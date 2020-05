Du dieu monothéiste, in « L’Expérience intérieure » de Georges Bataille

En s'opposant à la Nature, la vie humaine était devenue transcendante et renvoyait au vide tout ce qu'elle n'est pas : en contrepartie, si cette vie rejette l'autorité qui la maintenait dans l'oppression et devient elle-même souveraine, elle se détache des liens qui paralysent un mouvement vertigineux vers le vide.

Au-dessous de l'immensité élevée, devenue de mortellement vide opprimante, l'existence, que le dénuement rejette loin de tout possible, suit de nouveau un mouvement d'arrogance, mais l'arrogance cette fois l'oppose à l'éclat du ciel : de profonds mouvements de colère libérée la soulèvent. Et ce n'est plus la Terre dont elle est le déchet que son défi provoque, c'est le reflet dans le ciel de ses effrois – l'oppression divine – qui devient l'objet de sa haine.

Le mouvement même dans lequel l'homme renie la Terre-Mère qui l'a enfanté ouvre la voie de l'asservissement. L'être humain s'abandonne au désespoir mesquin. La vie humaine se représente alors comme insuffisante, accablée par les souffrances ou les privation qui la réduisent à de vaniteuses laideurs. La Terre est à ses pieds comme un déchet. Au-dessus d'elle le Ciel est vide. Faute d'un orgueil assez grand pour se donner debout à ce vide, elle se prosterne face contre terre, les yeux rivés au sol. Et, dans la peur de la liberté mortelle du ciel, elle affirme entre elle et l'infini vide le rapport de l'esclave au maître ; désespérément, comme l'aveugle, elle cherche une consolation terrifiée dans un risible renoncement.

Friedrich Nietzsche - qui inspirait tant Georges Bataille - aurait donc eu raison de diagnostiquer en Histoire des moeurs, des idées et des sensibilités, que les Hébreux (ancienne ethnie, de laquelle se prétendent les judaïsmes contemporains) auraient sublimé leur volonté de puissance dans la figure d'un dieu transcendant, suprême, total et absolu, en décompensation d'un sentiment de faiblesse extrême, à la croisée de trois continents et des empires qui s'y déployaient.

L'Expérience intérieure, Georges Bataille, Gallimard, 1954, pp120-121, "Dieu" : « Dieu se savoure [Lui-même], dit [le mystique strasbourgeois] Eckhart. C'est possible, mais ce qu'il savoure est, me semble-t-il, la haine qu'il a de lui-même, à laquelle aucune, ici-bas, ne peut être comparée (je pourrais dire : cette haine est le temps, mais ça m'ennuie. Pourquoi dirais-je le temps ? je sens cette haine quand je pleure ; je n'analyse rien). Si Dieu manquait un seul instant à cette haine, le monde deviendrait logique, intelligible, les sots l'expliqueraient (si Dieu ne se haïssait pas, il serait ce que croient les sots déprimés : affaissé, imbécile, logique). Ce qui, au fond, prive l'homme de toute possibilité de parler de Dieu, c'est que, dans la pensée humaine, Dieu devient nécessairement conforme à l'homme, en tant que l'homme est fatigué, affamé de sommeil et de paix. Dans le fait de dire : « … toutes choses… le reconnaissent comme leur cause, leur principe et leur fin… » il y a ceci : un homme n'en peut plus d'ÊTRE, il demande grâce, il se jette harassé dans la déchéance, comme, n'en pouvant plus, l'on se couche.

Dieu ne trouve de repos en rien et ne se rassasie de rien. Chaque existence est menacée, est déjà dans le néant de Son instabilité. Et pas plus qu'Il ne peut s'apaiser, Dieu ne peut savoir (le savoir est repos). Il ignore comme Il a soif. Et comme il ignore, Il s'ignore Lui-même. S'il se révélait à Lui-même, il Lui faudrait se reconnaître comme Dieu, mais Il ne peut même un instant l'accorder. Il n'a de connaissance que de Son néant, c'est pourquoi Il est athée, profondément : Il cesserait aussitôt d'être Dieu (il n'y aurait plus au lieu de Son affreuse absence qu'une présence imbécile, hébétée, s'Il se voyait tel). »