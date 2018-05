Extraits de l’article : L’inavouable « essence du nazisme »

@ Mélusine ou la Robe de Saphir.

Please, bébé, ne venez pas me gaver avec ces contes de bonne femme dont on nous rabat les oreilles depuis des décades. Hitler a une théorie de la décadence qu’il emprunte à un tas de littérature (son antilecture de Nietzsche et de l’Übermensch par exemple, Spengler qui était très estimé à l’époque, etc) ; son truc est la pureté originelle et la corruption. Il a fait des tas de victimes et pas exclusivement juives.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme_sous_le_r%C3%A9gime_nazi

loi de stérilisation eugénique = 1933

conférence de Wannsee = 1942

Le premier camp de concentration, Dachau, est ouvert en 1933 ; y sont emmenés les ’déviants’ (y compris opposants politiques) ; ce n’est qu’ensuite que les Juifs de Bavière y seront parqués.

Les lois dite de Nüremberg, loi sur la citoyenneté du reich où l’antisémitisme devient d’Etat ? 1935.

La Kristallnacht ? 1938

