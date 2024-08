(Développements sur des extraits de la Bible) - ’’LE PROCHAIN’’ : un concept-clef qui éclipse le peu enviable sort du non-Prochain !

Le commandement de l'Eternel « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19 : 18) est à la « base de toute morale sociale, juive aussi bien que chrétienne »(H). Mais, qui est le ''prochain'' ? La question est d'importance, selon le théologien Kurt Hruby, car « Le problème de l'amour du prochain dans le judaïsme est en même temps celui des relations du peuple juif avec le monde non juif , et aussi celui du salut des nations . » (H) Ce thème du ''prochain'' touche les autres religions du Livre qui se sont approprié le concept et qui se considèrent, elles aussi, concernées au premier chef par le concept.

Au final, la question du 'prochain'' nous ramène au sujet de fond : celui des différentes manières de considérer les liens et relations entre « Eux et Nous » (A).

Et la manière dont ce sujet est traité depuis des siècles ne nous grandit guère, en tant qu'humains. J'en parle en fin d' Article.

La réponse à la question ''qui est le prochain'' sera différente si l'on considère que la morale qui émane des textes est plutôt exclusiviste ou universaliste. Les érudits de tous bords s'y sont frottés, sans parvenir à un consensus étendu. « Car on peut effectivement prouver le bien-fondé des deux thèses, morale universaliste selon les auteurs juifs, morale exclusiviste selon les auteurs chrétiens, à l'aide de nombreuses citations empruntées au même patrimoine spirituel. » (H)

>> L' Appartenance à un 'Peuple' // 'Particularisme' <<

Examinons tout d'abord ce qu'il est convenu d'appeler « le particularisme d'Israël », qui est constitué de quelques éléments spécifiques : le choix par Dieu du « plus petit de tous les peuples » pour l'amour que Dieu lui porte (Deut. 7 : 6-8). Petit peuple se trouvant « au milieu de tout un monde d'une civilisation souvent très supérieure à celle d'Israël ». (H) Cette élection était scellée par une alliance entre le peuple et Dieu. (Note : En ces temps anciens, l'alliance avec les dieux était toujours faite via le roi. Mais il n'y avait plus de roi d'Israël au temps de l'exil à Babylone. Et ce fut le génie des religieux que d'avoir imaginé cette solution qui maintient le lien avec la divinité). Ce peuple demeure ''à part' ' et n'est pas compté parmi les nations. (4). Enfin, ce peuple est destiné « à être la lumière des nations » jusqu'à l'extrémité de la terre (Esaïe 49:6). Cette mission de témoignage concerne donc toute l’humanité car « Dieu a précisément choisi Israël pour que, grâce à son témoignage permanent, toutes les nations de la terre participent un jour pleinement aux privilèges de ce peuple, qui sont la connaissance de Dieu et de son amour condescendant pour sa création et la soumission à sa domination souveraine. » (H)

Notons que l'Histoire rapporte des ambitions similaires de ''témoignages'' à portée universelle tentés par les Chrétiens et par les Musulmans, chacun selon ses modalités propres.

Après la création d' Adam, unique souche pour l'humanité (chose qui serait donc plutôt du côté universaliste), le ''particularisme'' commence avec l'appel de Dieu à Abraham de quitter sa patrie, et se terminerait (dans un temps défini par Dieu) quand, selon Genèse 12:3, « Par toi seront bénies toutes les nations » une fois la mission de témoignage portée à son terme.

De la sorte, la finalité du particularisme serait incontestablement universaliste , tandis que la préservation de l'identité nationale et religieuse de la minorité juive est justifiée par la volonté « de rester fidèle au tout premier commandement de Dieu dans la hiérarchie des valeurs religieuses (Ex. 19:6) '' Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation consacrée. '' Cette attitude indispensable de défense et de préservation explique d'ailleurs également la dure loi de guerre appliquée aux habitants de Canaan » (H) Pour ce dernier aspect, on pense à une approche clairement exclusiviste , tant pour les aspects cultuels en Canaan ( 1 ) que de prise de possession du territoire ( 2 ). En effet, le sort des indigènes (expulsés et/ou massacrés) ne fera pas l'objet de compassion : « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié » (Deut. 7:16). Ces ''non-Prochains'' sont, semble-t-il, comme des nuisibles que l'on chasse, ou que l'on détruit-extermine (Deut. 7 : 22-23). Leur sort n'a pas d'importance.

