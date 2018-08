Exposition “Fulvio Roiter” à Venise

Jusqu'au 26 Août au palais des Tre Oci sur l'île de la Giudecca, une magnifique expostion rétrospective dédiée au photographe vénitien Fulvio Roiter qui sut faire aimer Venise dans le monde entier.

Cette exposition parcourt toute la carrière photographique de Fulvio Roiter de 1948 à 2007 et est la plus grande monographie jamais réalisée sur l'auteur et la première après sa disparition en Avril 2016.

Deux cents photos, souvent vintage, illustrent sa carrière depuis ses premières photographies en pleine époque néoréaliste. Le parcours est jonché d'images inédites et incroyables qui représentent Venise et sa lagune, suivie de reportages photographiques à News Orleans, en Belgique, au Portugal, en Andalousie et au Brésil.

L'expo a été divisée en neuf sections, chacune expression d'une période de sa vie et du style de Roiter : “L'harmonie du récit ; Entre stupeur et émerveillement ; l' Italie en couleurs ; Venise en Noir & Blanc ; Autoportrait ; L'Autre Venise ; Beauté infinie, Outre la réalité ; Outre frontières ; Hommage à la nature ; l'Homme sans désir" : qui forment les étapes d'une vie dédiée à la photographie et à la recherche de lieux porteur d'une âme, inspirant les poètes.

Fulvio Roiter a été un pionnier dans l'édition de livres photographiques. Sa dédition la plus complète à publier ses photographiques artistiques à une époque où c'était encore un médium innovatif et alternatif, a permis à l'auteur de recevoir plusieurs prix prestigieux comme le Prix Nadar en 1956 pour son livre dédié à l'Ombrie : “Umbria : Terra di San Franceso” et le prix “Les rencontres de la photographie d'Arles” en 1978 avec son recueil : “Essere Venezia” (être Venise), qui a immortalisé la beauté de Venise aux yeux du grand public.

Perfectioniste, il aimait s'occuper de ses oeuvres de A à Z. C'est lui qui imprimait ses propres photos sous son oeil exigeant, qui les faisaient naître dans sa chambre obscure installée chez lui, il allait jusqu'à les timbrer une par une et les signer, afin d'en augmenter la valeur en les personnalisant.

L'exposition a permis la publication d'un catalogue photographique bilingue (Italien/anglais) inédit édité par Marsilio Editori, l'éditeur des grandes expositions telles que la Biennale d'Arte et d'Architecture.

“Fulvio Roiter, fotografie photographs 1948-2007” est préfacé par Denis Curti, curateur et directeur du palais Tre Oci, entièrement dédié au médium de la photographie d'auteur. Un livre à couverture cartonnée de 320 pages dont 180 pages de photos éblouissantes, dont une bonne partie est consacrée à Venise : les premières en Noir & Blanc puis en couleurs, dans un grand format (25 x 30cm) spécifique aux Beaux Livres afin de mieux en apprécier la beauté.

Pour en savoir plus et visiter l'exposition :

www.treoci.org

Fondamenta delle Zitelle 43, Giudecca, Venise

Pour plus d'informations sur le catalogue de photographies de Fulvio Roiter édité par Marsilio Editori :

http://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/3172955/fulvio-roiter-fotografie-1948-2007