cas, les minorités devront s'ajuster là où elles seront.

Il me semble que le monde qui vient n'aura probablement rien d'un monde tranquille et paisible. Et une bonne partie des Valeurs morales 'universelles" que nous affichons comme nôtres, devront passer à la broyeuse...