Il est clair que "cette attitude indispensable de défense et de préservation" est une Loi divine qui ne concerne initialement que le peuple d'Israël, qui est justifiée par le sentiment que peut ressentir ce dernier, et qui ne sera activée qu'à son initiative.

Reconnaissons que même un médiocre Politique saurait tirer parti de ces cartes qu'on lui met gratuitement dans les mains. Ils ne s'en sont d'ailleurs pas privé, siècle après siècle, et aux quatre coins de la terre !

Ainsi, Henry Kissinger rappelait que, pour la ''Conquête de l'Ouest'', « L'Amérique affirma énergiquement que son entreprise ne relevait pas de l'expansion territoriale au sens traditionnel, mais de la propagation des principes de liberté ordonnée par Dieu. » Il nous dit clairement que, depuis ses Pères Fondateurs, l'Amérique assimile « intérêt national et rectitude morale. » En outre, « La politique étrangère de l'Amérique a reflété la certitude que ses principes intérieurs possédaient une valeur universelle (…). » Il ajoutait que, comme « nous sommes la nation du progrès humain (…) qui pourra imposer des limites à notre marche en avant ? Puisque la Providence est avec nous, aucune puissance ne le pourra. ». (I) Le religieux s'est installé dans le politique….et le possède ''démocratiquement''. Considérant que « Le monde islamique reste dans une situation d'affrontement inévitable avec le monde extérieur » l'Amérique de H. Kissinger s'était déjà préparée à '' se défendre' ', de différentes manières, contre l'agression islamique perçue comme déjà présente ou inéluctable.

Je placerai ici le clin d'oeil du Pape Jean XXIII qui, sur le thème des rapports entre communautés politiques, soulignait (citant St Augustin) que, « Une fois la justice mise de côté, que deviennent les empires, sinon des brigandages en grand. » (10)

Depuis des décades, les Politiques de l’État d'Israël ne manquent pas non plus une occasion d'associer leurs actions politiques à des textes religieux. Par exemple, parmi d'autres interventions, juste après l'attaque terroriste du Hamas, Netanyahu prend la parole, citant la Sainte Bible : « Vous devez vous rappeler de ce que Amalek vous a fait » Voir Article en (J). En effet, après qu'une tribu descendant d'Amalek a attaqué le peuple d'Israël ''sans raison'', l' Éternel dit : « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël (…). Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes. » (1Samuel 15 : 2-3)

En Occident, les mêmes schémas sont véhiculés, depuis des siècles, par les Chrétiens. Ainsi, le Pape FRANÇOIS, dans une récente Homélie (mai 2020) centrée sur l'importance du sentiment d'appartenance à un ''peuple'', disait : « Si quelqu'un me demandait : ''Quelle est pour vous la déviation qui menace les chrétiens aujourd'hui et toujours ? Quelle serait pour vous la déviation la plus dangereuse pour les chrétiens ?'', je dirais sans aucun doute : le manque de mémoire d'appartenance à un peuple.'' » (6)

Tant que l'analyse demeure théologique, le particularisme de l'une ou l'autre religion du Livre ne saurait être perçu (ou déclaré) comme nuisant à quiconque, sauf à s'exprimer de manière contraire aux dispositions d' un environnement politique, local ou étendu, qui ne l'aurait pas préalablement intégré, ou qui ne se trouverait pas en cohérence. C'est le lot de toutes les religions-philosophies, dans toutes les contrées du monde.

L' enseignement de Hillel l'ancien, rabbin du tout début de notre ère, pour synthétiser la Thora en une phrase dit : « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain ! » Ce qui est une variante populaire de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans la parabole du Samaritain ( 4 ), Jésus avait clarifié ultérieurement le concept. En effet, en ces temps-là, les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques, comme des étrangers qu'ils étaient en réalité ( 5 ). Le fait que ce ''non-Juif'' ait mis spontanément en pratique la Loi de Dieu (en l’occurrence la compassion) faisait de lui un prochain.

Pour Alexandre Westphal, par contre, les choses sont claires : « Dans l’Ancien Testament la distinction entre le prochain et l’étranger est radicale. » Il y a bien la loi de l'hospitalité, « mais l'étranger n'est point couvert par la loi protectrice. » Et le « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » ne concerne que l'Israélite. (W)

>> Le Droit de se Défendre <<

A ce point, sans doute est-il opportun de clarifier le malentendu fréquent sur l'expression « Israël a le droit de se défendre ». En effet, l’État d'Israël, comme tous les États, a le droit de se défendre selon les termes des conventions internationales. C'est un droit ''ordinaire''. Cependant, d'un point de vue religieux, le terme Israël désigne le peuple qui, selon la tradition, serait issu de la descendance de Jacob, qui serait promis à une grande destinée, et à qui une mission divine aurait été confiée. Une lecture traditionaliste de ces textes, faite à la lumière de l'idée de particularisme dont on vient de parler, ajoute la touche dramatique pour les précédents habitants de Canaan, rappelée ci-dessus par le théologien Kurt Hruby. Similairement, si, dans nos contrées des Religions du Livre, l'analyse fondamentaliste conduit au sentiment que serait menacée la réalisation de telle ou telle importante prophétie chrétienne (L), même si celle-ci est antisémite (K), tous les moyens deviendraient légitimes pour rétablir l'environnement permettant son accomplissement. Ce qui ne devient concrètement possible que quand le religieux a ''colonisé'' le politique.

Ce qui expliquerait aussi pourquoi, dans ces mêmes contrées de nos Religions du Livre, les événements meurtrissant les Palestiniens se trouvent ignorés (ou largement édulcorés) dans nos médias alors que les mêmes médias s'indignent (à juste titre) d'événements produisant bien moins de morts civils (Ukraine) (moyenne par mois, ou en % de la population). Cette différence de traitement médiatico-politique étant souvent perçue comme ''deux poids deux mesures'' dans le reste du monde, induisant ire, méfiance ou incompréhension.

Kurt Hruby précise en outre :« Notre perspective n'est pas de traiter ici de l'appréciation théologique, dans la pensée juive, de l'Islam et du christianisme. Rappelons simplement que tous les auteurs qui font autorité ont été unanimes à proclamer, pendant de longs siècles, et a répéter inlassablement que ni les musulmans, — pour lesquels la question est beaucoup plus claire, — ni les chrétiens ne devaient être considérés comme des païens et comme des idolâtres. Ils sont assimilés pleinement aux gerei toshav, à ceux qui pratiquent les « sept commandements noachidiques ». En ce qui concerne l'attitude pratique, fraternelle à leur égard, ils doivent donc être traités à tout point de vue à l'égal des juifs . »

Ce qui, à mon sens, témoigne du fait que toutes les religions des Religions du Livre sont des ''variantes'', des ''branches'', des ''greffes'' et/ou des ''excroissances'' d'une même famille initiale. De la sorte, depuis les origines, les actions Américaines que nous décrit Henry Kissinger représentent la mise en oeuvre (via le Politique) la même lecture fondamentaliste des injonctions divines vues plus haut.

>> La fracture entre l'Affiché et le Pratiqué <<

De nos jours, les approches Académiques des trois Religions du Livre me semblent être parfaitement alignées : paix, égalité et amour pour tous. Cependant, l'expression politique des populations de différentes contrées pratiquant les Religions du Livre peuvent apparaître diverger notablement de l'approche Académique, tout en se référant aux mêmes textes. Ce sentiment, ressenti par qui ne vit pas à l'intérieur de la bulle de croyances ''du Livre'', fait apparaître une profonde fracture entre notre affiché et notre pratiqué. Générant le sentiment de ''deux poids deux mesures'' sus-mentionné, lequel n'est pas ressenti depuis l'intérieur de la bulle de croyances ''du Livre''.

« Ce n'est pas en vain que la fermentation intérieure, provoquée par les luttes anciennes, a travaillé l’Église pendant de longues années. Si elle n'a pas réussi à fournir la rénovation théologique que l'on attendait d'elle, le travail de dislocation des idées traditionnelles ne s'en est pas moins accompli. Peu à peu, l'abîme s'est creusé entre le catéchisme du temple et la théologie de l’École ; le jour vient où deux Bibles seront en présence, la Bible du fidèle et la Bible du savant. » (7) (A. Westphal)

La fracture entre la lecture Académique (celle des savants) et celle populaire ne fait que croître. Comme la confusion et les malentendus. D'autant plus que les Politiques jouent simultanément sur les deux tableaux : ils se réclament de l'Académique tout en pratiquant (ou en laissant faire) l'approche populaire. Les Médias grand Public ne pouvant qu'être en phase avec la masse de la population qui les font vivre, tout en se présentant en compatibilité avec l'Académique.

Ainsi, Yuval Noah Harari nous explique que « les Juifs -mon peuple- croient aussi être la chose la plus importante du monde. Nommez n'importe quelle réalisation ou invention humaine, ils s'empresseront d'en revendiquer le mérite. Pour les connaître intimement, je sais aussi qu'ils en sont sincèrement convaincus. » Y. N. Harari relève que nombre de Juifs « croient que le peuple juif est le héros central de l'histoire et la source ultime de la morale, de la spiritualité et du savoir. » et souligne que « l'orthodoxie juive, aujourd'hui encore, persiste à croire que les Juifs sont intrinsèquement supérieurs à tous les autres êtres humains. » (F)

S'agit-il d'un dérapage littéraire ? Il semblerait que non, puisque les tests de QI affichent une corrélation entre religion et intelligence (au top les Juifs/ au plus bas les Musulmans). Parmi les Juifs, les Ashkenazes (ceux originaires d'Europe Centrale) sont déclarés être sur le dessus. (G)

Les tests de QI sont-ils une fumisterie ? Il semblerait que non, puisque la Justice aux Affaires Familiales les utilisent, même sur enfants. Voir plus et liens en (G) dans le chapitre ''Intelligence''.

Dans tous les cas, à mon sens, que l'analyse théologique (ou celle issue de la tradition) fasse pencher la balance d'un côté ou d'un autre, la valeur de l'analyse ne devrait valoir que pour la sphère de celui qui analyse. Et cela reste donc du domaine privé. Par contre, si la conséquence de l'analyse vient à s'exprimer dans le champ politique, les règles politiques du moment et du lieu prévalent.

Cependant, dans le temps long, connaissant la porosité générale de la séparation théorique religieux-politique (porosité qui s'exprime généralement dans le sens du religieux migrant dans le politique), le politique peut en pratique devenir dépendant des analyses-croyances religieuses dominantes sur un territoire. Ce qui, dans ce même temps long, peut expliquer l'abandon progressif, par certaines de ces contrées des religions du Livre, des règles internationales communes auxquelles elles pourraient avoir, à un moment donné, déclaré adhérer.

Les Valeurs spirituelles & morales essentielles, tant juives que chrétiennes, sont réputées être équivalentes (selon l'analyse Académique des savants). Cependant, la pratique qui nous est décrite, par exemple, par le journaliste israélien de renommée mondiale Gideon Levy (8), du journal HAARETZ, nous explique que les nationaux israéliens semblent indifférents aux traitements inhumains infligés aux Palestiniens, et ce depuis plus de sept décennies.

Ces traitements semblent donc parfaitement contraires aux Valeurs morales des versions académiques des religions du Livre. Les religions ''pratiquées'' se trouvant être en phase avec des Politiques qui s'appuient eux-mêmes sur des Principes, règles ou lois qui ont déteint du religieux, tel que ressentis par les masses populaires qui ont élu ces politiques.

« A côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. Laissez l'esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d'une manière uniforme la société politique et la société divine ; il cherchera, si j'ose dire, à harmoniser la terre avec le ciel. » (9) (Alexis de Tocqueville)

Voici en cohérence quelques extraits de la brillante, pertinente et glaçante analyse du journaliste Israélien Gideon Levy. Analyse qui vaut à mon sens aussi pour la masse des populations Chrétiennes. :

Voir aussi quelques extraits en anglais en (11).

Après avoir abordé l'inévitable thème de l'accusation d'être un ''propagandiste du Hamas'', Gideon Levy rappelle que personne n'aime voir le très laid visage que lui renvoie le miroir. Il souligne que, quand il essaie de montrer cette laide face-là, cela crée beaucoup d'animosité envers lui, et même de la haine. Mais il poursuit son travail pour montrer une des faces de la réalité que peu de gens ont envie de voir. Elle est pourtant une réalité criminelle et tragique.

Gideon Levy explique que la réalité du terrain [bien loin des idées Académiques] est que « (…) notre religion est celle de la suprématie juive, et notre religion veut que ce que nous sommes autorisés à faire, personne ne soit autorisé à le faire. Notre religion est que nous sommes le peuple élu. Et notre religion est (...) qu'après l'Holocauste, les Juifs ont le droit de faire ce qu'ils veulent. (...)

Pour la plupart des Juifs d'Israël, les leçons de l'Holocauste pourraient être l'une des deux suivantes :

Soit : ne jamais faire ce que les gens vous ont fait .

Ou bien : après ce qui vous est arrivé, vous ne pouvez vivre que de votre épée, vous ne pouvez vivre que de votre pouvoir et vous avez le droit de devenir fou, tant que vous avez l'impression de vous défendre ; et Israël a choisi il y a longtemps la seconde voie, le second passage. »

°°°°°°°°°°°°°°°

Le concept de Prochain est donc bien un trait culturel « Judéo-Chrétien » (pour reprendre un terme qu'utilise volontiers le Pape François). Il distingue une population et fait donc surgir le non-Prochain par contraste. La fracture entre les visions Académiques et celles du ''commun'' tend à amplifier les contrastes, dans un monde où le Politique manœuvre entre deux eaux.

Au fond, ne sommes-nous pas entrés dans un monde où l'amour du prochain restera du domaine de la récitation. Le Spirituel demeurant anesthésié-piétiné post-récitation. Et où, en pratique, l'humain non-Prochain devient une chose sans importance.

Eux et Nous

Relations entre « EUX et NOUS » (A)

L' Article "EUX et NOUS" se base sur les travaux de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss et sur ceux de l'économiste René Passet. (B)

La distinction entre Eux et Nous dépend de la Vision du Monde du groupe humain considéré. L' Article "Eux et Nous" considère trois familles de Visions distinctes :

> La Vision de Société Tribale ( NOUS est différent de EUX )

Cette Vision se rencontre souvent dans des sociétés de petite taille, au mode de vie ''basique''. Le ''Nous'' y est toujours perçu comme bénéficiant d'un ''+'' par rapport aux autres groupes humains. Ce ''+'' étant attesté-justifié par certains mythes du groupe.

> L' Humanité Étendue ( NOUS est 'égal' à EUX )

Cette Vision considère toutes les formes de l'espèce humaine à parité. L'idée nous est connue, mais sa mise en œuvre politique exigerait des progrès qui nous semblent encore complètement hors de portée : resterait à venir à bout -entre autres- du préjugé de race, du préjugé du maître, et de celui du blanc. (Ref. Alexis de Tocqueville).

> L' Humanisme Généralisé (NOUS est intégré à un EUX élargi)

L'humanisme ne s'arrête pas à l'espèce humaine, mais englobe tout le vivant : « Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même mais place le monde avant la vie, la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. » (Cl. Lévi-Strauss) Une approche structurellement écologiste !!

= Cette Vision est cohérente avec une religion antique : le zoroastrisme originel des Gathas (C) (D) J'en ai parlé à diverses reprises (E). Le Christianisme s'en est largement inspiré dans son Eschatologie, mais sans en intégrer ni les ressorts ni les implications.

= Cette vision remet aussi fondamentalement en question le fonctionnement économique des sociétés. Et requiert une relation nouvelle entre « L’Économique et le Vivant » (ouvrage de R. Passet en (B)). Voir aussi Article en (B*). C'est à mon sens la seule voie viable dans le temps long.

Depuis des siècles nous tournons en ronds dans une vision du monde qui reste structurellement scotchée à celle des sociétés dites ''primitives''. C'est triste.

Et désespérant.

JPCiron

….. (1) ( Nombres 33 : 50-56 ) (Traduction Louis Segond 1910)

« L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit :

Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux.

Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété.

Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. A ceux qui sont en plus grand nombre vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort : vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères.

Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir.

Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. »

…..(2) - ( Deut. 20 : 10-18 ) (Traduction Louis Segond 1910)

L' Éternel dit :

« Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix.

Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci.

Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leurs dieux, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. »

..... (3) - (Nombres 23:9) (Traduction Louis Segond 1910)

Le peuple élu « est un peuple qui a sa demeure à part, Et qui ne fait point partie des nations. »

….. (4) - (Luc 10 : 25-37) (Traduction Louis Segond 1910)

« Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ?

Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même.

Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?

Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre

Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.

Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?

C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.

Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. »

….. (5) – Article « La Bible masque les traits ’’Arabes’’ de YHWH et de Son Peuple. Ces traits sont pourtant révélés par les Origines, la Tradition et le Sang

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

En Samarie, tout change à partir de 722 avant JC, avec la transformation de la Samarie en Province Assyrienne.

C'est-à-dire déportation des élites et artisans en Assyrie, enrôlement forcé de l'armée vaincue dans l'armée assyrienne, ''déportations croisées'' des peuples : exil des habitants de Samarie, qui sont remplacés par d'autres populations déportées d'autres contrées. En outre, il y a les gens qui auront eu le temps de fuir et trouver refuge en Juda (ou même en Egypte).

La Bible suggère un remplacement des populations de Samarie. Les documents de Sargon II indiquent les noms de nombre de tribus Arabes déportées en Samarie en 715.

Juda considère alors les Samaritains comme des étrangers, qu'ils sont effectivement pour beaucoup. Pourtant, un syncrétisme religieux se met lentement en place. Néanmoins, dans le Nord, le culte de YHWH est rejeté.

On sait pourtant qu'un ''YHWH de Samarie'' y a pris pied vers le VIII ième siècle. Mais les informations sont rares sur cette période.

….. (6) – Homélie « Le Christianisme est appartenance à un peuple » par le Pape FRANÇOIS – mai 2020 -

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200507_consapevoli-diessere-popolodidio.html (Texte en Français).

.... (7) – Ouvrage « Jéhovah, les étapes de la Révélation dans l'histoire du peuple d'Israël » par Alexandre WESTPHAL – Hachette Livre BNF – 1903 – Mis en ligne en 2009 par la Bibliothèque nationale de France (Domaine Public).

….. (8) Journaliste Gideon Levy

https://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy

Distinctions :

Nov. 2021 – Sokolow Prize (reçu à Tel Aviv)

2016 – Olof Palme Prize (partagé avec pasteur Palestinien Mitri Raheb)

2012 – Peace Through Media Awards

2007 – Euro-Med Journalist Prize for Cultural Dialogue

2003 – Sparkasse Leipzig Media Award

1996 – Emil Grunzweig Human Rights Award

….. (9) - De la Démocratie en Amérique – Alexis de Tocqueville (1835) – Gallimard - 2014

….. (10) – Lettre Encyclique '' Pacem in Terris'' par Pape Jean XXIII

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/fr/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

….. (11) – interview de Gideon Levy - (extraits en Anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=wWwMa1t0aNY&t=0s

Q – Are you oncerned about the situation in Israë ?

G. L. - It is not only the most right wing fachist government that Israël had, it goes without saying. But under this government, the settlers allow themselves to act as never before. Those are really barbaric, malicious ; what they are doing is what we call pogroms, which is exactly what the Russians and the Ukrainians did to jewish villages in east Europe and Russia, in Ukraine ; burning homes, burning cars, burning any agricultural facility, burning fields, throwing stones at windows. Only last week, there were thirty five pogroms in thirty five different villages in the West Bank. No one was arrested, not a single person was arrested. It is all documented, every palestinian takes footage ; no one was arrested. Which means that the Israeli government tells those gangsters : ''please go on, we will not do anything to you'', and in many ways, they even encourage them to do so. That is a reality that we never faced before.

Q – It is like somehow a big tragedy of history. That you know what happened to the jewish people under the nazis ; and then Israël as a state is doing this to another set of people. I am wondering like don't the sionists and the religious jews in Israël.. isn't this supposed to be like in all ways against their own religion ?

G. L. - No, because our religion is of Jewish Supremacy, and our religion is that what we are allowed to do, nobody is allowed to do. Our religion is that we are the chosen people. And our religion is (…) that, after the Holocaust, the Jews have the right to do whatever they do. And I would not like to compare it yet to the nazis. It's still far far away from what the nazis did, but it's very comparable to the early thirties no doubt about it. We are very far from the fourties but we are very close to the early thirties.

And yet, for most of the Jews in Israël, the lessons for the Holocaust could be one of two :

Or : never do what people have done to you. [Lev. 19:18]

Or : after what happened to you, you can only live on your sword, you can only live on your power and you have to right to go crazy, as long that you feel you are protecting yourself ; and Israël chose long time ago the second way, the second pass.

